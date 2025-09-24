Triple femicidio en Florencio Varela: el detalle mafioso que revelaron los primeros resultados de las autopsias

Se conocieron los primeros detalles de las autopsias de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela

Esta tarde se conocieron los primeros datos de los informes preliminares de las autopsias realizadas a los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes que habían desaparecido el viernes pasado en La Matanza y fueron halladas asesinadas y descuartizadas en la madrugada de este miércoles en una casa de Florencio Varela.

Los primeros datos a los que pudo acceder Infobae revelan que las chicas murieron aproximadamente a las 2 de la mañana del sábado 20 de septiembre, pocas horas después de haber sido vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.

Por otro lado, un detalle estremecedor marca un sello mafioso en los crímenes. A Lara Gutiérrez, de 15 años, le amputaron los dedos antes de matarla.

Noticia en desarrollo