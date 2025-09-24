Una madre agredió a un policía luego de que encontraran droga en el auto de su hijo y terminó presa

Un control de rutina en Parque San Vicente se tornó violento. En total, detuvieron a tres personas y secuestraron marihuana (Policía de Córdoba - El Doce)

Un control policial en el barrio Parque San Vicente, en la provincia de Córdoba, tuvo un desenlace inesperado. Los efectivos pararon un auto en el que iban dos hombres y, tras descubrir que estaban trasportando droga, la madre de uno de los implicados desencadenó un episodio de violencia.

Según informó el medio local El Doce, el incidente se produjo en la intersección de las calles Learte y Estados Unidos. Allí, los agentes detuvieron la marcha de un Toyota Corolla gris ocupado por dos personas.

Mientras los efectivos realizaban el procedimiento de control, la madre del conductor llegó al lugar y la situación se tornó caótica. Según el parte oficial, la mujer propinó un golpe de puño en el rostro a uno de los policías, lo que motivó su inmediata detención en el sitio. El agente agredido sufrió lesiones y requirió asistencia médica.

El incidente se produjo en la intersección de las calles Learte y Estados Unidos (Google Maps)

Durante la requisa del vehículo, los uniformados hallaron varios envoltorios con picadura de marihuana, además de dinero en efectivo y tres teléfonos celulares. Ante el hallazgo de estupefacientes, se solicitó la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) para continuar con las actuaciones correspondientes.

Los tres involucrados, todos mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia.

