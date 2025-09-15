Prisión perpetua para la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado en Berazategui

El bebé de 18 meses murió luego de las graves lesiones que le generaron los maltratos de sus padres

La madre y el padrastro de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado en una vivienda de Berazategui en 2021, fueron condenados a prisión perpetua este lunes.

Así lo comunicó el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Quilmes, cuyos integrantes, Cecilia Maffei, Fernando Celesia y Julia Rutigliano, habían hallado culpables por unanimidad a los ahora condenados el pasado 4 de septiembre.

Los condenados a perpetua son Yésica del Carmen Aquino, de 36 años, y su pareja, Roberto Carlos Fernández de 33, quienes quedaron detenidos desde el inicio de la investigación.

A la mamá de León la consideraron “coautora penal responsable del delito de homicidio agravado por tratarse del descendiente, y por haberse cometido con ensañamiento y alevosía”.

Los condenados, Yesica del Carmen Aquino y Roberto Carlos Fernández

Mientras que Fernández fue considerado también coautor del crimen agravado por el ensañamiento y la alevosía.

Según surgió en el juicio, que tuvo como fiscal a María de los Ángeles Attarian Mena, León fue asesinado entre el 23 de agosto y el 23 de septiembre de 2021. El bebé sufrió un calvario.

El calvario de León

León fue llevado el 19 de septiembre de 2021 al hospital El Cruce, de Florencio Varela, ya en estado grave y con marcas visibles de maltrato: tenía hematomas, golpes, mordeduras y hasta una aguja oxidada clavada en la espalda que, se cree, le provocó el cuadro de septicemia que derivó en la muerte.

La versión original de la madre fue que su hijo se había ahogado con leche. Eso dijo en el hospital. Pero las pruebas dijeron otra cosa. De hecho, el cotejo odontológico determinó que una mordedura en el cuerpo de la víctima era compatible con la dentadura de su madre.

León fue asesinado en septiembre de 2021

Attarian Mena sostuvo ante los jueces durante el juicio que los hermanos del pequeño también sufrían agresiones, pero el nivel de violencia sobresalía en el trato hacia León, a quien “le pinchaban los dedos de las manos, en las yemas y también en los pies”.

Durante el debate, familiares directos relataron episodios de gritos, castigos y reclamos de ayuda.

“Primero le rogué a mi hermana que me diera a León para cuidarlo. Le dije que no iba a denunciarla, pero no quiso saber nada. Después empezamos a denunciarlos en todas partes. Los chicos estaban solos, les tiraban agua fría, les pegaban con palos, les ponían pimienta en la comida. A León lo dejaban horas mojado frente a la ventana en pleno invierno”, dijo una familiar a este medio.

También se sumó la voz de dos hermanos del bebé y material como dibujos que reflejaban el miedo y las situaciones de violencia doméstica en la casa.

“Muchos de estos nenes no pudieron poner en palabras todo lo que estaba sucediendo… Se secuestró un dibujo donde se ve una persona grande con rayas, como si fueran pinches, rodeando a alguien más chiquitito. Uno puede suponer que es León”, aseguró la fiscal en su alegato.

Aquino y Fernández hasta último momento defendieron su inocencia. “No fui una buena madre, hice lo que pude”, dijo la mujer tras negar haber matado a su hijo. El hombre, por su parte, expresó: “No soy el monstruo que dicen que soy”. Ahora pasaron el resto de sus vidas presos.