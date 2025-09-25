Crimen y Justicia

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres chicas asesinadas en Florencio Varela

Dos de las víctimas tenían 20 años y la otra 15. Fueron vistas por última vez el viernes en la Matanza y sus cuerpos fueron encontrados este miércoles en el sur del GBA. Hay cuatro detenidos

Guardar
Morena, Brenda y Lara, las
Morena, Brenda y Lara, las chicas asesinadas

Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, son las tres jóvenes que habían desaparecido el viernes pasado en La Matanza y fueron halladas asesinadas y descuartizadas este miércoles en una casa de Florencio Varela.

Las chicas fueron vistas por última vez en la rotonda de la localidad bonaerense de La Tablada, en Monseñor Bufano y Avenida Crovara, en donde las recogió una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Durante cinco días se desplegó un gran operativo de búsqueda, mientras familiares y allegados a las víctimas realizaron marchas y cortes de calles para pedir por su aparición. Sin embargo, ayer la Policía confirmó el trágico final.

Mientras avanzaba la búsqueda, y ahora la investigación por el triple crimen, trascendieron datos de las chicas asesinadas.

Una de ellas era Morena Verdi, una joven de 20 años, nacida el 19 de enero de 2005 y con domicilio registrado en la localidad de Ciudad Evita, La Matanza.

Era beneficiaria de la obra social del Personal de la Sanidad Argentina, de acuerdo con registros oficiales, a través de Sabrina, su madre, con quien vivía. Tenía dos hermanos, que también residían en el mismo lugar con ella.

Morena era prima de Brenda, otra de las víctimas. Según declaró Sabrina, su tía y mamá de Morena, en distintos medios de comunicación, Del Castillo -nacida el 26 de noviembre de 2004- formaba parte de un grupo que realizaba trabajos sexuales para sostenerse. Tenía un hijo de un año recientemente cumplido

De acuerdo con Antonio, abuelo de Morena y Brenda, las tres se trasladaban siempre en un auto de aplicación para ir un boliche en Flores. Sin embargo, esa noche dijeron: “No, anulalo, que nos vienen a buscar’”.

“Brenda era una persona que hacía todo por el hijo. El nene todavía la está esperando. Lamentablemente no está más”, dijo su padre en diálogo con los medios. “Era una nena buena y ninguna de las tres se merecía terminar como terminaron”, señaló su mamá, al mismo medio.

En ese sentido, trascendió que había trabajado en la venta de ropa en Facebook y también en el kiosco 24 horas del barrio, en Ciudad Evita, el lugar donde tenía registrado su domicilio fiscal. Vivía con Paula, su mamá, y sus hermanos menores. Había ido a una escuela en Aldo Bonzi.

Lara, la más joven del grupo, oriunda de José C. Paz, tenía 15 años y vivía con su abuela en los monoblocks “4 y 5”. Sus vecinos declararon en varios medios que la adolescente cada semana iba a un templo evangélico “Cristo la Salvación” acompañada por su familia. Según se supo, también ejercía la prostitución, en la zona del barrio porteño de Floresta.

Brenda y Morena eran primas
Brenda y Morena eran primas

El horror de las autopsias

Los primeros datos a los que pudo acceder Infobae revelan que las chicas murieron entre las 3 y las 5 de la mañana del sábado 20 de septiembre, pocas horas después de haber sido vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.

Por otro lado, un detalle estremecedor marca un sello mafioso en los crímenes. A Lara le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de matarla. Sobre las heridas, presentaba quemaduras que aparentan ser de cigarrillos. También tenía un corte que le amputó de manera parcial la oreja izquierda y otro en el cuello que le seccionó la arteria carótida. Su muerte se produjo, luego de haber sido torturada, aproximadamente a las 3.

Brenda presentaba una fractura de cráneo, que le provocó la muerte, aplastamiento macizo facial y heridas punzocortantes en el cuello. Además, tenía un corte transversal que le abrió el abdomen de punta a punta, que le fue producido una vez que ya había muerto.

Morena Verdi, por su parte, tenía una luxación cervical y varios golpes en el rostro.

Los detalles recogidos van en la misma dirección que la hipótesis vertida ayer por la mañana en conferencia de prensa por Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, que habló de “una venganza narco”.

La investigación está a cargo del fiscal de La Matanza Gastón Dupláa. Los cuatro fueron imputados por homicidio agravado y quedaron a disposición de la Justicia. Ante la sospecha de una banda narco involucrada, intervino en la causa la PROCUNAR.

Temas Relacionados

Triple crimenFlorencio VarelaBrenda del CastilloMorena VerdiLara GutiérrezÚltimas noticias

Últimas Noticias

Triple crimen narco en Florencio Varela, en vivo: el misterioso mensaje que posteó la hermana de una de las chicas asesinadas

Los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, quienes estaban desaparecidas desde el pasado viernes, fueron hallados este miércoles, enterrados en el fondo de una casa de la localidad de Villa Vatteone, al sur del conurbano bonaerense

Triple crimen narco en Florencio

Demoraron a ocho personas tras los allanamientos en Villa Zavaleta por el triple crimen en Florencio Varela

Luego de que los cuerpos de las jóvenes fueran encontrados descuartizados, las autoridades continúan en la búsqueda de dar con el presunto instigador del crimen. Hay cuatro detenidos

Demoraron a ocho personas tras

Sin forzar ningún ingreso, robaron más de 600 mil pesos de una escuela de San Juan

El robo fue en el Colegio Cacique Angaco. Al no haber signos de violencia en el lugar, sospechan de alguien del establecimiento

Sin forzar ningún ingreso, robaron

Desbarataron una banda de piratas del asfalto en Merlo que había robado leche en polvo lista para exportar

La captura derivó de una investigación iniciada en junio, cuando un grupo de delincuentes asaltó un camión en Retiro. Hay dos detenidos

Desbarataron una banda de piratas

Pidieron cuatro años de prisión para el falso abogado que engañó a las familias de dos detenidos en Neuquén

Se trata de Martín Alexis Lino, quien estafó por 16 millones de pesos a sus víctimas, bajo la promesa de liberar a sus familiares arrestados

Pidieron cuatro años de prisión
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: cuáles son las

Elecciones 2025: cuáles son las provincias que votan autoridades locales en los comicios nacionales de octubre

Pronostican una ciclogénesis para el fin de semana: cómo impactará en el AMBA y otras zonas del país

Triple crimen narco en Florencio Varela, en vivo: el misterioso mensaje que posteó la hermana de una de las chicas asesinadas

El presidente de la Rural cuestionó el final de las retenciones 0%: “Muchos productores se quedaron afuera”

Patricia Bullrich: “Kicillof tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que tiene la provincia de Buenos Aires”

INFOBAE AMÉRICA
Cambió la historia pero su

Cambió la historia pero su tumba permanece abandonada en México, rodeada de basura y casi invisible

Cuba descartó ir a una guerra con Estados Unidos para defender a Nicolás Maduro

El enigma del perro: nueva revelación sobre la icónica “Ronda de noche” de Rembrandt

Italia envió un segundo buque para escoltar a la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza: “Tiene otras capacidades, si fueran necesarias”

Corea del Sur legalizó el tatuaje profesional sin título médico después de 33 años de prohibición

TELESHOW
Evangelina Anderson deslumbra en Milán:

Evangelina Anderson deslumbra en Milán: glamour, sensualidad y estilo chic en la semana de la moda

Repudiable ataque en la puerta de Radio 10: una mujer destrozó los autos de Gustavo Sylvestre y Gabriela Radice

El enojo de Cecilia Milone ante una pregunta sobre su vida privada: “No es no, en todo”

Unidos por Thiago Medina: familiares, amigos y fans convocan a una vigilia frente al hospital

Dolores Fonzi habla de su película seleccionada para el Oscar: “Belén fue un caso real y fue terrible”