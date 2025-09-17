Un delincuente robó en una farmacia de La Plata y se tiroteó con la Policía: el video

Un ladón robó en una farmacia y se tiroteó con la Policía en La Plata

Un delincuente resultó herido este martes tras un enfrentamiento a los tiros con agentes de la Policía Bonaerense después de haber asaltado una farmacia en la localidad de Tolosa, partido de La Plata. Fueron al menos nueve las detonaciones que se escucharon esta tarde: un vecino lo filmó y los videos encabezan esta nota.

El episodio comenzó cerca de las 15 en un local ubicado en la esquina de 7 y 529. El ladrón, que vestía ropa oscura, ingresó con un arma, les apuntó y amenazó a las dos empleadas y luego robó medicamentos y dinero en efectivo, cuya suma total no trascendió.

Al salir de la farmacia, el mismo hombre robó una bicicleta rodado 29 de color negra que estaba en las inmediaciones para intentar huir de la zona. Mientras eso sucedía, la Policía Bonaerense recibió una alerta por un pulsador de alarma.

A los pocos minutos, agentes del Comando de Patrullas y de la División Motorizada que se acercaron al lugar y ubicaron al asaltante cuando escapaba por las calles del barrio.

Así se inició una persecución que se extendió a lo largo de varias cuadras, hasta que el sospechoso, identificado como Rodrigo Nazareno Delgado Montero, de 25 años, fue cercado en la esquina de 3 y 531.

En ese punto, Delgado Montero extrajo una pistola Bersa calibre .380 y disparó varias veces contra los policías, que repelieron el ataque, de acuerdo al reporte oficial. Fueron al menos nueve los disparos que se escuchan en el video del enfrentamiento armado.

Tras el intercambio de disparos, el asaltante resultó herido en el abdomen. Posteriormente, personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) de la provincia lo atendió en el lugar y lo trasladó de urgencia al Hospital Rossi de La Plata, donde permanece internado bajo custodia.

En el lugar del enfrentamiento, la Policía incautó el arma utilizada por el detenido, cinco proyectiles calibre .380, un morral, una gorra con visera, dinero y la bicicleta robada en la fuga.

Los elementos robados y el arma, entre otras cosas que llevaba el asaltante

Además, se recuperaron parte de los medicamentos sustraídos del comercio. La Policía Científica preservó el área y realizó los peritajes correspondientes.

Según documentación oficial, Delgado Montero posee un extenso prontuario penal, con antecedentes por robo calificado y tenencia ilegal de armas de uso civil.

Entre 2018 y 2022 fue detenido y trasladado en distintas oportunidades; recibió libertad desde la Unidad Penal N°10 de Melchor Romero y la Unidad Penal N°18 de Gorina, además de haber estado investigado recientemente por hechos en la misma zona.

Ahora enfrenta una nueva causa judicial, por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad. El expediente está en manos de la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata.

Tras el hecho, la prensa local recordó que la misma farmacia ya había sido asaltada recientemente. En esa ocasión, fueron dos los delincuentes armados que ingresaron a robar y se llevaron unos 4.700 comprimidos de clonazepam, una droga de venta regulada y alto valor en el mercado ilegal.

Aquel robo ocurrió alrededor de las 18.30 del sábado 6 de septiembre. Según trascendió en los medios platenses, los asaltantes redujeron al personal y a una clienta, obligándolos a permanecer en la cocina del local mientras ejecutaban el llamativo robo. En pocos minutos, los ladrones se apoderaron de teléfonos celulares y algo de dinero, pero, al parecer, el verdadero objetivo del golpe eran los psicofármacos.

De acuerdo a 0221, una de las víctimas indicó a la Policía, que acudió tras el robo, que los delincuentes estaban “tan pasados de rosca” que nadie sabía si un gesto inesperado podía provocar una reacción violenta. El asalto duró apenas cinco minutos y los delincuentes escaparon sin disparar ni herir a las víctimas.

Los investigadores señalaron que el resto de los productos exhibidos en la farmacia no fueron robados, lo que refuerza la hipótesis de que el hecho estuvo planificado y dirigido exclusivamente a las pastillas de clonazepam. El botín tiene un alto valor en el mercado ilegal, donde suele circular sin control médico.