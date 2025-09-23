Crimen y Justicia

Los videos del caso del jubilado asesinado en Zárate que complicaron a los sospechosos

El fiscal Juan Manuel Escalante ordenó a la Policía Bonaerense relevar cámaras privadas para esclarecer el crimen de Saúl Eduardo de Francesco. Las imágenes

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

Guardar
Los videos del expediente

Saúl Eduardo de Francesco, tenía 77 años, era jubilado civil de la Armada argentina y un hombre sumamente querido en la ciudad de Zárate. Este domingo, fue hallado muerto con un tiro en la nuca. Su hermano mayor había denunciado su desaparición dos días antes.

Por el crimen, tras una rápida y exhaustiva investigación, el fiscal Juan Manuel Escalante, junto con la DDI de Zárate-Campana de la Policía Bonaerense, logró la detención de cuatro sospechosos.

Entre ellos el ex policía Alejo Moreno, echado de la fuerza de PBA en junio de este año por ausentarse casi un mes de su trabajo. Era empleado del Centro de Operaciones de Zárate, así como su novia, Florencia Valentini, sargento de la fuerza, miembro del Comando de Patrullas de Campana. Valentini cayó en su lugar de trabajo. Se le secuestró su pistola reglamentaria, que podrá ser peritada para determinar si se trata del arma homicida.

Florencia Valentini, la principal sospechosa
Florencia Valentini, la principal sospechosa

Otros dos sospechosos fueron detenidos junto a la pareja, sindicados como sus cómplices. Todos ellos se negaron a declarar, acusados de los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado, representados por defensores oficiales, confirmaron fuentes del caso. El relevo de cámaras de seguridad fue una clave para imputarlos.

Infobae obtuvo las imágenes del expediente: allí, en una serie de seis videos que ilustran esta nota, pueden verse las reuniones de los hampones en la casa de Valentini y Moreno. También de la salida de la casa de Francesco luego de que lo secuestraran y su regreso para desvalijar el lugar, un robo fallido, ya que los delincuentes desistieron al oír una serie de ruidos.

Todas las imágenes corresponden a cámaras privadas, a excepción de un patrullaje del Centro de Operaciones de Zárate cerca de la casa de la víctima. Los videos de domos públicos brillaron por su ausencia en la investigación. El fiscal Escalante cree que Moreno usó información privilegiada como trabajador del COZ para evitar ser filmado en la ruta del asesinato.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

ZarateJubiladoasesinatoshomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Alarma por la desaparición de tres jóvenes mujeres en La Matanza: la pista de una camioneta e hipótesis que inquietan

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad en busca del vehículo que habría cruzado la Av. General Paz. Creen que podría haberse dirigido al barrio porteño de Flores

Alarma por la desaparición de

Por celos, un menor de 16 años asesinó a un joven de 20 en Bogotá: le dio una puñalada en el pecho

El menor de edad supuestamente encontró a Joseph David Zapata con una joven con la que ambos habían mantenido una relación sentimental

Por celos, un menor de

Video: intensa persecución en Morón para detener a un ladrón acusado de asaltar una finca

Tras la entradera, las víctimas llamaron al 911 y comenzaron a buscar al sospechoso en la zona. La fuga comenzó en la autopista del Oeste, en sentido a provincia, y finalizó a la altura del km 42

Video: intensa persecución en Morón

“Esperando la carroza” a la tucumana: un joven irrumpió en su propio velorio al grito de “estoy vivo”

El insólito episodio se vivió en una vivienda familiar en Villa Carmela. La víctima había sido atropellada por un camión en una localidad cercana. La madre identificó erróneamente el cadáver y le entregaron el cuerpo para la ceremonia fúnebre. Qué dijeron las autoridades

“Esperando la carroza” a la

Le robó el celular a una kiosquera y le pidió dinero a los contactos: cayó por el asalto y el intento de estafa

Ocurrió el pasado 13 de septiembre, en Ensenada. Tras casi 10 días de investigación, el delincuente fue detenido. El video del golpe

Le robó el celular a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un parto en un millón:

Un parto en un millón: nacieron en Salta trigemelas por segunda vez en el año

Cuánto cuesta y cada cuánto se debe hacer la VTV en CABA y en provincia de Buenos Aires

Crisis salarial: 8 de cada 10 argentinos no cubre sus necesidades básicas y el sueldo se les acaba en menos de dos semanas

El Gobierno lanzó MIA, su primer agente de inteligencia artificial estatal

Hallan a un gran dinosaurio en la Patagonia: vivió hace 70 millones de años y tenía un hueso de cocodrilo en la mandíbula

INFOBAE AMÉRICA
Microplásticos en la cocina y

Microplásticos en la cocina y en el consumo diario: las recomendaciones de los especialistas

El padre de Elon Musk fue acusado de abuso sexual infantil

Donald Trump advirtió en la ONU a las redes de narcotráfico dirigidas por Nicolás Maduro: “Los vamos a bombardear”

Una revisión científica señala cuáles son los mejores suplementos para mejorar la calidad del sueño

Cambridge reveló cómo afecta la soledad al cerebro adolescente

TELESHOW
Las Trillizas de Oro sorprendieron

Las Trillizas de Oro sorprendieron con un detalle sobre sus nietos: “Creen que somos la misma persona”

Soledad Pastorutti volvió a mostrar su exigencia en La Voz Argentina: “Tenía la vara más alta”

La amiga de Evangelina Anderson contó la intimidad del encuentro con Eros Ramazzotti tras el beso fallido a la modelo

El gesto de Roberto García Moritán con Pampita luego del robo que sufrió en su domicilio

“Es un logro muy grande para mí”: la emoción de Momi Giardina al dar un importante paso en su vida