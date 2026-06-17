El tiempo en el AMBA: pronostican lluvias para el jueves y temperaturas de hasta 15°C

El SMN indicó temperaturas frías en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una semana marcada por la inestabilidad, con lluvias esperadas para el jueves y temperaturas que oscilarán entre los 6°C y los 15°C. De acuerdo con el parte oficial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores tendrán jornadas frías y ventosas, con predominio de nubosidad variable.

Según informó el SMN, el miércoles se prevé cielo parcialmente nublado y ausencia de precipitaciones, con temperaturas mínimas de 7°C y máximas de 14°C. El viento soplará del sector este, con intensidades de entre 13 y 22 km/h. Para el jueves, la situación cambia: el organismo anticipa probabilidad de lluvias entre 40% y 70% durante la tarde y la noche, junto a un descenso térmico que llevará la mínima a 10°C y la máxima a 13°C.

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El informe del Servicio Meteorológico Nacional detalla que el viernes y el sábado retornará la estabilidad, aunque la nubosidad se mantendrá variable. Las temperaturas oscilarán entre 6°C y 15°C, sin previsión de lluvias. El viento persistirá del este y sureste, con ráfagas moderadas según el organismo.

Este diagrama meteorológico detalla el pronóstico de temperatura, precipitación y viento para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del miércoles 17 al martes 23.

Durante el domingo y el lunes, el pronóstico indica jornadas mayormente nubladas, sin precipitaciones, con valores térmicos que no superarán los 15°C. El martes, el SMN sostiene que el clima continuará estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que fluctuarán entre 7°C y 14°C.

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Entre los datos destacados, el parte señala que no se esperan ráfagas significativas de viento y que la probabilidad de precipitación fuera del jueves se mantiene en 0%.

“Las condiciones invernales se consolidan en la región, con predominio de bajas temperaturas y escasa variabilidad térmica”, señala el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Las autoridades recomiendan precaución ante eventuales lluvias y recuerdan la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales.

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En la provincia de Buenos Aires, se registran bancos de niebla en el sur, por lo que se recomienda tomar precauciones a la hora de manejar, mientras la nubosidad es variable en la mañana. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y, en la noche, estará ventoso en el sector sur.

El jueves será un día completamente inestable, con fuertes vientos en el sur a la madrugada y con lluvias por la mañana. A la tarde, las precipitaciones caerán en el norte y en gran parte de la Costa Atlántica, desde Necochea hasta Punta Indio. Las mismas durarán hasta la noche.

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El viernes habrá una mejora, con nubosidad parcial y mayor presencia del sol en el norte. La mañana del sábado tendrá chaparrones en el suroeste y, desde la tarde de esa jornada hasta el domingo, la nubosidad será variada en todo el territorio bonaerense.

Las alertas y advertencias en el resto del país

El SMn señaló que hay alerta amarilla por fuertes vientos en Río Negro y Chubut.

El SMN indicó que el este de las provincias de Río Negro y Chubut están bajo alerta amarilla por fuertes vientos. Esta categoría refiere a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo que se recomienda:

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Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Advertencia violeta por nieblas en el Litoral.

A su vez, el organismo climatológico señaló que en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, este de Córdoba y de Chaco rige una advertencia violeta por la presencia de niebla. En este sentido, el SMN puntualiza que, en esta categoría, “se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”. Por lo cual, las acciones recomendadas son las siguientes:

Evitá circular.

Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.

Encendé las luces bajas y las antiniebla.

Reducí la velocidad.

En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.

Mantenete informado por las autoridades.