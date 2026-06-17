Ciencia

Descansar mejor es posible: el secreto podría estar en el potasio de las cenas

Elegir alimentos ricos en potasio antes de acostarse aparece como una estrategia efectiva para combatir el insomnio y mejorar la calidad del sueño, de acuerdo con nuevas evidencias científicas

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Una mesa de madera presenta una cena saludable: salmón, tostadas de aguacate, ensalada, frijoles blancos y un cuenco con plátanos y naranjas.
Un ensayo en más de 4.500 adultos halló que la ingesta de este mineral por la noche se vinculó con menor incidencia de problemas para dormir (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad del sueño afecta a millones de personas en todo el mundo y recientes investigaciones identificaron un factor dietético que podría marcar la diferencia: consumir más potasio durante la cena puede mejorar el descanso nocturno y reducir el insomnio.

El potasio es un mineral esencial para múltiples funciones del organismo, como la contracción muscular, la transmisión nerviosa, el equilibrio de líquidos y la salud cardiovascular.

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Según explicó la nutricionista clínica singapurense Yi Min Teo, certificada en UCI Health (University of California, Irvine Health), estos procesos también pueden influir en la calidad del sueño. En declaraciones citadas por la revista especializada en salud VeryWellhealth, Teo afirmó que el potasio contribuye a relajar el sistema nervioso y los músculos, lo que favorece que la persona logre conciliar el sueño.

El rol del potasio en el organismo y su impacto en el sueño

Infográfico que muestra a una persona durmiendo tranquilamente rodeada de alimentos ricos en potasio como plátanos, espinacas y salmón, junto con datos sobre el sueño.
Este infográfico ilustra cómo el consumo de alimentos ricos en potasio durante la cena puede mejorar significativamente la calidad del sueño, combatiendo el insomnio y relajando el sistema nervioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, un ensayo publicado en la revista científica Nutrients examinó la ingesta de potasio en diferentes momentos del día en más de 4.500 adultos. Los autores detectaron que únicamente el consumo de potasio durante la cena se asoció de forma significativa con una menor incidencia de trastornos del sueño. Estos hallazgos abren la puerta a nuevas recomendaciones dietéticas personalizadas para quienes buscan mejorar el descanso nocturno a través de la alimentación.

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Según la experta en nutrición, “el momento de la cena también puede influir en la calidad del sueño, independientemente del contenido de potasio de la comida”. La especialista recomendó cenar de forma equilibrada y a primera hora de la noche para mantener estables los niveles de azúcar en sangre y reducir molestias gastrointestinales que puedan interrumpir el descanso.

Además del potasio, los alimentos integrales que lo contienen suelen ser ricos en otros nutrientes como el magnesio, lo que podría favorecer patrones de sueño saludables. Dietas con abundantes frutas, verduras, legumbres y otros alimentos ricos en potasio tienden a asociarse con mejores resultados tanto en salud general como en calidad de sueño.

Cómo sumar potasio a la cena de manera saludable

Un plátano amarillo brillante sobre una superficie clara, con burbujas luminosas naranjas y amarillas flotando encima, algunas con las letras C, K, B6 y estructuras moleculares.
La ingesta nocturna de potasio, y no en otros horarios, se relacionó con menos alteraciones del descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con declaraciones de la nutricionista estadounidense Mindy Haar y vicedecana de la Facultad de Profesiones de la Salud del Instituto Tecnológico de Nueva York, la forma más segura de aumentar el consumo de potasio es a través de los alimentos y no mediante suplementos. En diálogo con la revista VeryWellhealth, señaló que “muchos adultos ya están incorporando más legumbres ricas en potasio, como frijoles y lentejas, al reemplazar proteínas animales por opciones vegetales”.

Entre las fuentes más accesibles de potasio para la cena se encuentran la espinaca, la col rizada, las batatas, la calabaza, las bananas, los cítricos, la palta, la soja, el salmón, frutos secos, semillas y el yogur. La variedad de opciones permite adaptar el consumo a diferentes preferencias y necesidades dietéticas.

Precauciones y límites: cuándo consultar a un profesional

Un hombre con barba y camiseta blanca yace despierto en la cama, apoyado sobre su brazo, con expresión de cansancio y frustración; un reloj digital marca las 2:47 AM.
Las frutas, verduras y legumbres suelen aportar también magnesio y otros nutrientes; la evidencia sugiere un vínculo con patrones de sueño más saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien el potasio puede aportar beneficios a la mayoría de los adultos sanos, las especialistas advirtieron que existen excepciones relevantes. Personas con enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca avanzada o que utilizan medicamentos como inhibidores de la ECA, ARA II o diuréticos ahorradores de potasio deben consultar a un médico antes de modificar su ingesta.

El artículo subrayó que los problemas de sueño suelen deberse a múltiples factores y que enfocar los hábitos alimenticios generales a largo plazo resulta más efectivo que concentrarse en un solo nutriente. La composición y el horario de la cena, la sensibilidad a ciertos alimentos y otros aspectos individuales también inciden en la calidad del descanso.

Según cifras difundidas por la revista, entre 50 y 70 millones de estadounidenses padecen trastornos crónicos del sueño y uno de cada tres adultos no duerme las horas recomendadas cada noche. Ante dificultades persistentes para dormir, los expertos sugieren analizar factores médicos, de estilo de vida y niveles de estrés, más allá de la nutrición.

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