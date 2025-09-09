Crimen y Justicia

Condenaron a 6 años de prisión a un hombre por abusar de un niño en reiteradas oportunidades en Neuquén

Los aberrantes hechos ocurrieron en dos viviendas de la localidad de Centenario. El abusador reconoció su responsabilidad

La Justicia de Neuquén condenó
La Justicia de Neuquén condenó a un hombre a 6 años de prisión por violar a un menor en reiteradas oportunidades

Un fallo judicial en la localidad de Centenario, en la provincia de Neuquén, estableció una condena de seis años de prisión efectiva para un hombre que abusó sexualmente de un niño en al menos dos oportunidades. El proceso penal avanzó bajo la modalidad de juicio abreviado, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad y aceptara la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF). El condenado será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

La víctima y el ahora condenado tenían un vínculo de cercanía que facilitó el acceso y el abuso en sucesivas oportunidades. De hecho, los hechos se cometieron en dos viviendas distintas.

La investigación estuvo dirigida por la fiscal Carolina Mauri, quien reunió elementos suficientes para sustentar la acusación por abuso sexual con acceso carnal continuado.

La pena solicitada fue avalada por la querella institucional, representada por Andrea Rapazzo, titular de la Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia.

De acuerdo con la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal, el primer abuso ocurrió entre 2019 y 2021. El acusado aprovechó la confianza existente dentro del círculo familiar o cercano a la víctima para perpetrar el ataque en una casa localizada dentro de Centenario.

El segundo episodio fue registrado el 9 de abril de 2024, también en la ciudad, cuando el hombre cometió el abuso durante la madrugada, en una vivienda diferente. En aquella ocasión, el hecho finalizó abruptamente cuando el acusado fue sorprendido por dos amigos del niño, quienes presenciaron el todo y se retiraron rápido del lugar para dar aviso a un adulto.

El condenado reconoció su responsabilidad
El condenado reconoció su responsabilidad en los hechos (Reuters)

La fiscal Mauri subrayó en su presentación judicial la existencia de agravantes, entre ellos la edad de la víctima y la reiteración de las conductas violentas.

De acuerdo con lo informado por el portal LM Neuquén, en la audiencia celebrada en agosto, el acusado se declaró penalmente responsable como autor de abuso sexual con acceso carnal continuado en concurso real, con abusos perpetrados en diferentes fechas y domicilios.

La defensora Rapazzo, actuó como querellante institucional y adhirió al monto de la pena solicitado por la Fiscalía.

El tribunal colegiado, integrado por los jueces Richard Trincheri, Juan Encina y Lucas Yancarelli, hizo lugar al acuerdo de partes y dictó prisión efectiva por seis años.

Durante la audiencia, el tribunal dispuso además la inscripción del condenado en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS), mecanismo que refuerza el monitoreo y control judicial sobre predelincuentes sexuales que ya cumplieron pena.

El fallo fue comunicado a las partes involucradas y notificado a los organismos competentes encargados de acompañar tanto el abordaje terapéutico de la víctima como el cumplimiento efectivo de la pena por parte del adulto condenado.

Condenaron a un hombre que abusó durante años de tres menores

Tribunal de Justicia de Villa
Tribunal de Justicia de Villa María

La Justicia de Villa María, Córdoba, condenó a un hombre de la localidad de Pasco a ocho años de prisión por el abuso sexual de tres menores de edad. La sentencia se conoció en julio pasado luego de que una investigación comprobara que las víctimas habían sufrido los ataques desde los seis hasta los catorce años.

La fiscal Juliana Companys reunió las pruebas que determinaron la condena por abuso sexual simple agravado, corrupción de menores y abuso sexual con acceso carnal. La investigación comenzó en agosto de 2022, cuando personal de una escuela local detectó en una conversación entre alumnas que hacía referencia a situaciones de abuso. Las víctimas recibieron asistencia psicológica y social durante todo el proceso y la etapa posterior a la condena.

Los testimonios recogidos, tanto de las adolescentes como de las personas allegadas, así como los informes psicológicos y peritajes de especialistas en abuso infantil, mostraron el daño y la gravedad de lo que habían padecido las víctimas durante un prolongado período. La Fiscalía hizo hincapié en la persistencia del abuso y el aprovechamiento del vínculo de confianza que el acusado tenía con su entorno.

La Justicia cordobesa dispuso para el acusado una pena de ocho años, que contemplaba las figuras legales indicadas en el Código Penal para la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

