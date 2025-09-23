Los videos del caso del jubilado asesinado en Zárate que complicaron a los sospechosos

Los videos del expediente

Saúl Eduardo de Francesco, tenía 77 años, era jubilado civil de la Armada argentina y un hombre sumamente querido en la ciudad de Zárate. Este domingo, fue hallado muerto con un tiro en la nuca. Su hermano mayor había denunciado su desaparición dos días antes.

Por el crimen, tras una rápida y exhaustiva investigación, el fiscal Juan Manuel Escalante, junto con la DDI de Zárate-Campana de la Policía Bonaerense, logró la detención de cuatro sospechosos.

Entre ellos el ex policía Alejo Moreno, echado de la fuerza de PBA en junio de este año por ausentarse casi un mes de su trabajo. Era empleado del Centro de Operaciones de Zárate, así como su novia, Florencia Valentini, sargento de la fuerza, miembro del Comando de Patrullas de Campana. Valentini cayó en su lugar de trabajo. Se le secuestró su pistola reglamentaria, que podrá ser peritada para determinar si se trata del arma homicida.

Florencia Valentini, la principal sospechosa

Otros dos sospechosos fueron detenidos junto a la pareja, sindicados como sus cómplices. Todos ellos se negaron a declarar, acusados de los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado, representados por defensores oficiales, confirmaron fuentes del caso. El relevo de cámaras de seguridad fue una clave para imputarlos.

Infobae obtuvo las imágenes del expediente: allí, en una serie de seis videos que ilustran esta nota, pueden verse las reuniones de los hampones en la casa de Valentini y Moreno. También de la salida de la casa de Francesco luego de que lo secuestraran y su regreso para desvalijar el lugar, un robo fallido, ya que los delincuentes desistieron al oír una serie de ruidos.

Todas las imágenes corresponden a cámaras privadas, a excepción de un patrullaje del Centro de Operaciones de Zárate cerca de la casa de la víctima. Los videos de domos públicos brillaron por su ausencia en la investigación. El fiscal Escalante cree que Moreno usó información privilegiada como trabajador del COZ para evitar ser filmado en la ruta del asesinato.

Noticia en desarrollo