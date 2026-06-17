Cristiano Ronaldo llega al Mundial 2026 con un récord fuera de la cancha: superó los USD 2.000 millones en ganancias

El delantero portugués, figura del Al-Nassr, se convierte en el primer futbolista en actividad en cruzar esa marca - REUTERS/Rodrigo Antunes

La presencia de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo de 2026 no solo marca un nuevo récord deportivo, sino que lo posiciona como el primer futbolista en actividad en superar los USD 2.000 millones en ingresos profesionales. Consolidando su lugar en el exclusivo club de atletas multimillonarios, según reportó la revista especializada en finanzas Forbes Argentina.

El astro portugués, a sus 41 años, afronta su sexta participación mundialista tras firmar contratos históricos y expandir su imperio empresarial y comercial de manera inédita en el fútbol.

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De la incertidumbre al contrato más lucrativo de la historia

En noviembre de 2022, la continuidad de Cristiano Ronaldo en la elite del fútbol se vio cuestionada tras su salida del Manchester United. Una entrevista el delantero manifestó sentirse “traicionado” por el club, derivó en la rescisión de su contrato justo cuando comenzaba el Mundial de Qatar. Según el artículo, esa etapa de incertidumbre se transformó pronto en una oportunidad financiera sin precedentes.

Al iniciar 2023, el astro portugués firmó con el Al-Nassr, de la Saudi Pro League -Arabia Saudita-, un contrato récord estimado en más de USD 200 millones anuales. En 2025, renovó por dos temporadas adicionales. Estos acuerdos elevaron sus ingresos muy por encima de los obtenidos en la Premier League, donde la revista estadounidense calculaba que percibía alrededor de USD 60 millones al año.

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Tras su salida del Manchester United, el portugués firma en Arabia Saudita un vínculo valuado en más de USD 200 millones anuales (AP Foto/Amr Nabil, archivo)

Al sumar bonificaciones, patrocinios y negocios extraprofesionales, Ronaldo pasó a encabezar la lista de los deportistas mejor pagados, superando a figuras como Lionel Messi, LeBron James y Tiger Woods.

La publicación detalla que, al considerar todos sus ingresos y sin ajustar por inflación, CR7 se convirtió en el primer futbolista en alcanzar los USD 2.000 millones ganados como profesional y en integrar el selecto club de multimillonarios de la industria deportiva, junto a otras figuras. Su patrimonio neto, calculado en USD 1.200 millones, coloca al portugués como la segunda persona más rica de su país.

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El crecimiento fuera del campo: contratos, negocios y una marca global

La carrera del futbolista trascendió la cancha mediante una estrategia de diversificación de ingresos que incluye patrocinios globales, negocios propios e inversiones. Según Forbes Argentina, su imagen se transformó en un activo cotizado que atrajo contratos con Nike, con quien mantiene un vínculo vitalicio, y más de una decena de acuerdos con empresas como Binance, Herbalife y Therabody.

Su presencia digital domina las redes sociales, con casi 1.000 millones de seguidores en plataformas como Instagram, Facebook y X, y un canal de YouTube con cerca de 80 millones de suscriptores.

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Su estrategia fuera de la cancha suma hoteles con el grupo Pestana, gimnasios y fragancias, además de acuerdos con Binance, Herbalife y Therabody (Imagen archivo)

El jugador también desarrolló la marca CR7, que engloba desde gimnasios y fragancias hasta una cadena de hoteles de lujo en sociedad con el grupo Pestana. En 2021, inauguró un hotel en Times Square, Nueva York, ampliando el alcance internacional de su marca.

Además, en 2024 incursionó como inversor ángel al adquirir una participación en la startup de tecnología de salud y fitness Whoop, que alcanzó una valuación de USD 10.100 millones tras una ronda de financiamiento en la que participó el portugués. En diciembre del mismo año, sumó inversiones en la startup de inteligencia artificial Perplexity y, en febrero, compró el 25% del club español UD Almería.

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Consultado por su fortuna en una entrevista en noviembre de 2025, afirmó: “Mi objetivo era alcanzar esa cifra. Es como ganar un Balón de Oro”. El delantero reconoció que gestiona personalmente sus finanzas y sostuvo que es multimillonario “desde hace años”, según citó Forbes.

Un recorrido deportivo sin precedentes y récords fuera del alcance

En los últimos 12 meses, el portugués obtuvo USD 300 millones, con USD 65 millones procedentes de actividades extradeportivas - Crédito: @cristiano

Nacido en Madeira, Portugal, en 1985, Cristiano Ronaldo fue fichado por el Sporting Clube de Portugal a los 12 años y debutó en primera división a los 17. Su transferencia al Manchester United en 2003 por US$ 20 millones marcó el inicio de una carrera ascendente bajo la dirección de Alex Ferguson. Durante esa etapa, conquistó tres títulos consecutivos de la Premier League y en 2009 acordó su pase al Real Madrid por una cifra récord cercana a los US$ 130 millones.

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Luego de ocho años en el club español, donde ganó dos títulos de La Liga y cuatro Champions League, Ronaldo migró a la Juventus, de Italia, y más tarde regresó brevemente al United antes de su desembarco en Al-Nassr. Su palmarés incluye ocho títulos de liga, cinco Champions League y la Eurocopa 2016 con la selección de Portugal. En el plano individual, obtuvo cinco Balones de Oro y mantuvo una competencia histórica con Lionel Messi.

Desde 2008, apareció regularmente entre los diez atletas mejor pagados del mundo, ocupando el primer puesto en seis ocasiones y cuatro años consecutivos. En los últimos 12 meses, sus ingresos totales alcanzaron los USD 300 millones, de los cuales USD 235 millones provienen del fútbol y USD 65 millones de actividades fuera del campo, igualando el récord anual de Floyd Mayweather Jr.

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Estrategias financieras, desafíos fiscales y el futuro como empresario

La publicación especializada sitúa al portugués como la segunda persona más rica de su país

El crecimiento patrimonial de Cristiano Ronaldo también se explica por su capacidad para optimizar la carga impositiva de sus ingresos. Mientras juega en Arabia Saudita, el futbolista aumenta su margen de utilidad debido a la ausencia de impuesto sobre la renta personal en ese país.

En el pasado, tanto él como Messi enfrentaron investigaciones fiscales en España por uso de estructuras en paraísos fiscales para canalizar ingresos de patrocinios. Cristiano aceptó una multa de USD 22 millones en 2019 para cerrar el caso con Hacienda, según consignó el artículo.

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En contraste con otras estrellas que migraron a Arabia Saudita y resignaron visibilidad internacional, la estrella de la Selección de Portugal logró mantener su exposición global y asegurar grandes contratos de patrocinio. Su marca personal permite que, incluso en los últimos años de su carrera, siga generando nuevas fuentes de ingreso y expandiendo su portafolio empresarial.

Así, Cristiano Ronaldo enfrenta el ocaso de su carrera deportiva como el futbolista con mayor fortuna y una figura central en la economía del deporte mundial.