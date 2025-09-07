Insólito robo en una farmacia de La Plata: ladrones armados se llevaron 4700 pastillas de clonazepam

La farmacia asaltada en La Plata

Un violento asalto ocurrió este sábado por la tarde en La Plata, cuando dos delincuentes armados ingresaron a una farmacia de calle 7 y 529 y se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 y, pese a la amenaza con armas, no se registraron detenidos ni heridos, indicó 0221.

Según trascendió en los medios platenses, los asaltantes redujeron al personal y a una clienta, obligándolos a permanecer en la cocina del local mientras ejecutaban el llamativo robo. En pocos minutos, los ladrones se apoderaron de teléfonos celulares y algo de dinero, pero, al parecer, el verdadero objetivo del golpe eran los psicofármacos.

De acuerdo a 0221, una de las víctimas indicó a la Policía, que acudió tras el robo, que los delincuentes estaban “tan pasados de rosca” que nadie sabía si un gesto inesperado podía provocar una reacción violenta. El asalto duró apenas cinco minutos y los delincuentes escaparon sin disparar ni herir a las víctimas.

Los investigadores señalaron que el resto de los productos exhibidos en la farmacia no fueron robados, lo que refuerza la hipótesis de que el hecho estuvo planificado y dirigido exclusivamente a las pastillas de clonazepam. El botín tiene un alto valor en el mercado ilegal, donde suele circular sin control médico.

La causa quedó caratulada como robo calificado por el uso de arma de fuego y se encuentra a cargo de la Fiscalía en turno, que trabaja sobre la descripción aportada por las víctimas para intentar dar con los responsables del hecho que aún no fueron identificados.

Se disfrazaron de policías y le robaron $4 millones y una camioneta a una familia

Al grito de “policía, policía”, un grupo de tres delincuentes armados y disfrazados de agentes de la fuerza Bonaerense ingresó en una casa de la localidad platense de Lisandro Olmos y se llevó un botín de gran valor: más de cuatro millones de pesos y una camioneta.

Según informaron medios locales, el asalto ocurrió poco después de la cuatro en una vivienda ubicada sobre la avenida 44, entre 169 y 170. Allí, de acuerdo con los primeros datos, los delincuentes ingresaron a través de un baldío, treparon hasta la terraza y forzaron la puerta de acceso mientras gritaban.

Dentro de la vivienda se encontraba una mujer de 35 años, su hermano de 28 y un niño de 4 años, quienes fueron maniatados con cintas adhesivas y encañonados por los asaltantes.

De acuerdo con el relato de las víctimas, los ladrones exigieron la entrega de dinero efectivo e incluso amenazaron con llevarse al menor si no lo conseguían.

Según el diarioEl Díade La Plata, la vivienda de la familia se encuentra ubicada en la planta del supermercado “Hiper Maxi”, propiedad de las víctimas, de donde sustrajeron mercadería como cigarrillos y carne vacuna, así como el sistema de videograbación de seguridad (DVR). Tras cargar el botín en la camioneta estacionada en la casa, huyeron con dirección a la localidad Florencio Varela.