Crimen y Justicia

Detuvieron a dos menores acusados de robar un auto a mano armada en el barrio porteño de La Boca

El hecho había ocurrido el pasado 23 de agosto. Las autoridades iniciaron una investigación para hallar el vehículo sustraído y dar con los sospechosos, ambos de 17 años

Detuvieron a dos menores por robar un auto a mano armada en La Boca

Dos adolescentes de 17 años fueron detenidos en las localidades de Gerli y Dock Sud, provincia de Buenos Aires, acusados de ser responsables del robo a mano armada de un vehículo en el barrio porteño de La Boca.

El procedimiento se realizó tras una investigación encabezada por la División Investigaciones Comunal 4 de la Policía de la Ciudad, que llevaba semanas rastreando tanto el vehículo como a los autores del asalto. En este contexto, lograron localizarlos y aprehenderlos en dos viviendas ubicadas en las calles Tres Sargentos al 1600 y 10 de Diciembre al 1100.

La causa comenzó a partir de un hecho ocurrido el pasado 23 de agosto, cuando una persona fue abordada por dos jóvenes cuando estaba a bordo de su auto en el mencionado barrio de CABA. Según la denuncia, los agresores la amenazaron con armas de fuego y le sustrajeron un Volkswagen Polo Track gris oscuro, escapando rápidamente de la escena.

A raíz de este episodio, la policía porteña abrió un expediente que incluyó el análisis de registros de cámaras y testimonios para reconstruir la secuencia y la posible ruta de fuga.

Los menores detenidos
Las tareas investigativas condujeron hasta dos viviendas ubicadas en el conurbano bonaerense: una en Gerli y otra en Dock Sud. Para llevar adelante los operativos, la fuerza contó con la colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuyo personal intervino en los domicilios y procedió a la detención de los sospechosos. Además, secuestró varios objetos considerados de importancia para la causa.

Según detallaron fuentes policiales, en ambos domicilios se incautaron armas, probablemente utilizadas por los menores para concretar asaltos. Entre ellas, un revólver calibre 22 y una réplica de pistola 9 mm.

También secuestraron teléfonos celulares, un par de zapatillas, una gorra negra y un lente óptico reconocido por la víctima como propio. La recuperación de estas pertenencias y su reconocimiento aportaron elementos probatorios determinantes para la acusación, según las autoridades.

Los elementos incautados
La causa ahora quedó bajo supervisión del Juzgado Nacional de Menores N°4, que encabeza el fiscal Cristian Von Leers, y del Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Lomas de Zamora, cuyos responsables ordenaron el traslado de los jóvenes al Instituto Inchausti, donde permanecerán alojados mientras avanza el proceso judicial.

La Policía de la Ciudad y la Policía Bonaerense trabajan ahora sobre el análisis de la información encontrada en los celulares decomisados, en busca de rastros de posibles vínculos con otras sustracciones de vehículos o contactos para reventa de autos robados en Buenos Aires y el sur del conurbano.

Otros dos menores detenidos por un robo de auto en Lomas de Zamora

El personal policial del Comando Patrulla y de la Comisaría Séptima de Lomas de Zamora intervino este martes en un operativo en la zona de Villa Centenario tras el aviso de un vecino que denunció, en la intersección de las calles San Juan y Quiroga, que minutos antes tres personas armadas lo habían despojado de su camioneta Ford Ecosport roja sobre la calle Colón, en el partido de Esteban Echeverría.

Según fuentes policiales, los autores del robo habrían huido hacia el área mencionada, lo que motivó un operativo de rastrillaje en las inmediaciones.

El auto robado y recuperado
Durante la búsqueda, las fuerzas de seguridad lograron ubicar y detener a los sospechosos en la esquina de Giachino y Las Leñas. Los detenidos fueron identificados como G.U.A, argentino de 23 años, y dos adolescentes de 16 y 17 años.

Entre sus pertenencias se secuestraron la Ford Ecosport robada, dos pistolas —una Browning calibre 9 mm y una Bersa calibre .380, ambas con numeración suprimida—, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares de procedencia ilícita.

La intervención quedó a cargo de las autoridades judiciales competentes, quienes ordenaron las diligencias necesarias para continuar la investigación y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en el hecho.

