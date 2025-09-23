Crimen y Justicia

Imputaron por homicidio al único detenido por el crimen del empresario agropecuario en Mendoza

Se trata de un hombre de 32 años que había sido aprehendido en un domicilio del barrio Santo Thomas de Aquino. Tiene antecedentes por varios delitos

Guardar
El único sospechoso quedó imputado
El único sospechoso quedó imputado por el crimen

La investigación por el crimen del empresario agrícola y ganadero Sergio Mariano Nacenta avanzó este lunes con la imputación formal de M. E. A. J. como principal sospechoso. El hecho ocurrió la madrugada del sábado en la ciudad mendocina de Las Heras, donde la víctima murió tras un disparo en la espalda.

El acusado de 32 años, quien quedó detenido el domingo, enfrenta cargos por la presunta comisión de homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, una figura legal que contempla una pena de prisión perpetua en caso de que el tribunal determine su responsabilidad. Esta acusación se desprende de la acción de matar a una persona para preparar, facilitar, consumar, ocultar o asegurar otro delito, para procurar la impunidad o por no haber logrado el fin de un delito intentado.

La fiscal de homicidios a cargo, Andrea Lazo, llevó a cabo la audiencia de imputación y dispuso el traslado del acusado al penal provincial, según detallaron fuentes judiciales recogidas por Los Andes. Tras este procedimiento, el imputado se negó a prestar declaración ante la Fiscalía.

Si bien el caso se mantiene bajo reserva, los investigadores no descartan la posibilidad de que el asesinato se haya producido por un intento de robo. Por otro lado, trascendió que se solicitaron nuevas medidas de análisis del teléfono celular del productor sanjuanino.

Sergio Mariano Nacenta
Sergio Mariano Nacenta

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Infobae, el hombre de 59 años fue hallado muerto este fin de semana en el interior de su camioneta, una Toyota Hilux gris, que apareció caída en una zanja en la zona de El Algarrobal. Tras recibir un llamado, las autoridades acudieron al lugar cerca de la 1.15 de la madrugada.

Cuando llegaron a la calle Paso Hondo al sur de la calle Recuero, los efectivos encontraron al empresario aparentemente inconsciente dentro del rodado. Tras inspeccionar, confirmaron que presentaba una herida de arma de fuego en la espalda y detectaron un impacto en la ventana trasera izquierda de la camioneta, lo que llevó a los investigadores a establecer que el disparo fue efectuado desde el exterior. Desde entonces, la investigación quedó bajo responsabilidad de la Unidad Fiscal de Instrucción de Homicidios, que instruyó a la División Homicidios de la provincia a realizar las diligencias pertinentes.

Atraparon a un sospechoso

La pesquisa se centralizó en un domicilio del barrio Santo Thomas de Aquino, también en Las Heras. La vivienda que fue allanada tras una orden judicial que provino de la jueza Florencia Didier. En el operativo, los policías detuvieron al ahora imputado, de 32 años, quien cuenta con un amplio prontuario y antecedentes penales por diversos delitos, incluido homicidio agravado en grado de tentativa, amenazas coactivas, coacciones agravadas y violación de domicilio, entre otros.

La ruta sobre la cual
La ruta sobre la cual apareció la camioneta de la víctima (Google Maps)

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron dos celulares considerados elementos de interés, junto a un tubo cañón calibre .22 tipo carabina, una caja de mecanismo de disparo, tres cargadores, resortes recuperadores, una mira telescópica y otros componentes de arma de fuego. Estas pruebas fueron incorporadas a la causa para su análisis.

De acuerdo con el portal Mendoza Post, Nacenta era el titular de la empresa familiar “Semillas Nacenta”, dedicada a la exportación de semillas, y tenía también propiedades agropecuarias en San Luis. Su presencia en la localidad donde se produjo el crimen estaba vinculada a un viaje de negocios, iniciado el viernes por la noche, con el objetivo de concretar reuniones comerciales en la feria de Guaymallén.

La causa avanza con la recolección de pruebas técnicas y testimonios que podrían clarificar el móvil y la dinámica del crimen, bajo seguimiento de la Fiscalía de Instrucción N° 21 y el equipo de investigaciones de Mendoza.

Temas Relacionados

homicidioSergio Mariano Nacentaempresario agropecuariocrimenSan JuanLas Herasúltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó un hombre que amenazó y hostigó a una compañera de trabajo durante meses

Allanaron la vivienda del acusado y encontraron dos armas de fuego. “Estás muerta A. P.” decía una de las pintadas que la víctima encontró en su casa

Cayó un hombre que amenazó

Un adolescente robó tres ramos de flores para regalarle a su novia y fue detenido en La Plata

El chico fue capturado tras intentar escapar con las flores. Ahora, enfrenta cargos penales bajo la supervisión de la fiscalía de menores

Un adolescente robó tres ramos

Juicio por el crimen de Bastián: “Tenía mucha sangre, estaba tirado en la calle y decidí no esperar al SAME”

Lo declaró el policía que llevó al nene agonizando al hospital luego de que uno de sus colegas lo baleara. Qué dijeron los testigos de la Bonaerense que llegaron al lugar del hecho y cuál fue la primera versión del imputado

Juicio por el crimen de

Avanza el juicio contra un pastor por explotación laboral e inspeccionaron el templo donde todo ocurría

El procedimiento contó con la presencia del acusado, quien además enfrenta cargos por privación ilegal de la libertad y maltrato animal

Avanza el juicio contra un

Capturaron en Rosario a un ex integrante del clan Alvarado que ahora trabaja para Los Monos

Tras una serie de allanamientos, la Policía de Santa Fe capturó a dos individuos por un caso de intento de extorsión a una concesionaria de automóviles

Capturaron en Rosario a un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un adolescente robó tres ramos

Un adolescente robó tres ramos de flores para regalarle a su novia y fue detenido en La Plata

La ANMAT prohibió la venta y el uso de una serie de productos cosméticos para el rostro

Designaron a los titulares del INTA y otros organismos tras su restitución por el rechazo a los decretos delegados

Autorizaron a una aerolínea a operar vuelos entre Lima, Buenos Aires y Santiago de Chile

AGN: Olmos asiste a la bicameral Revisora de Cuentas y el Congreso aún no define a sus auditores

INFOBAE AMÉRICA
La 80° Asamblea General de

La 80° Asamblea General de la ONU inicia su debate anual con la atención puesta en Gaza y el reconocimiento de Palestina

El supertifón Ragasa deja al menos tres muertos, miles de evacuados y daños graves en Filipinas mientras avanza hacia China

Dos presuntos miembros del Tren de Aragua fueron detenidos en Ecuador durante las protestas por el aumento del diésel

Bill Gates reveló cómo la inteligencia artificial cambiará el futuro de la salud en las regiones más vulnerables

La Corte Penal Internacional acusó a Rodrigo Duterte por ejecuciones extrajudiciales durante su sangrienta guerra antidrogas

TELESHOW
Florencia Peña contó la razón

Florencia Peña contó la razón por la que no tiene fotos de su infancia: “Se las llevó”

Polémica en el bar regresó a la televisión a 62 años de su estreno y con Mariano Iúdica al frente: “Volvimos, Ruso”

La molestia de Benjamín Vicuña con la China Suárez: “Cambiaron la rutina de los chicos, no soy tonto”

Las fotos de Cande Vetrano y Andrés Gil con su hijo Pino: días de playa y amor familiar

Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, sobre la fama de su hijo Benjamín: “Lo frenan en la calle”