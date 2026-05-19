Iban en bicicleta, quisieron robar una casa en Vicente López y terminaron detenidos: eran todos menores

El episodio ocurrió en la zona de Guido Spano y Mendoza.

Una banda de delincuentes fue detenida en el partido de Vicente López tras ser descubierta cuando intentaba ingresar a una vivienda para cometer un robo. Los sospechosos, que se desplazaban en bicicletas, son cinco menores de edad.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió en la localidad de Carapachay de ese municipio. La secuencia fue detectada por las cámaras de seguridad de la zona y derivó en un operativo conjunto entre la central de monitoreo municipal, la Patrulla Municipal, la Policía, Bomberos y el SAME.

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Todo comenzó en la intersección de Guido Spano y Mendoza, donde operadores de la central de seguridad ESCUDO advirtieron -tal como se observa en el video que encabeza la nota- la actitud sospechosa de un grupo de cinco jóvenes que merodeaban una vivienda a bordo de bicicletas.

A través del seguimiento realizado por las cámaras, se registró cómo dos de los sospechosos tocaron timbre para comprobar si había personas en el interior de la casa y, segundos después, treparon para intentar ingresar a la propiedad. Mientras tanto, el resto de la banda permanecía en las inmediaciones haciendo de “campana”.

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Tras la alerta, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo cerrojo en la zona y realizaron inspecciones en viviendas linderas para localizar a los sospechosos. Parte del grupo intentó escapar al advertir la presencia de la Patrulla Municipal, mientras que otros huyeron por distintas calles del barrio.

Todo comenzó en la intersección de Guido Spano y Mendoza.

Uno de los sospechosos fue encontrado consciente sobre el techo de un quincho de una vivienda lindera, con una posible fractura en la pierna derecha que habría sufrido durante la fuga. En paralelo, otro de los menores fue localizado mientras se escondía en el patio de una casa cercana.

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En el operativo también intervino personal de Bomberos, que colaboró para descender al adolescente herido en el techo. Posteriormente, el menor fue trasladado al Hospital Bernardo Houssay para recibir atención médica.

Durante el procedimiento, un vecino alertó a los efectivos sobre la presencia de una mochila abandonada en el fondo de su propiedad. Al inspeccionar el lugar, los policías recuperaron pertenencias de una de las víctimas. También secuestraron las bicicletas utilizadas por los sospechosos, halladas en la esquina de Guido Spano y Mendoza.

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Fuentes del caso indicaron que también se detectaron daños en rejas de la vivienda atacada, por lo que fue necesaria la intervención de un cerrajero tras las pericias realizadas por Policía Científica.

Todos los aprehendidos son menores de edad, confirmaron las fuentes a este medio.

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