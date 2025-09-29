Triple femicidio de Florencio Varela: se negó a declarar el acusado de cavar el pozo para los cuerpos de las chicas

Así detuvieron a Ariel Giménez, acusado de enterrar a las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela

Luego de que este viernes, durante un allanamiento en la localidad de Florencio Varela, fuera detenido Ariel Giménez, el sexto acusado en el marco de la causa por el triple femicidio; el fiscal de Homicidios Carlos Adrián Arribas lo indagó este lunes: se negó a declarar.

Giménez, imputado por el delito de encubrimiento agravado, está acusado de haber cavado el pozo en la casa de Florencio Varela, donde se hallaron los cuerpos de las tres víctimas del narcofemicidio.

Los investigadores indicaron que Giménez no formaba parte del grupo que habría secuestrado y asesinado a las jóvenes, pero cumplió un rol clave. Lo detuvieron el pasado viernes cuando agentes que seguían sus movimientos lo interceptaron en el trayecto de regreso a su vivienda de Florencio Varela.

Según trascendió, el acusado no sabía sobre el allanamiento en su vivienda, dado que no le pudieron alertar sobre la presencia policial. Y es que días atrás había tirado su celular al hacerse público el triple femicidio. Al desconocer el operativo, fue capturado cerca de su vivienda.

El dolor de las madres de las víctimas (RS Fotos)

Este lunes, tras ser indagado, la fiscalía solicitó de inmediato la conversión de esa aprehensión en detención formal, bajo la acusación de encubrimiento agravado, dado que el delito precedente reviste gravedad. El Juzgado de Garantías N°4 Departamental hizo lugar al pedido y ordenó la detención.

Allanamientos sin resultados

Además, se informó oficialmente que este domingo los operativos continuaron con allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires y en el partido de Merlo, con el objetivo de localizar a otros sospechosos masculinos que permanecen prófugos.

Hay que recordar que el ministro de Seguridad Bonaerense, Javier Alonso, dijo que además de “Pequeño J” y su ladero Miguel Ozorio hay otros cuatro prófugos en la causa.

"Pequeño J", sería el cerebro del triple femicidio y está prófugo

Según la información oficial, los procedimientos no arrojaron resultados positivos y los buscados no fueron hallados en los domicilios allanados.

Ante la persistencia de la fuga, la fiscalía solicitó y obtuvo del magistrado interviniente la captura nacional e internacional de “Pequeño J”, considerado pieza clave en la investigación.

Una nueva detenida

Florencia Ibáñez, de 30 años y sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro, quedó detenida este lunes en el marco de la causa que investiga por el triple femicidio de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela.

La mujer, ahora bajo custodia policial, estaba en el Volkswagen Fox de su tío la noche en que se le endilga a Sotacuro Lázaro haberle hecho de custodia a la Chevrolet Tracker en la que viajaban las víctimas, como también el haber llevado a uno de los sospechosos.

Detuvieron a la sobrina de uno de los acusados y ya son siete los sospechosos presos

Mientras tanto, Sotacuro Lázaro, que fue alojado en el penal de Sierra Chica, espera a ser indagado por el fiscal, luego de haber sido capturado en un hostal de Villazón, muy cerca de la frontera con Bolivia.

Hasta ese punto limítrofe llegó en un micro de un tour de compras, luego de escapar de la villa 1-11-14, donde reside. Según él, huyó por miedo. Aseguró que lo amenazaron de muerte. Según la investigación, está implicado en los femicidios y decidió fugarse.

Antes, el domingo 21 de septiembre -dos días después de las ejecuciones narco- dejó abandonado el VW Fox que lo vincula al caso. Dio dos referencias: La Rioja y San Telmo. Aunque ese auto aún no se encontró, el abogado de Sotacuro, Guillermo Endi, aseguró en diálogo con Infobae que su sobrina lo entregará a la Justicia.

Y acto seguido, ella quedó aprehendida.