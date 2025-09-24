Crimen y Justicia

Video: así fue el momento en el que las tres chicas desaparecidas subieron a la camioneta blanca en La Matanza

Se trata de una Crevolet Tracker con una patente adulterada. Las jóvenes, de 20 y 15 años, ascendieron al vehículo de forma voluntaria en La rotonda de La Tablada

El momento en el que las tres chicas desaparecidas en La Matanza suben a una camioneta

Brenda del Castillo, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada, cuando una cámara de seguridad las registró subiendo a una camioneta de color blanco. Se trataba de una Chevrolet Tracker con patente adulterada.

Al seguir el rastro de ese vehículo, a través de las cámaras de seguridad del municipio de La Matanza y con la colaboración de la Policía de Ciudad, los detectives lograron determinar que habían cruzado la avenida General Paz.

De esta manera, llegaron a una casa en Florencio Varela, donde esta madrugada los investigadores encontraron dos cuerpos.

El video que ilustra esta nota muestra el momento exacto en el que las tres chicas, que se encontraban paradas en una esquina, observan la llegada de la camioneta en cuestión y se suben al asiento trasero de la misma. Luego, el vehículo dobla hacia la derecha y sale de la escena.

En las últimas horas, la búsqueda de las tres mujeres desaparecidas desde el pasado viernes, cuando habían sido vistas por última vez en la rotonda de La Tablada mientras subían a una camioneta blanca, dio un macabro giro. La DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense halló dos cadáveres en una casa allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela, a la que se arribó por el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona.

La casa era ocupada por dos personas que limpiaban el lugar, en medio de un fuerte olor a lavandina, aseguraron fuentes policiales a Infobae. Allí, los investigadores detectaron rastros de sangre. Por lo pronto, la identidad de los cuerpos hallados no trascendió.

Hay cuatro personas arrestadas por el caso, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana, que cayeron en un hotel alojamiento de la zona. Son, se cree, los dueños de la casa allanada; la pareja encontrada en el allanamiento se habría encargado de limpiar el lugar.

La nueva hipótesis del caso, investigada por el fiscal Gastón Dupláa, es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas.

Brenda y Morena tenían 20 años. Lara, apenas 15.

Antonio, abuelo de Morena Verdi, aseguró en declaraciones televisivas, a la espera de la identificación de los cuerpos: “Me enteré por mi yerno, que lo vio en la televisión. Yo me quedo acá, tampoco quiero recibir una muy mala noticia. Eran las 4 de la mañana y estaba arrodillado en la cama. Lo único que pedía era que aparezcan las nenas. No sé en qué andaban. Yo tengo 30 años, no dispongo de decirte a mi hijo a mis nietos en qué andan o de qué trabajan. Morena siempre me decía que trabajaba de camarera”.

Por su parte, un vecino de la casa allanada completó: “Es una casa grande y tiene patio, no es un aguantadero. Más que nada vengo a dar la cara porque este es un lugar tranquilo. Estamos todos consternados. Es como que ustedes mañana salgan a la vereda y se encuentran con una escena como esta”.

Noticia en desarrollo

