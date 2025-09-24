Crimen y Justicia

Triple femicidio en Florencio Varela: el detalle mafioso que revelaron los primeros resultados de las autopsias

Los informes preliminares detallan cuándo se produjeron las muertes de las tres jóvenes, cuyos cuerpos fueron hallados descuartizados

Se conocieron los primeros detalles
Se conocieron los primeros detalles de las autopsias de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela

Esta tarde se conocieron los primeros datos de los informes preliminares de las autopsias realizadas a los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes que habían desaparecido el viernes pasado en La Matanza y fueron halladas asesinadas y descuartizadas en la madrugada de este miércoles en una casa de Florencio Varela.

Los primeros datos a los que pudo acceder Infobae revelan que las chicas murieron aproximadamente a las 2 de la mañana del sábado 20 de septiembre, pocas horas después de haber sido vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.

Por otro lado, un detalle estremecedor marca un sello mafioso en los crímenes. A Lara Gutiérrez, de 15 años, le amputaron los dedos antes de matarla.

Noticia en desarrollo

Últimas Noticias

“Es un barrio seguro, nunca había pasado nada”: cómo es la zona donde encontraron a las tres jóvenes asesinadas

La casa donde hallaron los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez está ubicada en un vecindario de Florencio Varela. Los testimonios de los vecinos que se mostraron conmocionados por el hallazgo

“Es un barrio seguro, nunca

Quiénes son los cuatro detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela

Uno de los sospechosos es un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14. Todos están imputados por homicidio agravado

Quiénes son los cuatro detenidos

Secuestraron 200 ampollas de fentanilo en la frontera con Paraguay

Fue en un operativo de la Policía Federal Argentina realizado en Misiones. Al ver a los agentes, los sospechosos huyeron en una embarcación hacia el país vecino y arrojaron el cargamento

Secuestraron 200 ampollas de fentanilo

Juicio por jurados por el crimen de Bastián: hasta la defensa pidió que lo declaren culpable

La acusación solicitó que lo hallen responsable del homicidio. Los abogados de Juan Alberto García Tonzo alegaron que “no hizo todo el esfuerzo para prever las consecuencias” y por eso por “algo tiene que pagar”

Juicio por jurados por el

Un almacenero atendió a uno de los detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela: “Dejó una mancha de sangre”

El comerciante afirmó que el novio de la dueña de la casa en la que fueron hallados los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez tenía un corte en una de sus manos

Un almacenero atendió a uno
