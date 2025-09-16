Dolor en Paraná: una reconocida patinadora viajaba en moto, rozó el espejo de un auto y terminó arrollada por un colectivo

Cómo ocurrió el accidente según César Reding, titular de la Comisaría 10 de Paraná (ElOnce)

La ciudad de Paraná vive jornadas de luto por el fallecimiento de Julia Tactagi, una joven de 24 años reconocida en el ámbito del patín artístico de Entre Ríos.

La víctima, hija de Martín Tactagi, actual secretario adjunto de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), se desplazaba en motocicleta cuando se produjo el siniestro.

La joven patinadora en una de sus exhibiciones deportivas

El hecho se registró alrededor de las 14.30 en la Avenida Almafuerte, a escasos metros de la intersección con la calle Susana María Acevedo, en las inmediaciones del ex Hipódromo.

De acuerdo con la información confirmada por fuentes policiales, la motocicleta que conducía Tactagi impactó contra el espejo de un automóvil Hyundai gris.

El colectivo y el Hyundai gris, los vehículos involucrados en el accidente junto a la moto de la patinadora

Como consecuencia de la colisión, la joven perdió el control y cayó sobre la calzada, momento en el que fue embestida por un colectivo urbano de la línea 4 del servicio metropolitano, conducido por un hombre de 51 años.

El personal de emergencias que acudió al lugar constató el deceso de Tactagi en el acto, debido a las graves lesiones craneales sufridas. Por este motivo, no se efectuó traslado hospitalario.

Julia Tactagi era entrenadora de patín en Paraná

Las tareas de peritaje quedaron a cargo de la división de Accidentología Vial de la Policía Científica, que realizó los relevamientos correspondientes en la escena.

El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull intervino en el caso y se presentó en el sitio del accidente. Tras analizar los registros de las cámaras de seguridad y recabar testimonios tanto de los testigos como de los conductores involucrados, dispuso la continuidad de las pericias para esclarecer las circunstancias del hecho.

Tactagui comenzó a patinar a los 8 años

Según las primeras evaluaciones, no se detectaron conductas imprudentes por parte de los conductores de los vehículos implicados en el trágico episodio.

En diálogo con Elonce, el Jefe de la Comisaría Décima, comisario César Reding, precisó que según pudieron observar tras el análisis de las cámaras de seguridad se verificó que venían transitando de Oeste a Este sobre avenida Almafuerte el colectivo de línea, un automóvil y la motocicleta. La circunstancia del siniestro está en materia de investigación, pero la moto se había metido entre el vehículo y el colectivo.

Julia era hija de Martín Tactagi, secretario adjunto de AGMER

Al chocar la moto chocó contra el espejo del auto, impactó luego con la parte trasera del Hyundai y, de esta forma, la joven quedó desestabilizada, cayó al pavimento y fue arrollada por las ruedas traseras del colectivo.

Por último, Reding aclaró que la joven “iba sola en la moto y llevaba casco. Eso se pudo constatar en el lugar”.

Trayectoria y condolencias

La carrera de Julia Tactagi en el patín artístico comenzó a los 8 años y se extendió durante más de 13 años en los que participó en competencias tanto provinciales como nacionales.

Su dedicación y logros la convirtieron en una figura admirada por colegas, alumnas y alumnos, quienes subrayaban su pasión y su capacidad para transmitir enseñanzas más allá del deporte.

Una entrevista de octubre del año pasado a la entrenadora de patín Julia Tactagi (Canal 2)

Una de sus frases más recordadas, que solía compartir con quienes la rodeaban, era: “En el patín, como en la vida, caerse es parte del camino, lo importante es levantarse y seguir”.

El impacto de su partida se reflejó en los mensajes de condolencia y reconocimiento que circularon en redes sociales y en el ámbito gremial. La Federación Entrerriana de Patín manifestó públicamente su pesar con el mensaje: “Pedimos una oración por su eterno descanso y fortaleza para sus familiares y amigos en este difícil momento”.

La despedida desde la Federación Entrerriana de Patín

Por su parte, desde Agmer Paraná, gremio en el que su padre, Martín Tactagi, ocupa el cargo de secretario adjunto y es candidato a secretario general, se expresó el acompañamiento a la familia: “Abrazamos y acompañamos a nuestro compañero y deseamos fortaleza y paz para toda su familia en este doloroso momento”.

También desde el Club San Martín, donde Tactagi también desarrollaba su tarea, compartieron un mensaje cargado de emoción. “El tiempo se mide en momentos y nosotros fuimos afortunados en atesorar muchos a tu lado. Descansa en paz y vuela alto profe Juli. Te recordaremos con la alegría de todas las tardes. Te vamos a extrañar mucho”, publicaron en redes sociales.

La sentida despedida de su hermano Manuel

Por último, su hermano, Manuel, la despidió con un emotivo mensaje: “El dolor que siento tras tu partida es algo que nunca pensé sentir. Hoy me toca despedirte con el corazón destrozado y pensando en todo lo que nos faltó vivir y celebrar juntos”.

“Me enseñaste como ser mejor persona, deportista, compañero y, sobre todo, me guiaste y enseñaste como ser un hermano mayor”, expresó.