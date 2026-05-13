Crimen y Justicia

Robaban camionetas de alta gama y cayeron por el pago de un turno en un hotel alojamiento

La Policía de la Ciudad desbarató a una banda cuyo centro operacional estaba en la localidad de San Francisco Solano. Dos de sus integrantes fueron detenidos

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Robaban camionetas de alta gama y cayeron por un pago en un hotel alojamiento

Un pago realizado en un hotel alojamiento permitió a la Policía de la Ciudad desarticular una organización criminal con base en localidad de San Francisco Solano dedicada al robo de camionetas de alta gama. La investigación derivó en la detención de dos sospechosos y el allanamiento de tres domicilios en el Conurbano bonaerense.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que la pesquisa comenzó tras la sustracción de dos camionetas, una Toyota SW4 y otra Toyota Hilux, en los barrios porteños de Boedo y Recoleta, en marzo de este año. El análisis de cámaras de seguridad permitió identificar un Peugeot 208 blanco como vehículo de apoyo en los hechos. Mediante la revisión de imágenes en municipios del sur bonaerense, los detectives lograron reconstruir la ruta de escape y descubrir que el automóvil circulaba con patentes clonadas.

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El seguimiento digital y financiero fue determinante en la causa. Los investigadores accedieron a un registro de pago en una estación de servicio de la calle Paraguay, en Palermo, realizado con una tarjeta de crédito sustraída a una de las víctimas. Las imágenes de ese comercio permitieron obtener la primera imagen de los sospechosos.

Dos hombres, uno escoltando al otro, junto a una camioneta pickup blanca de puertas abiertas y una motocicleta. Fondo de pared clara con ventana enrejada
La banda tenía su base operacional en San Francisco Solano.

Posteriormente, la vigilancia de cámaras en Almirante Brown permitió ubicar al mismo Peugeot 208 frente a un kiosco y luego identificar a uno de los implicados al ingresar a un hotel alojamiento, donde abonó el turno mediante el QR de una billetera virtual. Este movimiento resultó clave para lograr su individualización.

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El segundo integrante de la banda fue identificado mediante la red de cámaras de seguridad instaladas en la ciudad de Buenos Aires, y por su aparición en una estación de servicio de la avenida Garay antes del robo en Boedo. Al cruzar los datos obtenidos de registros financieros, cámaras y trabajo de campo, los investigadores de la Policía porteña lograron localizar los domicilios de los sospechosos.

Vista aérea de diversos objetos tendidos en el suelo: radios de coche, herramientas, llaves, dos extintores, una tableta y pequeños dispositivos explosivos
Los delincuentes se movían con un Peugeot 208 blanco que servía de apoyo.

El Juzgado Nacional en lo Criminal N° 52, a cargo de María Fabiana Galletti, ordenó tres allanamientos en La Plata y San Francisco Solano. En los operativos se secuestraron tres vehículos: un Volkswagen Vento con un impacto de bala, el Peugeot 208 utilizado como apoyo y un Volkswagen Gol con numeración adulterada. Además, se hallaron 45 cédulas apócrifas, formularios 08 firmados, DNI falsos, documentación falseada y la tarjeta de crédito utilizada en los robos.

Los investigadores también detectaron una estructura destinada a adulterar numeraciones de chasis, cristales, motores y dominios, lo que facilitaba la circulación y venta de los vehículos sustraídos.

La jueza Galletti dispuso la detención de ambos imputados y el secuestro de los elementos probatorios, incluidos los automóviles.

Primer plano de cuatro llaves de vehículos en una superficie de cemento, incluyendo una llave con control remoto y una con el logo de Toyota
Las llaves de algunos vehículos hallados durante los allanamientos.

En paralelo, la fiscal Adriana Acosta, titular de la UFI N° 3 Descentralizada de Lomas de Zamora, ordenó el secuestro de los otros dos vehículos, en el marco de una causa por averiguación de ilícito.

La banda, con base en el Conurbano bonaerense, operaba en varios partidos y contaba con recursos para adulterar documentación y numeraciones vehiculares.

La acción coordinada de la Policía de la Ciudad y la colaboración con los juzgados de La Plata y Lomas de Zamora permitieron cerrar la investigación y desarticular la organización criminal.

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