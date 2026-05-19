Crimen y Justicia

Encontraron muerto al dueño de un tradicional bar de Rosario y la Justicia investiga las circunstancias

Hugo Grasso, de 61 años y propietario de “Pago del Sur”, fue hallado con una herida de bala en su vivienda. La fiscalía analiza las hipótesis de suicidio, homicidio o accidente

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La justicia investiga la muerte de Hugo Grasso, dueño del tradicional bar Pago del Sur, hallado con una herida de bala en Rosario

Rosario, Santa Fe fue escenario de una tragedia. Este miércoles la Policía encontró muerto a Hugo Grasso, de 61 años, propietario de un tradicional bar del sur rosarino llamado “Pago del Sur”, ubicado en la esquina de avenida San Martín y Bonpland. La víctima presentaba una herida de bala en el abdomen; su hijo, quien se encontraba en la vivienda y llamó al 911, permanece demorado mientras la justicia mantiene abiertas tres hipótesis: suicidio, homicidio o accidente.

El hallazgo ocurrió cerca de las 13.00 horas. Solo se encontraban en la vivienda Grasso y su hijo, quien llamó a emergencias para alertar de la situación. La fiscal Paula Barros avanza con la investigación a fin de determinar las circunstancias de la muerte.

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Primeras versiones y actuación policial

El hijo de Grasso informó a la policía que escuchó un estruendo proveniente de la habitación de su padre. Señaló que estaba en el living de la casa, entró al cuarto y encontró a su padre gravemente herido. Al llegar, los efectivos confirmaron la muerte de Grasso, quien yacía sobre su cama con una herida sangrante a la altura del abdomen.

El hijo del propietario llamó al 911 tras encontrar a Hugo Grasso gravemente herido en su vivienda del sur de Rosario (Captura de video)
El hijo del propietario llamó al 911 tras encontrar a Hugo Grasso gravemente herido en su vivienda del sur de Rosario (Captura de video)

Según precisó el periodista de Infobae Al Mediodía, Facundo Kablan, “la escena donde ocurrió el hecho había sido modificada y también habían algunas inconsistencias en el relato aportado por este hombre, por lo que quedó demorado y bajo la línea de sospecha”.

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La primera hipótesis fue el suicidio, dado que esa fue la versión inicial aportada. Sin embargo, los investigadores detectaron elementos que serán analizados en el marco de la causa. El arma de fuego, un revólver calibre .32, se encontraba guardada dentro de un cajón en la mesa de luz, y no junto al cuerpo.

La Fiscalía maneja tres hipótesis principales: suicidio, homicidio y accidente. Según detalló Kablan, la investigación incluye análisis forenses para esclarecer si existieron motivos personales o económicos que llevaran al suicidio, como se sugirió en un primer momento.

“La fiscal fue a tomar testimonio, citó a declarar a testigos para reconstruir bien cuál era la situación, cuál era el contexto mental, económico de la víctima, de Huguito, para saber si en definitiva pudo haber atentado contra su propia vida”, relató Kablan.

La fiscalía analiza tres hipótesis —suicidio, homicidio o accidente— para esclarecer la causa de la muerte de Grasso
La fiscalía analiza tres hipótesis —suicidio, homicidio o accidente— para esclarecer la causa de la muerte de Grasso

Los investigadores también analizan la posibilidad de una alteración en la escena. El joven, de 34 años, permanece demorado mientras la fiscalía realiza pruebas como el dermotest y la pericia de parafina para verificar la presencia de restos de pólvora, además de analizar si el arma fue disparada por él. “Eso en las próximas horas podría estar. Veremos qué sucede con esa prueba”, aportó Kablan.

Por último, la posibilidad de accidente también está en análisis, considerando detalles balísticos y la posición del disparo. Kablan explicó: “En el caso que no sea un homicidio, pero también un suicidio que se haya escapado este disparo, que se le haya escapado la bala y por eso el disparo no es en otra región del cuerpo, sino en definitiva es en el abdomen”.

En tanto, la fiscal Paula Barros ordenó la inspección ocular, el levantamiento de pruebas y la toma de testimonios a familiares y allegados de la víctima. El objetivo es reconstruir los momentos previos al hecho, determinar la dinámica y aclarar las circunstancias de la muerte.

La fiscalía aguarda los primeros resultados de las pericias balísticas y toxicológicas para determinar el origen del disparo y el posible autor, mientras continúan bajo análisis las tres hipótesis planteadas en la investigación. Hasta el momento no hay imputaciones formales y la fiscalía remarcó que todas las hipótesis continúan abiertas.

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