Crimen y Justicia

La Corte dejó firme la condena contra un agente penitenciario por tortura seguida de muerte

El máximo tribunal rechazó el último recurso de la defensa de Rodrigo Chaparro, confirmando la sentencia por el asesinato de Patricio Barros Cisneros en la Unidad 46 de San Martín

Guardar
El fallo cierra el caso
El fallo cierra el caso de violencia institucional en la Unidad 46 de San Martín, uno de los más graves en cárceles bonaerenses (EFE/David Fernández)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso presentado por la defensa de Rodrigo Emidio Chaparro, uno de los cinco exjefes penitenciarios condenados a prisión perpetua por la muerte de Patricio Jonathan Barros Cisneros en la Unidad 46 de San Martín. Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firme la condena por un caso de violencia institucional ocurrido en el sistema carcelario bonaerense.

El hecho que derivó en la condena ocurrió el 28 de enero de 2012, cuando Barros Cisneros, de 26 años, recibió la visita de su pareja, una joven de 19 años embarazada de cuatro meses, en el penal ubicado junto al Camino del Buen Ayre.

El joven solicitó un espacio techado y privado para el encuentro, pero la guardia penitenciaria rechazó el pedido. La discusión escaló y, según la reconstrucción judicial, Barros Cisneros terminó muerto a golpes, esposado y delante de decenas de internos. Los penitenciarios intentaron encubrir el crimen, presentando una versión oficial que sostenía que la víctima se había suicidado golpeándose la cabeza contra las rejas.

La causa judicial determinó que los responsables obligaron a tres personas detenidas a firmar un parte penitenciario que los exculpaba. Sin embargo, cuando estos testigos fueron trasladados a otra dependencia, modificaron su declaración y relataron lo que realmente habían presenciado.

En mayo de 2015, el Tribunal Oral condenó a perpetua a cinco jefes penitenciarios: Miguel Víctor Gallego, Mario Héctor Aníbal, Gerardo Rodolfo Luna, Juan Manuel Liberto y Rodrigo Chaparro. La sentencia fue confirmada por la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense y luego por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

La defensa de Chaparro, representada inicialmente por el Dr. Mario Luis Coriolano y luego por la Dra. Ana Julia Biasotti, llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario.

El planteo central sostenía que Chaparro era inocente y que su intervención se limitó a intentar reducir al detenido cumpliendo con su deber, negando la existencia de tortura y atribuyendo la muerte a un accidente durante una maniobra de seguridad.

El palacio donde funciona la
El palacio donde funciona la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces fallaron contra un penitenciario en un caso de violencia institucional - crédito Poder judicial de Argentina

El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso por considerarlo inadmisible, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Esta norma permite a la Corte rechazar recursos extraordinarios sin expresar fundamentos, cuando considera que no se dan los requisitos para su tratamiento.

En su voto, Lorenzetti aclaró que “cabe poner de relieve -a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema- que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida…”, citando el precedente “Vidal” de la propia Corte.

La resolución, fechada este martes, también intimó a la defensa a presentar la documentación que acredite el beneficio de litigar sin gastos o, en su defecto, a realizar el depósito exigido por el artículo 286 del mismo código, bajo apercibimiento de ejecución.

“Por ello, se desestima la presentación directa. Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día de notificada, acompañe copia de la resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos o efectúe el depósito que dispone el art. 286 del código citado, a disposición del Tribunal, bajo apercibimiento de ejecución”, ordenó el fallo.

Con esta resolución, la condena a prisión perpetua para Chaparro y los otros cuatro exjefes penitenciarios quedó firme, cerrando así el recorrido judicial de un caso que expuso la violencia y el encubrimiento dentro del sistema penitenciario bonaerense.

Temas Relacionados

Corte Suprema de Justicia de la NaciónRodrigo Emidio ChaparroPatricio Jonathan Barros CisnerosSan MartínTribunal de Casación Penal bonaerenseÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tucumán: ratificaron la condena contra una banda que simulaban ser esenciales durante la cuarentena para salir a robar

La Corte Suprema dejó firmes las condenas de hasta 16 años y medio de prisión contra tres personas que ingresaban a la provincia para llevar a cabo distintos hechos delictivos durante la pandemia de Covid-19

Tucumán: ratificaron la condena contra

A Bastián lo mataron por la espalda: declararon un forense y peritos en el juicio por jurados al policía

En la segunda mitad de la jornada fue el turno de la parte técnica de la lista de testigos. Juan Alberto García Tonzo está acusado del homicidio del nene de 10 años

A Bastián lo mataron por

Allanamiento y 9 detenidos por el robo a la casa de Pampita

Tras un operativo en un hotel ubicado en Balvanera, se recuperaron además carteras, joyas y dinero, que pertenecerían a la modelo. Los sospechosos son todos extranjeros, dos de ellos con pedido de captura internacional

Allanamiento y 9 detenidos por

Burlando pidió que protejan a los testigos que declararon en contra de Makintach y advirtió hostigamientos de la jueza

El abogado de Dalma y Giannina Maradona hizo la presentación en la UFI Nº1 de San Isidro junto a Fabián Améndola. También pidió que un análisis forense al CPU de la magistrada

Burlando pidió que protejan a

Realizan una marcha para pedir la aparición de las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza

Familiares y amigos cortaron el tránsito en la rotonda de La Tablada, donde las jóvenes fueron vistas por última vez. “Nos vamos a quedar hasta que aparezcan”, dijo la madrina de una de las chicas

Realizan una marcha para pedir
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fernando Burlando habló tras la

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Tucumán: ratificaron la condena contra una banda que simulaban ser esenciales durante la cuarentena para salir a robar

Cómo es el riguroso entrenamiento de Harry Styles para correr maratones

Dos vehículos chocaron de frente en un accidente fatal en Jujuy: hubo cinco heridos y un muerto

Salta: detuvieron a un conductor ebrio con 1,70 de alcohol en sangre luego de darse a la fuga

INFOBAE AMÉRICA
Gabriel Boric presentó oficialmente la

Gabriel Boric presentó oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU

Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

La OTAN advirtió que usará todos los medios necesarios tras las nuevas incursiones rusas en Europa

Estados Unidos declaró a la mara Barrio 18 como organización terrorista internacional

El ayatollah Ali Khamenei consideró que negociar con EEUU sobre el programa nuclear iraní es “un callejón sin salida absoluto”

TELESHOW
Fernando Burlando habló tras la

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Florencia Peña sorprendió al cantar un clásico de Serú Girán sobre el escenario

Rocío Marengo prepara a lo grande una fiesta de revelación de sexo de su bebé: “Fuegos artificiales y shows sorpresa”

Gastón Portal emocionó con un homenaje a Raúl Portal en el día de su cumpleaños: “Gracias totales”

Angie Balbiani reveló detalles inéditos de robo que sufrió Pampita en su casa: “Yo creo que hay algo más”