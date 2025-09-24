Crimen y Justicia

Mañana indagarán a los cuatro detenidos por el triple crimen: el misterio del principal sospechoso

Enfrentarán al fiscal Gastón Dupláa por el delito de homicidio agravado. Mientras tanto, la Justicia investiga las conexiones del joven peruano detenido en la madrugada del miércoles

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

Los cuatro detenidos por el
Los cuatro detenidos por el triple crimen. Miguel Ángel Villanueva Silva, vestido con campera camuflada

Mañana jueves por la mañana, los cuatro detenidos por el brutal triple crimen de Florencio Varela serán indagados por la Justicia, confirmaron fuentes del caso a Infobae. Enfrentarán a Gastón Dupláa, fiscal titular de la UFI N°2 descentralizada de La Matanza, acusados del delito de homicidio agravado.

Los acusados, detenidos por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense son Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, y de nacionalidad peruana, Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18 y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos tres últimos de nacionalidad argentina.

Por lo pronto, no trascendió si se los acusa como coautores o partícipes necesarios de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Los agravantes todavía quedan por determinarse. Es altamente posible, aseguran las mismas fuentes, que Dupláa aplique las figuras de premeditación, alevosía y violencia de género. En el caso de ser condenados por coautoría, podrían recibir la prisión perpetua.

Ibarra y Parra fueron detenidos en la casa de la zona de Villa Vaettone, Florencio Varela, donde supuestamente se cometió el hecho. Villanueva Silva e Ibarra, presuntos dueños de la casa, fueron encontrados en un hotel alojamiento de la zona.

El llanto de los familiares
El llanto de los familiares tras el reconocimiento de los cuerpos (RS Fotos)

La ferocidad del triple crimen habla de una premeditación evidente, con una serie de torturas de neto estilo mafioso: a Lara Gutiérrez, de 15 años, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de matarla. Sobre las heridas, presentaba quemaduras que aparentan ser de cigarrillos. También tenía un corte que le amputó de manera parcial la oreja izquierda y otro en el cuello que le seccionó la arteria carótida.

Su muerte se produjo, luego de haber sido torturada, aproximadamente a las 3 AM del 20 de septiembre, seis horas después de subir a una Chevrolet Tracker en la rotonda de La Tablada junto a sus compañeras.

Brenda del Castillo presentaba una fractura de cráneo, que le provocó la muerte, aplastamiento macizo facial y heridas punzocortantes en el cuello. Además, tenía un corte transversal que le abrió el abdomen de punta a punta, una herida post-mortem.

Morena Verdi, por su parte, tenía una luxación cervical y varios golpes en el rostro.

Hoy, las familias de las víctimas, oriundas de zonas como Ciudad Evita, organizan colectas en redes sociales para costear sus velatorios.

Brenda, Morena y Lara, las
Brenda, Morena y Lara, las víctimas del triple crimen.

¿Quién es Villanueva Silva?

Según aseguraban fuentes policiales en la tarde del miércoles, Brenda, Morena y Lara habrían muerto en el marco de una venganza narco originada en la Villa 1-11-14. Horas más tarde, a comienzos de la noche, la Policía Bonaerense allanaba la villa Zavaleta con el apoyo de la fuerza porteña.

Sin embargo, de cara a la acusación, los detenidos son un grupo curioso. Sus perfiles los alejan de las historias usuales del sicariato. González Guerrero es beneficiaria de varios planes sociales, como una Asignación Universal y un beneficio para acceder a una garrafa, y se encuentra registrada como productora de hortalizas en ARCA. Es. Básicamente, del barrio. Su domicilio registrado se ubica a seis kilómetros de la presunta escena del crimen. Parra e Ibarra también viven en la zona, en un radio de treinta cuadras. Son chicos del barrio también.

El misterio más grande, entonces, es Villanueva Silva.

El sufrimiento de la familia
El sufrimiento de la familia de Lara Gutiérrez (RS Fotos)

Investigadores policiales lo vinculan al submundo de la Villa 1-11-14. La PROCUNAR, el área de la Procuración dedicada a esclarecer delitos de narcotráfico liderada por el fiscal Diego Iglesias, fue convocada por el fiscal Dupláa para colaborar en la investigación.

Sin embargo, el nombre de Villanueva Silva, indocumentado en la Argentina, no fue encontrado bajo ese nombre en las bases de datos de causas narco. Un relevo realizado por Infobae en fallos de primera y segunda instancia del fuero federal tanto porteño como bonaerense tampoco halló menciones. Lo mismo en los registros del Ministerio Público Fiscal porteño, que investiga causas de narcomenudeo.

Entonces, si Villanueva Silva es un narco, ¿a quién responde? ¿Quiénes son sus nexos?

La causa, por lo pronto, queda en manos del fiscal Dupláa, que, tras la indagatoria, podría determinar su pase a la UFI de Homicidios de La Matanza.

