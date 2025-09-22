Crimen y Justicia

Declaró el único detenido por atropellar y matar a dos de amigos en Melchor Romero

H. G. E. D. aseguró que en el momento del choque se encontraba en su casa y que su camioneta estaba siendo usada por otra persona

Chocó a un grupo de
Chocó a un grupo de amigos, mató a dos y fue detenido tras cuatro meses prófugo

La investigación por el fatal choque en Melchor Romero que le costó la vida a dos músicos sumó un nuevo capítulo tras la reciente declaración de H. G. E. D., conocido como “Chiquito”. El acusado, de 26 años, que fue arrestado este viernes en La Plata, dio una versión totalmente diferente a lo sucedido y se desligó del caso.

H. G. E. D. fue interceptado tras un operativo en el que participaron agentes encubiertos del Gabinete de Homicidios de la DDI de La Plata. Estos lograron interceptarlo en la zona de 18 entre 33 y 34, y tras una breve persecución a pie, lo redujeron en la calle 34.

En el procedimiento, los efectivos incautaron cuatro teléfonos móviles, una agenda con anotaciones, un manojo de llaves y el vehículo.

Tras su detención, H. G. E. D. fue indagado por el fiscal Fernando Padovani en el marco de la causa que instruye la Fiscalía N°12. Durante la audiencia, el acusado negó haber participado en el siniestro y presentó una versión alternativa a la sostenida por la investigación, según pudo conocer el medio local El Día.

Según su declaración, el día del hecho se encontraba en su domicilio acompañado por otras personas, mientras que la camioneta involucrada era utilizada por terceros. El detenido afirmó contar con testigos capaces de acreditar tanto su presencia en otros lugares como su actividad laboral en ese momento.

La Fiscalía, por su parte, avanza en la recolección de pruebas para determinar la responsabilidad penal del hombre quien permanece imputado por “doble homicidio culposo agravado por conducción automotor y fuga sin asistencia”. El fiscal Padovani solicitará la prisión preventiva del acusado, argumentando riesgo procesal.

El desarrollo de la causa y la declaración de H. G. E. D. ante la Justicia abren nuevas líneas de investigación, mientras la familia de las víctimas y la comunidad local siguen de cerca el avance del proceso judicial.

Los detalles del crimen

El caso se remonta al 19 de mayo, cuando una Ford Ranger embistió a un grupo de personas en la intersección de 520 y 161.

Detuvieron a un conductor acusado de atropellar y matar a dos amigos de La Plata

El impacto provocó la muerte inmediata de Franco Agustín Giampieri y Axel Geremías Martínez, mientras que Esteban Acosta, otro de los presentes, sobrevivió, pero debió afrontar una prolongada internación y aún continúa en proceso de recuperación. Este último arrastraba una moto mientras acompañaba a los otros a la parada del colectivo, tras un ensayo musical.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el conductor del vehículo huyó a pie, abandonando a las víctimas en el lugar. La investigación permitió identificar a H. G. E. D. como el presunto responsable, lo que motivó la emisión de una orden de captura.

El acusado se mantuvo prófugo más de 120 días. Está imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, por la pluralidad de víctimas fatales y por haberse dado a la fuga y no intentar socorrer a las víctimas, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas.

Los peritos detectaron que la camioneta Ford Ranger presentaba adulteraciones en la numeración del chasis. Durante los meses posteriores, investigadores de la DDI La Plata trabajaron con testimonios y cámaras de seguridad, hasta conseguir pruebas que derivaron en una orden de detención y allanamiento al domicilio del sospechoso.

Las víctimas fatales eran reconocidos músicos de La Plata y amigos de toda la vida: Martínez y Giampieri integraban la banda local “Rojo Alvino” y esa noche volvían de ensayar juntos. Sus familias y allegados reclamaron justicia desde un primer momento y realizaron varias manifestaciones.

Axel tenía una hija pequeña y Franco, un hijo. Acosta, el único sobreviviente, sufrió múltiples fracturas y politraumatismos y pasó por varias cirugías que lo dejaron hasta hoy en silla de ruedas.

El miércoles pasado, Acosta publicó en sus redes sociales: “Casi 4 meses que me chocó esa camioneta, fue durísimo el camino. Ya voy a volver a caminar, por todos los que me ayudaron y me acompañaron en estos días terribles”.

Encontraron muerto al jubilado que

Clausuraron un consultorio odontológico que

El extraño crimen del comerciante

Un policía salió a defender

Rosario: un gendarme que trabajaba
Alemania desplegó dos cazas para

La fiesta de cumpleaños de

