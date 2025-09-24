Crimen y Justicia

Una madre agredió a un policía luego de que encontraran droga en el auto de su hijo y terminó presa

Un control de rutina en Parque San Vicente, provincia de Córdoba, se tornó violento de una forma totalmente inesperada. En total, detuvieron a tres personas y secuestraron marihuana

Un control de rutina en
Un control de rutina en Parque San Vicente se tornó violento. En total, detuvieron a tres personas y secuestraron marihuana (Policía de Córdoba - El Doce)

Un control policial en el barrio Parque San Vicente, en la provincia de Córdoba, tuvo un desenlace inesperado. Los efectivos pararon un auto en el que iban dos hombres y, tras descubrir que estaban trasportando droga, la madre de uno de los implicados desencadenó un episodio de violencia.

Según informó el medio local El Doce, el incidente se produjo en la intersección de las calles Learte y Estados Unidos. Allí, los agentes detuvieron la marcha de un Toyota Corolla gris ocupado por dos personas.

Mientras los efectivos realizaban el procedimiento de control, la madre del conductor llegó al lugar y la situación se tornó caótica. Según el parte oficial, la mujer propinó un golpe de puño en el rostro a uno de los policías, lo que motivó su inmediata detención en el sitio. El agente agredido sufrió lesiones y requirió asistencia médica.

El incidente se produjo en
El incidente se produjo en la intersección de las calles Learte y Estados Unidos (Google Maps)

Durante la requisa del vehículo, los uniformados hallaron varios envoltorios con picadura de marihuana, además de dinero en efectivo y tres teléfonos celulares. Ante el hallazgo de estupefacientes, se solicitó la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) para continuar con las actuaciones correspondientes.

Los tres involucrados, todos mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia.

Intentó huir de un control policial y se metió un lago para no ser atrapado

La tarde del 14 de septiembre, la tranquilidad habitual del Parque Indoamericano se vio alterada cuando un hombre, en un intento por eludir un control policial, optó por sumergirse en la laguna artificial del predio. La situación, que generó desconcierto entre los presentes y movilizó a las fuerzas de seguridad, se resolvió sin heridos ni incidentes adicionales, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Intentó huir de un control policial y se metió al lago del Parque Indoamericano

El episodio comenzó en la Avenida Lacarra al 3200, en el sector sur de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el individuo, cuya identidad no fue revelada, intentó evadir un control de la Policía de la Ciudad. Al percatarse de la presencia policial, el hombre decidió ingresar al lago del parque, convencido de que los agentes no lo seguirían hasta el agua. Esta acción motivó la inmediata activación de un operativo que involucró tanto recursos terrestres como acuáticos.

Las unidades policiales cercanas recibieron la alerta para colaborar ante la posibilidad de que la situación escalara a una emergencia de mayor gravedad. En pocos minutos, miembros de la fuerza desplegaron una embarcación y un kayak para localizar al sospechoso, quien se había adentrado en el lago hasta que el nivel del agua le llegaba a las rodillas. Durante ese tiempo, el personal de seguridad se mantuvo en la orilla, intentando establecer contacto verbal con el hombre para persuadirlo de que saliera por sus propios medios.

La intervención concluyó cuando los agentes lograron reducir al individuo y retirarlo del agua. No se registraron heridos ni daños materiales. En un primer momento, la confusión entre los efectivos llevó a considerar la posibilidad de un intento de suicidio, hipótesis que fue descartada rápidamente por las autoridades presentes en el lugar.

El sujeto permaneció varios minutos
El sujeto permaneció varios minutos en el agua, escoltado por agentes que intentaban persuadirlo

El Parque Indoamericano, donde se desarrolló el incidente, es uno de los espacios verdes más extensos de la ciudad, con una superficie aproximada de 130 hectáreas. Ubicado entre las avenidas Escalada y Castañares, la autopista Cámpora y las vías del ferrocarril Metropolitano, el parque se extiende por sectores de los barrios de Villa Lugano y Villa Soldati.

