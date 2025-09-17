Detuvieron a un hombre acusado de abusar de tres menores en Córdoba

El acusado quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia (X: @PoliciaCbaOf)

Las autoridades cordobesas capturaron a un hombre que estaba siendo buscado por haber abusado de al menos tres menores de edad. El Departamento de Protección de las Personas concretó la aprehensión del acusado en Córdoba capital.

Los detalles confirmados por fuentes policiales e informados por el portal El Doce, indicaron que el individuo quedó imputado por abuso sexual gravemente ultrajante, suministro de material pornográfico a menores y promoción a la corrupción agravada por la edad de las víctimas, luego de haber sido trasladado a la sede policial. El principal delito por el cual quedó detenido conllevan una pena más severa que en el caso de un abuso sexual simple, dado que por sus circunstancias, duración, métodos empleados o el contexto, resultan especialmente humillantes, degradantes o afectan profundamente la integridad y dignidad de la víctima.

En tanto, la segunda acusación se enmarcó en las situaciones en las que el sospechoso incitó, facilitó o indujo a los menores a participar de dichas actividades, aunque no hayan concretado el acto sexual.

A raíz de una serie de denuncias, la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual del 2º Turno inició una investigación bajo la órbita de la fiscal Ingrid Vago, para identificar y ubicar al sospechoso. Tras haber reunido los elementos iniciales, el organismo llevó a cabo un operativo en la zona sur de la capital.

Por razones legales y en resguardo de la intimidad de las personas afectadas, las autoridades judiciales resolvieron no difundir datos que permitan identificar ni al acusado ni a las víctimas.

Ministerio Público Fiscal de Córdoba

Condenaron a un hombre por abusar de un menor en Neuquén

La Justicia de Neuquén condenó a un hombre a seis años de prisión por abuso sexual agravado contra un niño en la localidad de Centenario, tras considerar los distintos episodios ocurridos en dos domicilios de esa ciudad. El fallo se dictó a principios de este mes luego de que el acusado reconociera su responsabilidad y aceptara la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), en el marco de un juicio abreviado.

El proceso judicial avanzó tras una investigación impulsada por la fiscal Carolina Mauri, quien fundamentó la acusación por abuso sexual con acceso carnal continuado. Se estableció que existía una relación de cercanía entre la víctima y el imputado, vínculo que facilitó el acceso a la vivienda y la perpetración de los hechos. La Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia a través de la abogada Andrea Rapazzo, actuó como querella institucional y avaló el monto de la pena solicitado por la fiscalía.

La reconstrucción de la causa y las declaraciones tomadas señalaron que el primer abuso ocurrió entre 2019 y 2021, en una casa de Centenario, donde el acusado aprovechó la confianza dentro del entorno familiar o de allegados a la víctima. El segundo episodio, de acuerdo con fuentes judiciales, tuvo lugar el 9 de abril de 2024 en otra vivienda de la misma ciudad. En esa ocasión, los hechos se interrumpieron de manera repentina cuando dos amigos del niño ingresaron al inmueble, presenciaron la escena y dieron aviso a un adulto, lo que permitió una rápida intervención.

En la audiencia, el acusado se declaró culpable, mientras que la fiscal Mauri enfatizó en su alegato la existencia de agravantes, tales como la reiteración de conductas y la vulnerabilidad de la víctima, dado su edad.

El tribunal integrado por los jueces Richard Trincheri, Juan Encina y Lucas Yancarelli resolvió aceptar el acuerdo pleno entre la fiscalía, la querella y la defensa, e impuso una condena de seis años de prisión efectiva. Asimismo, dispuso la inscripción del condenado en el RIPeCoDIS, sistema nacional que permite el seguimiento judicial posterior a la finalización de la pena.

La sentencia fue notificada a las partes, así como a los organismos encargados de supervisar el cumplimiento efectivo de la condena y de brindar acompañamiento terapéutico a la víctima.