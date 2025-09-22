Asesinaron a un empresario en Mendoza y hay un sospechoso detenido

La camioneta estaba caída en un zanjón sobre la calle Paso Hondo, al sur de la calle Recuero

Un hombre fue encontrado muerto en una camioneta durante la madrugada del sábado en Mendoza. La víctima, identificada como Sergio Mariano Nacenta, tenía un disparo en la espalda y el vehículo en el que se encontraba estaba caído en una zanja. En las últimas horas, la Policía detuvo a un sospechoso por el crimen.

Las autoridades de la ciudad de Las Heras, junto a varias unidades policiales, arribaron a la zona del Algarrobal tras ser notificados acerca de la escena que desató una alarma en los vecinos del lugar. El llamado al 911 se dio cerca de la 1.15 de la mañana y advertía por la presencia de un vehículo de gran porte con las luces prendidas, a la vera de la calle Paso Hondo, al sur de la calle Recuero. Al acudir al lugar, confirmaron que dentro del rodado, una Toyota Hilux gris, había un hombre que yacía sin vida en el asiento del conductor.

Presentaba una herida de arma de fuego en la espalda, mientras que la ventana trasera había un impacto visible del lado izquierdo, lo que llevó a las autoridades a establecer, en primera instancia, que el disparo provino del exterior.

Según el portal El Tiempo de San Juan, tras el hallazgo de documentación personal en el interior del habitáculo, los investigadores determinaron que se trataba de Nanceta, un productor agropecuario oriundo de San Juan, de 59 años. Además, de acuerdo con el mismo medio, era titular de una empresa familiar que se dedica a exportar semillas. La presencia del empresario a la ciudad de Las Heras estaría relacionada con un viaje de negocios que realizó el viernes por la noche.

En el lugar del hecho trabajó la División Homicidios de Investigaciones, junto a la Policía Científica que efectuó un minucioso relevamiento, levantó pruebas balísticas y secuestró documentación tanto de la víctima como del rodado. El procedimiento estuvo a cargo de la Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras, supervisado por el doctor Aubone, quien dispuso la intervención de personal de homicidios, la Unidad de Investigación Departamental (UID) y el departamento de Delitos Complejos.

Posteriormente, el caso pasó a la Unidad Fiscal de Homicidios, bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N° 21, donde se dio inicio a una investigación para encontrar al responsable. La jueza Florencia Didier, del Juzgado Penal Colegiado en turno, autorizó el despliegue de distintos allanamientos a partir de la evidencia recolectada en la escena y de la existencia de un llamado telefónico vinculado al crimen, por lo que los agentes desplegaron una concentración en la zona de El Algarrobal, en particular en el barrio Santo Tomás de Aquino. En uno de los domicilios se concretó la detención de un hombre de 32 años, quien quedó como principal sospechoso del asesinato de Nacenta.

Durante el procedimiento, los efectivos de la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones secuestraron diversos elementos considerados relevantes para la causa. Entre los mismos había dos teléfonos celulares, un tubo cañón calibre 22 tipo carabina marca BATAN, una caja de mecanismo de disparo, tres cargadores, dos resortes recuperadores de gases, una mira telescópica entre otros componentes que habrían sido utilizados en la conformación de armas de fuego. Todos estos materiales fueron secuestrados con intervención del Ministerio Público Fiscal y serán peritados para determinar su relación con el hecho.

Según indicó el portal La Ventana de San Rafael, el individuo cuenta con un frondoso prontuario de antecedentes penales por amenazas coactivas, coacciones agravadas con uso de armas de fuego, tentativa de homicidio, lesiones agravadas y violación de domicilio, más otros delitos. El hombre quedó a disposición de la justicia mendocina, mientras continúan las diligencias.