Una mujer está internada con el 60% del cuerpo quemado y detuvieron a su novio como sospechoso del ataque

La mujer permanece internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario

Una mujer de 31 años permanece internada en estado delicado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario luego de haber sufrido quemaduras en el 60 por ciento del cuerpo en su casa de Villa Gobernador Gálvez.

Su novio, de 21 años, fue asistido en un centro de salud por lesiones en las manos y la fiscal a cargo del caso dispuso que quede detenido, ya que se sospecha que pudo haberla atacado.

De acuerdo a los datos recolectados por Infobae, Antonela R. sufrió las heridas en su casa de Levalle al 2000. Su pareja, Matías B., declaró en el Hospital Anselmo Gamen que mantuvieron una discusión, ella fue al baño, se arrojó líquido inflamable y se prendió fuego.

Él, al intentar socorrerla, se quemó las manos, según relató. No obstante, la fiscal a cargo del caso, Marisol Fabbro, ordenó que el joven quede detenido.

Desde el HECA indicaron que Antonela R. está en terapia intensiva, intubada, con asistencia mecánica respiratoria y las vías aéreas comprometidas.

La fiscal Fabbro pidió a la Policía de Investigaciones que tome testimonios, releve las cámaras de videovigilancia y realice pericias para establecer la mecánica del hecho.

Las informaciones iniciales indican que una mujer, vecina de la pareja, habría asistido a ambos, por lo que su declaración podría ser clave.

La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, además, dispuso que Matías B. sea alojado en una dependencia policial a la espera de la audiencia imputativa que se llevará adelante en el Centro de Justicia Penal por la tentativa de femicidio.

Ataque en Rosario

Un joven de 29 años grabó con su celular el momento en que un vecino le disparó en medio de una pelea en el barrio Las Delicias, en la zona sur de Rosario.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles pasado en Pasaje Benito Suárez al 5800 y la víctima, identificada como Omar V., fue internada en el HECA, tras recibir un balazo en el costado izquierdo del abdomen.

El presunto autor del disparo es Pedro D. M., un hombre de 75 años, quien fue arrestado en el lugar y la Policía secuestró una carabina calibre 22. Según la investigación del fiscal Franco Tassini, ambos arrastraban un conflicto de convivencia que se venía agravando desde hace varios meses, sobre todo por ruidos y problemas en la vereda.

Testigos y fuentes policiales señalaron que ese día Omar le arrojó dos piedras a la casa de Pedro, lo que desató la furia del hombre mayor.

Los registros fílmicos muestran a Pedro con el arma en la vereda, mientras Omar advierte: “Está disparando con esa arma”, y acto seguido se escucha el tiro junto al grito de la víctima: “El viejo me disparó, llamen a una ambulancia”.

Nidia, madre del joven herido, contó que el enfrentamiento tuvo un nuevo episodio luego de que el matrimonio de Pedro e Isabel se acercó a su casa para quejarse del uso del auto en la vereda. “Este hombre tiene problemas con toda la cuadra, sale a hacerse el guapo con la escopeta”, manifestó con enojo.

La esposa del acusado, Isabel, dio su versión y sostuvo que desde que Omar tiene el auto, los ruidos se extendieron desde las nueve de la noche hasta la una de la mañana, y eso perjudica a los adultos mayores que viven en la casa. Aseguró que Pedro disparó contra el suelo y que la bala rebotó, alcanzando al joven a varios metros.