Crimen y Justicia

Ya son tres los menores detenidos por el robo de un auto a un vecino de La Boca: el video

El asalto ocurrió el pasado 23 de agosto y a principios de septiembre habían apresado a dos adolescentes de 17 años. Ahora, atraparon a un chico de 16

Guardar
Detuvieron a dos menores por robar un auto a mano armada en La Boca

El avance de la investigación sobre el robo a mano armada de un vehículo en el barrio de La Boca sumó en las últimas horas un nuevo capítulo, con la detención de un tercer menor presuntamente implicado en el hecho. Ya había dos chicos de 17 años apresados por este caso y ahora arrestaron a un adolescente de 16.

La captura del último menor prófugo fue realizada por el personal de la DIC 4 de la Policía de la Ciudad en conjunto con la Comisaría 4ª de Avellaneda, quienes apresaron al sospechoso de 16 años y procedieron al secuestro de elementos que agravan la hipótesis acusatoria.

De acuerdo con la información obtenida por Infobae, el operativo se concretó este lunes, dentro del marco de la causa que investiga el robo del Volkswagen Polo Track gris oscuro, asalto que involucró armas de fuego y tuvo lugar el pasado 23 de agosto.

El caso cobró notoriedad desde los primeros días posteriores al asalto en La Boca, cuando la víctima denunció que dos sujetos jóvenes lo abordaron mientras se encontraba dentro del vehículo, lo amenazaron con armas y lograron sustraer el coche para darse a la fuga.

Los tres menores detenidos
Los tres menores detenidos

El primer giro relevante en la causa se produjo el pasado 2 de septiembre, con la realización de dos allanamientos simultáneos en Gerli y en Dock Sud. Allí fueron detenidos dos adolescentes de 17 años, sindicados como partícipes principales en el atraco.

Durante esos operativos, los agentes incautaron un revólver calibre .22 milímetros, una réplica de pistola calibre 9 mm, un teléfono celular iPhone, una gorra negra marca Jordan presuntamente utilizada en el hecho, un lente óptico marca Infinit reconocido por la víctima, un teléfono Motorola perteneciente a uno de los imputados y un par de zapatillas ligadas también al robo.

El detenido capturado este lunes, en tanto, quedó vinculado a la causa luego de que la investigación reuniera indicios para ubicarlo en la escena delictiva. Según las fuentes consultadas por Infobae, al momento del allanamiento se secuestraron un iPhone rojo y un par de zapatillas blancas con vivos negros, señaladas como parte de la vestimenta usada por al momento del ilícito.

Los elementos incautados a los
Los elementos incautados a los primeros sospechosos detenidos

Incluso, la víctima pudo identificar las prendas, lo cual refuerza el caso construido por los investigadores.

La sucesión de operativos respondió a la reconstrucción de la ruta de escape y localización de elementos de valor, tarea que llevó a cabo la División Investigaciones Comunal 4 mediante la revisión de registros de cámaras dispuestas en la zona del robo y alrededores, además del análisis de testimonios, como parte del trabajo coordinado con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los dos primeros detenidos habían sido traslados al Instituto Inchausti, donde quedaron bajo custodia mientras el expediente continúa en etapa instructiva.

La causa quedó bajo supervisión del Juzgado Nacional de Menores N°4, que encabeza el fiscal Cristian Von Leers, y del Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Lomas de Zamora.

Otros dos menores detenidos en Lomas de Zamora

El personal policial del Comando Patrulla y de la Comisaría Séptima de Lomas de Zamora intervino el pasado 16 de septiembre en un operativo en la zona de Villa Centenario tras el aviso de un vecino que denunció, en la intersección de las calles San Juan y Quiroga, tres sospechosos armados lo habían despojado de su camioneta Ford EcoSport roja sobre la calle Colón, en el partido de Esteban Echeverría.

Según fuentes policiales, los autores del robo huyeron y eso motivó un operativo de rastrillaje en las inmediaciones. Durante la búsqueda, las fuerzas de seguridad lograron ubicar y detener a los sospechosos en la esquina de Giachino y Las Leñas.

Los detenidos fueron identificados como G.U.A, argentino de 23 años, y dos adolescentes de 16 y 17 años. Entre sus pertenencias se secuestraron la Ford EcoSport robada, dos pistolas —una Browning calibre 9 mm y una Bersa calibre .380, ambas con numeración suprimida—, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares de procedencia ilícita.

