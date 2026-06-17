Rutina de abdominales Lewis Hamilton

El británico se impuso en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña tras meses de rediseñar su preparación, con sesiones de alta intensidad, pilates y movilidad

Ismael Yasnikowski

Ismael Yasnikowski

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Este fin de semana, el piloto británico Lewis Hamilton consiguió su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1. Este resultado no surge por casualidad, sino como consecuencia de un objetivo definido a comienzos de la temporada: mejorar su condición física para afrontar su nueva etapa con la escudería italiana.

De acuerdo con el medio The Times of India, antes del inicio del campeonato, el siete veces campeón mundial decidió transformar su rutina de preparación. Incorporó ejercicios de alta intensidad, con especial atención en la estabilidad y la fuerza abdominal, aspectos claves para soportar las fuerzas G y el desgaste propio de la competencia.

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Por entonces, Hamilton compartió en sus redes sociales que había atravesado la pretemporada más exigente de su carrera. “Esta es la vez que más he entrenado entre temporadas. Me esfuerzo al máximo cada día para llegar más fuerte que nunca este año”, escribió en uno de los videos donde se lo observa realizando sesiones de fuerza, cardio y ejercicios específicos para el core.

El piloto de 41 años combinó trabajos en el gimnasio, pilates y rutinas de movilidad, siempre priorizando la recuperación y el cuidado físico. Admitió que nunca antes había dedicado tanto tiempo y energía a su preparación fuera de las pistas.

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El entrenamiento de core como fundamento del éxito

Lewis Hamilton realiza una plancha lateral con un rodillo de ejercicio en un gimnasio. Viste camiseta sin mangas y pantalones cortos de color granate
La transformación incluyó planchas, flexiones y un deslizador con ruedas para reforzar la estabilidad y el control corporal (Captura de video)

La rutina de Hamilton, difundida en Instagram y analizada por medios especializados en salud, se basó en ejercicios poco convencionales, con énfasis en el uso de un deslizador con ruedas y en variantes de planchas y flexiones.

La entrenadora y nutricionista británica Abbie Watkins, explicó en declaraciones citadas por la revista Men’s Health que estos métodos buscan fortalecer el core, mejorar la fuerza antirrotación y optimizar el control corporal, todos ellos factores fundamentales para el rendimiento en la Fórmula 1.

Hamilton combinó sesiones de alta intensidad con rutinas de resistencia y ejercicios de movilidad. Además, incorporó pilates, carreras sobre distintas superficies y métodos de recuperación como baños de hielo y sauna. El objetivo era llegar al inicio de la temporada con una base física sólida, capaz de soportar la exigencia de varias horas dentro del monoplaza y la presión constante de la competencia en el máximo nivel.

El piloto británico firma un fin de semana redondo en España y confirma su mejor forma física del año (AP Foto/Fatima Shbair)
El piloto británico firma un fin de semana redondo en España y confirma su mejor forma física del año (AP Foto/Fatima Shbair)

El triunfo en España, el resultado tangible del esfuerzo

El fin de semana, Lewis Hamilton alcanzó su primera victoria con Ferrari en España, un resultado que evidencia la consolidación de su trabajo físico y mental. El británico conquistó el primer puesto tras una carrera exigente, en la que la resistencia y la fortaleza física resultaron decisivas. La emoción que exhibió en el podio reflejó la magnitud de este logro personal y profesional, después de casi dos años sin subir a lo más alto.

“Me han ayudado a cumplir este sueño”, expresó el piloto al agradecer a la escudería, a su familia y a los fanáticos tras su triunfo número 106 en la máxima categoría. Mostró un estado de forma sobresaliente, durante la competencia y destacó el papel clave que tuvo la preparación realizada en la pretemporada para alcanzar este resultado.

Hombre entrenando en un gimnasio. A la izquierda, de rodillas; a la derecha, en plancha lateral usando un rodillo de ejercicio
El británico contó que entrenó como nunca entre temporadas y lo respaldó en el circuito catalán, donde la fortaleza y la resistencia (Captura de video)

La experiencia de Lewis pone de manifiesto que la longevidad deportiva requiere tanto talento como la capacidad de reinventarse y mantener una disciplina estricta en la preparación física. Medios especializados coinciden en que la transformación del británico responde a una estrategia integral, basada en la fortaleza física y mental, elementos esenciales para afrontar las demandas de la Fórmula 1.

El triunfo reafirma el trabajo iniciado a comienzos de año y consolida a Hamilton como un referente en materia de preparación física para deportistas de alto rendimiento. Su ejemplo resalta la importancia de la adaptación y el esfuerzo constante, valores que continúan marcando la diferencia en el deporte profesional.

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