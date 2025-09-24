“Fue una venganza narco”: el ministro de Seguridad bonaerense dio detalles del triple crimen de las jóvenes que habían desaparecido en La Matanza

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dio una conferencia de prensa este miércoles donde brindó detalles del caso de las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza desde el viernes pasado, quienes fueron encontradas sin vida y descuartizadas en las últimas horas en una vivienda de Florencio Varela, en el sur del conurbano.

“Convocamos esta conferencia de prensa para comunicar que hemos encontrado, lamentablemente, sin vida, los cuerpos de Morena, de Brenda y de Lara, las tres chicas que estábamos buscando desde el día sábado”, afirmó el funcionario al confirmar las identidades de los cadáveres.

Alonso explicó que la desaparición de las adolescentes se reportó el sábado por la noche, cuando se confirmó que las tres chicas habían sido vistas por última vez el viernes, a las nueve y media de la noche, cuando “subieron por sus propios medios y por su voluntad a una camioneta en la rotonda de la Tablada”.

Según detalló, las víctimas fueron engañadas: creyeron que iban a un evento al que habían sido invitadas. “Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

Las chicas estaban desaparecidas desde el viernes

La investigación apuntó desde un principio a la hipótesis de una emboscada preparada por una banda narco. En este sentido, el funcionario bonaerense señaló que, tras analizar los recorridos de los teléfonos celulares de las víctimas, la Policía pudo reconstruir el trayecto que las llevó al trágico final.

“Fuimos identificando el recorrido. De La Matanza (la camioneta) pasó por Lomas de Zamora y llegó a Florencio Varela. Hubo equipos de la DDI en CABA, en Bellas Artes, en Quilmes, en Lomas de Zamora, en Florencio Varela, revisando durante horas cámaras hasta poder dar con esta camioneta Tracker que estaba adulterada”, describió Alonso.

“Alrededor de las dos, tres de la mañana (del miércoles) hallamos los cuerpos. Tuvimos que hacer un trabajo minucioso porque estaban enterrados en el jardín”, indicó el ministro de Seguridad.

Las jóvenes fueron halladas en Florencio Varela

Los peritos lograron identificar a las jóvenes por “señas particulares, tatuajes y vestimenta”. Las familias fueron notificadas durante la mañana: “La familia acaba de reconocer el cuerpo”, dijo en la conferencia

En la vivienda de Florencio Varela los efectivos encontraron pruebas clave para la causa y procedieron a la detención de cuatro personas. Una de ellas es el dueño de la casa. “Es quien tiene a tres cadáveres enterrados en el jardín de su casa. O sea que tiene una responsabilidad muy importante”, subrayó Alonso.

Sobre la camioneta utilizada para trasladar a las jóvenes, tal como confirmó este medio, dijo que fue hallada incinerada a cien metros del lugar.

Alonso remarcó que se trató de un asesinato premeditado y profesional. “El hecho de ser una camioneta adulterada ya nos permitía saber que había una estrategia premeditada con una serie de actos que buscaba lograr la impunidad de este asesinato”.

El lugar donde trabajan las autoridades

El ministro agregó que la propia investigación permitió determinar que “las chicas fueron asesinadas el propio viernes, entre las once y las doce de la noche”. “Ahora estamos muy avanzados en escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales”, reveló.

Según describió el funcionario provincial, la organización tendría su comando operativo en barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires y puntos de venta en el sur del conurbano bonaerense.

“Sabemos que hay más personas involucradas y vamos a avanzar con autores materiales y autores intelectuales. Todo da cuenta de una venganza narco. Primero que es una organización narco la que las liquidó. Esa es información que tenemos, que surge de la investigación y del trabajo de campo que hemos hecho”, aseguró Alonso.

Además, sostuvo que las víctimas solían frecuentar la zona de Flores en la Ciudad de Buenos Aires y que, en ese contexto, pudieron haber conocido a integrantes de la banda narco-criminal y ser “utilizadas por otros para hacer determinación”.

Sobre el móvil preciso, Alonso expresó: “Pasó algo, vieron algo, ocurrió algo, fueron utilizadas por otros para hacer determinación. No lo sabemos todavía eso. Lo tenemos que esclarecer porque esto es reciente”.

Por último, afirmó: “Esto no es algo que es una fiesta, que pasó un homicidio, que se fue de las manos. Desde el primer momento hay una estrategia que estuvo planificada minuciosamente para engañarlas y para llevarlas a un lugar donde las mataron”.

Según Alonso, la investigación avanza bajo secreto de sumario junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a fin de desmontar toda la estructura responsable del crimen.