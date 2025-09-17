Murió el delincuente que se tiroteó con la Policía tras robar una farmacia en La Plata

Robo en una farmacia y tiroteo con la policía en La Plata

Luego de haber estado hospitalizado por varias horas, se confirmó la muerte del delincuente que se había tiroteado con la Policía de La Plata. El enfrentamiento ocurrió el martes, segundos después de que robara en una farmacia e intentara escapar en una bicicleta.

Después de que el ladrón fuera identificado como Rodrigo Nazareno Delgado Montero, de 25 años, el personal médico del Hospital Rossi comunicó que el motivo de su muerte estuvo relacionado con el disparo que recibió en el abdomen durante la balacera.

El episodio se desencadenó este martes a la mañana, cuando Delgado Montero intentó huir tras robar en una farmacia ubicada en la esquina de 7 y 529, en la localidad de Tolosa. Según confirmaron las autoridades policiales, el ladrón iba a bordo de una bicicleta rodado 29 de color negra, que había robado apenas salió del negocio.

En ese momento, los efectivos policiales lo interceptaron, lo que dio inicio a un enfrentamiento armado en plena vía pública. De hecho, testigos citados por el medio platense 0221 describieron que la persecución se extendió por varias cuadras y que la tensión aumentó cuando el sospechoso, al verse acorralado en la intersección de 3 y 531, habría intentado forzar el portón de una vivienda.

El ladrón murió luego de haber recibido un disparo en el abdomen

Fue en ese lugar donde se cree que habría recibido el disparo que le provocó heridas de gravedad. Aunque el personal del SAME trasladó de inmediato al herido al Hospital Rossi, el joven permaneció internado bajo custodia policial hasta que se confirmó su muerte.

Después de que el delincuente fuera detenido, la Policía incautó en el lugar una pistola Bersa calibre .380, con cinco municiones, una suma de dinero en efectivo, los medicamentos sustraídos de la farmacia, la bicicleta utilizada en la fuga, un morral y una gorra.

La causa había sido caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones” y había quedado a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI Nº 2 de La Plata, quien deberá determinar si la actuación de los efectivos policiales se encuadra en la legítima defensa o si existió un uso excesivo de la fuerza.

Para esclarecer los hechos, la Fiscalía anticipó que analizará las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, las comunicaciones radiales entre los uniformados y los informes periciales realizados en el lugar del enfrentamiento.

Los objetos que fueron secuestrados durante la detención de Delgado Montero

Los antecedentes del delincuente

Según las autoridades, el joven acumulaba antecedentes por robo calificado y tenencia ilegal de armas de uso civil, delitos que han marcado su paso por distintas unidades penales de la provincia de Buenos Aires.

Entre 2018 y 2022, había sido detenido en varias ocasiones y trasladado tanto a la Unidad Penal N° 10 de Melchor Romero como a la Unidad Penal N° 18 de Gorina. Durante este periodo, obtuvo la libertad en más de una oportunidad, aunque las investigaciones en su contra continuaron, especialmente por hechos ocurridos en la misma zona donde ahora enfrenta nuevos cargos.

El caso reavivó el recuerdo de un asalto anterior a la misma farmacia, ocurrido el sábado 6 de septiembre alrededor de las 18:30 horas. En esa ocasión, según reportes de la prensa local, dos delincuentes armados irrumpieron en el comercio y, tras reducir al personal y a una clienta, los obligaron a permanecer en la cocina mientras ejecutaban el robo.

En apenas cinco minutos, los asaltantes se apoderaron de unos 4.700 comprimidos de clonazepam, además de teléfonos celulares y una suma menor de dinero. La selección de los objetos sustraídos llamó la atención de los investigadores, quienes destacaron que el resto de los productos exhibidos en la farmacia no fue tocado.

De acuerdo con el testimonio de una de las víctimas recogido por la Policía, los delincuentes se mostraron “tan pasados de rosca” que cualquier movimiento inesperado podía haber desencadenado una reacción violenta. A pesar de la tensión, los asaltantes escaparon sin disparar ni causar heridas a las personas presentes.