Economía

Empleados bancarios: cuánto cobrarán en julio 2026 tras el nuevo acuerdo paritario

Los trabajadores de bancos percibirán un nuevo incremento luego de que el sindicato y las cámaras empresariales alcancen un nuevo entendimiento salarial

Guardar
Google icon
Hombre en camisa blanca y corbata azul trabajando en computadora en un escritorio de madera. Detrás, una ventana muestra una calle urbana con edificios y coches.
El sueldo inicial se ubicará en $2.437.232,92. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julio marcará un nuevo piso salarial para los empleados bancarios en la Argentina: el sueldo inicial se ubicará en $2.437.232,92, resultado de la actualización paritaria y la suma correspondiente a la participación en las ganancias.

El acuerdo, alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales del sector, establece un incremento del 2,1% para mayo, llevando el salario básico a $2.368.759,48, más un adicional de $68.473,44 por ganancia.

PUBLICIDAD

El sindicato, conducido por Sergio Palazzo, informó que este ajuste impacta sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, y abarca todos los adicionales, convencionales y no convencionales. El sindicato comunicó que la suma de los aumentos acumulados en los primeros cinco meses del año representa un 14,7% respecto a los sueldos de diciembre de 2025.

El acuerdo también contempla el valor para el Día del Bancario, que tendrá un monto mínimo de $2.111.667,14, sujeto a futuras revisiones junto con las próximas actualizaciones salariales.

PUBLICIDAD

Interior de un banco argentino con grandes columnas de mármol, pantallas con mensajes en español, empleados en escritorios y clientes sentados esperando.
El acuerdo también contempla el valor para el Día del Bancario, que tendrá un monto mínimo de $2.111.667,14. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante junio, los empleados registrados, jubilados y pensionados en Argentina reciben el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este beneficio legal se abona en dos partes: la primera corresponde a la mitad del año y debe pagarse antes del 30 de junio, mientras que la segunda parte vence el 18 de diciembre.

Cómo calcular el aguinaldo de junio 2026

El cálculo del aguinaldo se basa en el 50% del salario bruto mensual más alto percibido en el semestre. Para determinar el monto, se debe identificar cuál fue el sueldo más elevado recibido en los últimos seis meses, incluyendo conceptos remunerativos como el básico, horas extra, comisiones y otros adicionales sujetos a aportes. Sobre esa cifra se calcula la mitad, que será el valor de la cuota correspondiente.

Por ejemplo, si un empleado bancario tuvo como remuneración máxima del semestre $2.319.195,20, el aguinaldo a cobrar en junio será de $1.159.597,60.

Quienes ingresaron a su empleo recientemente o se reincorporaron durante el semestre, percibirán el aguinaldo en proporción a los meses trabajados. El método consiste en tomar el salario mensual más alto del período, multiplicarlo por la cantidad de meses efectivamente trabajados y dividir el resultado por 12.

El aguinaldo es un derecho protegido por la legislación laboral y debe pagarse en los plazos fijados. El empleador que no cumpla con la fecha de pago se expone al pago de intereses a favor del trabajador y a sanciones administrativas. Además, el derecho a cobrar el SAC se mantiene durante licencias pagas, vacaciones o enfermedad justificada.

El pago del aguinaldo se realiza en dos cuotas al año: la primera debe abonarse hasta el 30 de junio y la segunda hasta el 18 de diciembre. (REUTERS/Francisco Loureiro)
El pago del aguinaldo se realiza en dos cuotas al año: la primera debe abonarse hasta el 30 de junio y la segunda hasta el 18 de diciembre. (REUTERS/Francisco Loureiro)

Otros acuerdos paritarios

En paralelo al acuerdo bancario, otros gremios lograron incrementos en línea con la inflación y la pauta salarial oficial. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), encabezada por Gerardo Martínez, pactó con las cámaras empresarias un aumento acumulativo del 7,7% para el período marzo-mayo y la incorporación parcial de bonos no remunerativos al salario.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), liderada por Armando Cavalieri, acordó un incremento del 5% entre abril y junio, más un bono extraordinario de $120.000, distribuido en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares dispuso un esquema de aumentos progresivos para el personal doméstico, con subas de entre 1,4% y 1,8% de abril a julio y la integración total de sumas no remunerativas al salario básico.

En el sector camionero, el acuerdo semestral fija un incremento total del 10,1% desde marzo hasta agosto, junto con un premio mensual de $60.000 por presentismo en áreas específicas y una suba de la contribución patronal a la obra social, que llegará a $25.000 por trabajador.

En el caso de los trabajadores aceiteros, las negociaciones permanecen abiertas tras otro encuentro sin acuerdo entre los sindicatos y las cámaras empresariales. La conciliación obligatoria, dispuesta por la Secretaría de Trabajo, se mantendrá hasta el jueves.

Temas Relacionados

Empleados bancariosParitariaSalariosSueldosLa BancariaAguinaldoÚltimas noticiasAcuerdo paritario

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ANSES: quiénes cobran hoy miercoles 17 de junio de 2026

El cronograma habilita el depósito para quienes perciben haberes previsionales básicos, mientras se aplica la actualización mensual y se suma el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre

ANSES: quiénes cobran hoy miercoles 17 de junio de 2026

El Gobierno busca asegurarse los dólares para blindar los pagos de deuda de 2027

Los pagos de 2026 ya están asegurados, pero el año electoral luce desafiante. A los pagos de deuda en moneda extranjera se suman USD 7.700 millones que habrá que cancelar entre capital e intereses con el FMI

El Gobierno busca asegurarse los dólares para blindar los pagos de deuda de 2027

Susana Cordeiro, vicepresidente del Banco Mundial: “La garantía que dimos a la Argentina es un puente para que acceda al mercado de capitales”

Antes de su encuentro con Luis Caputo, la influyente funcionaria dialogó en exclusiva con Infobae. Elogió el programa de reformas de Javier Milei y describió la agenda estratégica del organismo multilateral que lidera Ajay Banga

Susana Cordeiro, vicepresidente del Banco Mundial: “La garantía que dimos a la Argentina es un puente para que acceda al mercado de capitales”

Con el riesgo en 430 puntos: ¿es momento para emitir deuda en el mercado internacional o de esperar, como prefiere Caputo?

Con la suba de calificación y el optimismo por el fin del conflicto en Oriente Medio, el indicador llegó al nivel más bajo desde 2018 y analistas aseguran que se abrió un nueva ventana. Hasta la semana pasada, en Economía marcaban que existen mecanismos de financiamiento más baratos

Con el riesgo en 430 puntos: ¿es momento para emitir deuda en el mercado internacional o de esperar, como prefiere Caputo?

Ranking de inflación: cuáles fueron las provincias donde más se aceleraron los precios en mayo

Cinco jurisdicciones registraron variaciones del IPC por encima del promedio nacional y casi todas muestran una aceleración en el acumulado del año respecto a lo ocurrido en 2025

Ranking de inflación: cuáles fueron las provincias donde más se aceleraron los precios en mayo

DEPORTES

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 17 de junio, lo que dejó la goleada de Argentina, el minuto a minuto de la jornada y la previa del debut de Colombia

El termómetro del gran triunfo de Argentina en su debut en el Mundial: de las 12 ovaciones a Messi y su gesto con el público

El plan físico de Hamilton, la clave detrás de su primer triunfo con Ferrari

Cristiano Ronaldo llega al Mundial 2026 con un récord fuera de la cancha: superó los USD 2.000 millones en ganancias

TELESHOW

Agustín Bernasconi en “Lo de Pampita”: “Con Wanda Nara no pasó nada”

Agustín Bernasconi en “Lo de Pampita”: “Con Wanda Nara no pasó nada”

La familia de Gaspi aclaró los rumores sobre una supuesta colecta para llevar su cuerpo a Argentina

Muriel López Benítez, la pareja de Lisandro Martínez, contó su cábala para los partidos de Argentina: “Siempre nerviosa”

Así vivieron los famosos el triunfo de Argentina frente a Argelia en el Mundial

El insólito blooper de Marley al revelar el romance de Ian Lucas en vivo: “Era secreto”

INFOBAE AMÉRICA

Descansar mejor es posible: el secreto podría estar en el potasio de las cenas

Descansar mejor es posible: el secreto podría estar en el potasio de las cenas

Cristiano Ronaldo llega al Mundial 2026 con un récord fuera de la cancha: superó los USD 2.000 millones en ganancias

El presidente surcoreano le pidió ayuda a Donald Trump para lograr la paz con Corea del Norte, como lo hizo “en Medio Oriente”

Los primeros petroleros iraníes atravesaron la zona de bloqueo de EEUU en Ormuz a pocos días de la firma del acuerdo en Suiza

Los líderes del G7 debatirán los riesgos de seguridad de la IA y las redes sociales en el cierre de la cumbre en Francia