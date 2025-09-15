Crimen y Justicia

Prisión perpetua para la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado en Berazategui

Habían sido declarados culpables hace 11 días y este lunes se dio a conocer la pena. El crimen ocurrió en 2021 cuando el niño llegó al hospital con hematomas, mordeduras y una aguja oxidada clavada en la espalda

Walter Vazquez

Por Walter Vazquez

Guardar
El bebé de 18 meses
El bebé de 18 meses murió luego de las graves lesiones que le generaron los maltratos de sus padres

La madre y el padrastro de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado en una vivienda de Berazategui en 2021, fueron condenados a prisión perpetua este lunes.

Así lo comunicó el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Quilmes, cuyos integrantes, Cecilia Maffei, Fernando Celesia y Julia Rutigliano, habían hallado culpables por unanimidad a los ahora condenados el pasado 4 de septiembre.

Los condenados a perpetua son Yésica del Carmen Aquino, de 36 años, y su pareja, Roberto Carlos Fernández de 33, quienes quedaron detenidos desde el inicio de la investigación.

A la mamá de León la consideraron “coautora penal responsable del delito de homicidio agravado por tratarse del descendiente, y por haberse cometido con ensañamiento y alevosía”.

Los condenados, Yesica del Carmen
Los condenados, Yesica del Carmen Aquino y Roberto Carlos Fernández

Mientras que Fernández fue considerado también coautor del crimen agravado por el ensañamiento y la alevosía.

Según surgió en el juicio, que tuvo como fiscal a María de los Ángeles Attarian Mena, León fue asesinado entre el 23 de agosto y el 23 de septiembre de 2021. El bebé sufrió un calvario.

El calvario de León

León fue llevado el 19 de septiembre de 2021 al hospital El Cruce, de Florencio Varela, ya en estado grave y con marcas visibles de maltrato: tenía hematomas, golpes, mordeduras y hasta una aguja oxidada clavada en la espalda que, se cree, le provocó el cuadro de septicemia que derivó en la muerte.

La versión original de la madre fue que su hijo se había ahogado con leche. Eso dijo en el hospital. Pero las pruebas dijeron otra cosa. De hecho, el cotejo odontológico determinó que una mordedura en el cuerpo de la víctima era compatible con la dentadura de su madre.

León fue asesinado en septiembre
León fue asesinado en septiembre de 2021

Attarian Mena sostuvo ante los jueces durante el juicio que los hermanos del pequeño también sufrían agresiones, pero el nivel de violencia sobresalía en el trato hacia León, a quien “le pinchaban los dedos de las manos, en las yemas y también en los pies”.

Durante el debate, familiares directos relataron episodios de gritos, castigos y reclamos de ayuda.

Primero le rogué a mi hermana que me diera a León para cuidarlo. Le dije que no iba a denunciarla, pero no quiso saber nada. Después empezamos a denunciarlos en todas partes. Los chicos estaban solos, les tiraban agua fría, les pegaban con palos, les ponían pimienta en la comida. A León lo dejaban horas mojado frente a la ventana en pleno invierno”, dijo una familiar a este medio.

También se sumó la voz de dos hermanos del bebé y material como dibujos que reflejaban el miedo y las situaciones de violencia doméstica en la casa.

“Muchos de estos nenes no pudieron poner en palabras todo lo que estaba sucediendo… Se secuestró un dibujo donde se ve una persona grande con rayas, como si fueran pinches, rodeando a alguien más chiquitito. Uno puede suponer que es León”, aseguró la fiscal en su alegato.

Aquino y Fernández hasta último momento defendieron su inocencia. “No fui una buena madre, hice lo que pude”, dijo la mujer tras negar haber matado a su hijo. El hombre, por su parte, expresó: “No soy el monstruo que dicen que soy”. Ahora pasaron el resto de sus vidas presos.

Temas Relacionados

León AquinotorturadoveredictoaudienciaBerazateguiYésica del Carmen AquinoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Video: así encontraron escondido al narco más buscado de Santa Fe en la guarida que hizo en el baño de su casa

Waldo Bilbao estaba prófugo desde 2023. Era uno de los líderes de una red que abastecía con cocaína a Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Por datos que permitan hallar a su hermano y socio, Brian Bilbao, pagan $40 millones

Video: así encontraron escondido al

“Perdiste guachín”: tres policías de la Ciudad fueron procesados por secuestrar a un chico en el Bajo Flores

Están presos, embargados y con sumario administrativo de la fuerza porteña. La víctima permaneció dos horas cautiva hasta que su familia pagó un rescate de 4.000 dólares y 1.500.000 pesos. Hay un cuarto implicado de nacionalidad peruana

“Perdiste guachín”: tres policías de

Cayó un sospechoso por el rapto y el abuso sexual de una mujer en Mariano Acosta: la víctima lo identificó

De 27 años, era buscado desde el pasado 29 de agosto, cuando captó a una joven que iba rumbo a su casa y la violó en un descampado. Fue sometido a una rueda de reconocimiento tras ser arrestado en Merlo

Cayó un sospechoso por el

San Martín: mataron de un tiro en la cara a un militante político en medio de una guerra entre bandas

Sebastián Carrillo era parte del Movimiento Evita. Fue asesinado en el Barrio Independencia mientras se refugiaba de las balas en la casa de su novia. Qué se sabe de la investigación

San Martín: mataron de un

Feroz ataque en patota a un joven a la salida de un boliche en Córdoba: el video

La violenta escena se registró durante la madrugada de este domingo en el barrio Nueva Córdoba de la capital provincial. IMÁGENES SENSIBLES

Feroz ataque en patota a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién es la primera mujer

Quién es la primera mujer latinoamericana en liderar la vicepresidencia regional del Banco Mundial

Un hombre realizaba tareas de mantenimiento en un aire acondicionado que explotó, perdió un brazo y está grave

Video: así encontraron escondido al narco más buscado de Santa Fe en la guarida que hizo en el baño de su casa

El Gobierno porteño desalojó un hotel usurpado en el barrio Constitución, que era usado como prostíbulo

Jujuy: un fuerte incendio forestal se desató sobre la Ruta Nacional 66 y hay alerta por las altas temperaturas

INFOBAE AMÉRICA
Polonia neutralizó un dron que

Polonia neutralizó un dron que sobrevolaba instalaciones gubernamentales y apuntó directo a Rusia

Stephen King dijo que Charlie Kirk estaba a favor de lapidar a los gays, pero se tuvo que disculpar

Tras la ofensiva rusa en Polonia, la OTAN activó una nueva iniciativa militar con un despegue de emergencia

Estados Unidos no impondrá aranceles a China por comprar petróleo ruso a menos que Europa lo haga antes

Joyce Carol Oates elogió un libro de Samanta Schweblin en el New York Times: aquí, el texto completo

TELESHOW
Los mensajes de apoyo de

Los mensajes de apoyo de Wanda Nara y Maxi López a su hijo Valentino: qué le pasó al joven

Nancy Dupláa saludó a su papá por su cumpleaños número 88: “Es lo más del mundo”

Fito Páez, protagonista del Tiny Desk: así fue el concierto que celebra el corazón de la música latina

Maypi Delgado recordó el difícil momento que atravesó durante su embarazo con su expareja ausente: “Fue muy duro”

Jimena Barón celebró los tres meses de su hijo Arturo con Matías Palleiro: “Vivir así es lo que quisiera siempre”