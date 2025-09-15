Crimen y Justicia

Intentó huir de un control policial e ingresó al lago del Parque Indoamericano para no ser atrapado

Todo finalizó con la detención del sospechoso luego del despliegue de una embarcación y un kayak de la Policía de la Ciudad para capturarlo

Intentó huir de un control policial y se metió al lago del Parque Indoamericano

En un episodio tan insólito como real, un hombre que intentaba escapar de un control ingresó al lago del Parque Indoamericano para no ser detenido. El hecho, que llamó la atención de todos los presentes, derivó en un operativo de la Policía de la Ciudad, que desplegó recursos en tierra y agua para contener la situación sin que se produjeran mayores complicaciones.

La escena ocurrió este domingo por la tarde. El hombre, cuya identidad no fue revelada, circulaba por Avenida Lacarra al 3200, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese momento intentó evadir un control policial y para no ser capturado decidió meterse en la laguna artificial del predio pensando que no sería seguido por los agentes.

Al ver la situación, se puso en alerta a las unidades cercanas para su colaboración en caso de que se tratara de una emergencia de mayor riesgo. En cuestión de minutos, distintos miembros de la fuerza policial debieron montar un operativo que incluyó una embarcación y un kayak para dar con el individuo, que se había internado en el agua.

El sujeto permaneció varios minutos
El sujeto permaneció varios minutos en el agua, escoltado por agentes que intentaban persuadirlo

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el sospechoso se introdujo en el espejo de agua con el nivel a la altura de las rodillas. Allí permaneció durante un lapso de tiempo, mientras el personal de las fuerzas de seguridad se apostaban en la orilla e intentaban mantener contacto verbal con el hombre y así persuadirlo para que saliera por sus propios medios.

Finalmente, los agentes lograron reducir al sospechoso y retirarlo del agua, sin que se registraran heridos ni otros incidentes. El episodio, que en un primer momento generó confusión entre los policías sobre si se trataba de un intento de suicidio, fue rápidamente descartado por las autoridades en el lugar.

El hecho tuvo lugar en uno de los puntos centrales del Parque Indoamericano, espacio verde que, con sus aproximadamente 130 hectáreas, es considerado el segundo en tamaño dentro de la Ciudad.

Situado entre las avenidas Escalada y Castañares, la autopista Cámpora y las vías del ferrocarril Metropolitano, el parque abarca sectores de los barrios de Villa Lugano y Villa Soldati.

Perdió el control e impactó contra el Hotel Hilton

Un auto chocó contra un hotel en Puerto Madero

Ocurrió en el barrio de Puerto Madero en la madrugada de este domingo. Un auto que circulaba a alta velocidad perdió el control, impactó contra el Hotel Hilton y dejó dos heridos.

El accidente se produjo alrededor de las 4.30 cuando un vehículo Audi TT color blanco, perdió el control e impactó contra una de las columnas del hotel, ubicado en Macacha Güemes 351, entre las calles Olga Cossettini y Juana Manso.

En el vehículo que protagonizó el hecho viajaban L.N.S. y S.U.D.L.F., de 20 y 28 años, respectivamente. Ambos ocupantes del auto lograron salir del habitáculo por sus propios medios, a la espera del arribo del personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Personal de la Policía de la Ciudad llegó al sitio minutos después del llamado al 911 y trabajó en la zona para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad mientras se realizaban las tareas de asistencia a los lesionados.

Fuentes oficiales consultadas por Infobae confirmaron que las lesiones fueron leves y ninguno necesitó traslado a centros hospitalarios.

Durante el operativo, los policías registraron el vehículo y se realizó el secuestro de diversos elementos entre los que se encontraban tres gorras con la inscripción “GPS”, dos chalecos verde fluorescente —también con la identificación “GPS”—, un chaleco adicional y seis pulseras de colores, que pertenecían a un hombre identificado como M.A.M., domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires.

