Encontraron a un hombre muerto en Córdoba e investigan si fue un homicidio en ocasión de robo

Las autoridades buscan establecer si se trató de un robo (El Doce.tv)

Este lunes por la tarde las autoridades policiales de la localidad cordobesa de Alcira Gigena encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 68 años en una vivienda situada en la calle Héroes Anónimos al 800. La víctima tenía una herida en la cabeza similar a un disparo, aunque los investigadores buscan determinar si se utilizó un arma de fuego.

El cadáver fue encontrado poco después del mediodía, cuando los familiares del hombre, preocupados por no lograr contactarlo, acudieron a su domicilio y encontraron la trágica escena. La vivienda estaba revuelta, lo que abrió la posibilidad de que se haya tratado de un robo, aunque los investigadores aún no descartan ninguna hipótesis.

Frente a esto, los familiares dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, el fiscal de turno de Río Cuarto, Daniel Pedro Miralles, instruyó una serie de pericias y dispuso el resguardo inmediato de la propiedad.

Si bien la Policía descartó la utilización de un arma de fuego, pese a la herida letal en la cabeza, la autopsia será clave para determinar la naturaleza de la herida, así como posibles elementos externos o mecanismos utilizados.

Investigan la muerte de un hombre en su casa de Berisso

La zona en la que se encontraba la vivienda del hombre hallado muerto

La justicia bonaerense investiga la muerte de Miguel Ángel Lencina, de 51 años, quien fue hallado sin vida a mediados de julio en una vivienda de la localidad de Berisso, con signos de quemaduras y sin vestimenta.

La víctima fue identificada por personal policial luego de que un familiar se acercara al domicilio por no tener noticias de él y observara a través de una ventana el cuerpo tendido en el interior de la vivienda ubicada en la calle 156, entre 12 y 13. Una patrulla arribó al sitio y constató que la propiedad estaba cerrada, sin rastros de violencia en puertas o ventanas. Tras ingresar por una entrada lateral, los efectivos hallaron el cadáver de Lencina en el suelo del domicilio.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por fuentes de la investigación, el cuerpo de Lencina presentaba quemaduras en distintas partes y se encontraba desnudo, aunque no se detectaron evidencias inmediatas sobre la causa exacta de las lesiones ni indicios concluyentes de la intervención de terceros. Por tal motivo, la causa se mantiene con la calificación legal de “averiguación de causales de muerte”, mientras se analizan los peritajes y se aguardan los resultados de la autopsia.

Hasta el momento no se hallaron responsables por el hecho. Por esto, los investigadores buscan reconstruir los últimos movimientos de la víctima y esclarecer si la muerte respondió a un accidente doméstico, una situación autoinfligida o si hubo participación ajena en el hecho. En el lugar trabajó personal de Policía Científica, agentes del gabinete de Homicidios y representantes de la Fiscalía, quienes supervisaron el procedimiento inicial y comenzaron el relevamiento de pruebas. El SAME, por su parte, certificó el fallecimiento y colaboró con las tareas en el domicilio.

El día anterior al hallazgo de Lencina, autoridades policiales intervinieron en otro caso fatal en la misma ciudad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que Jorge Pochan, de 59 años, fue encontrado sin vida en el interior de un galpón situado en la intersección de Ruta 15 y Camino Real. El procedimiento estuvo encabezado primero por el Comando de Patrullas y luego por peritos judiciales, quienes realizaron el relevamiento de la escena bajo la instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno.

Acerca de ese suceso, trascendió que la causa quedó caratulada como “homicidio culposo” y que uno de los elementos sujetos a investigación es un tablero eléctrico en el predio, que podría estar relacionado con el fallecimiento del hombre.