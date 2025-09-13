Atraparon a un prófugo por un homicidio tras el robo de una camioneta en Barracas

La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio de Barracas a dos sospechosos con un extenso historial delictivo, uno de ellos con un pedido de captura vigente por homicidio simple, luego de que robaran a mano armada la camioneta de una mujer que trabaja como chofer de una aplicación de viajes.

Entre ambos detenidos acumulaban 16 antecedentes penales, en su mayoría cometidos cuando eran menores.

El robo que culminó con los arrestos se registró este miércoles, alrededor de las 21.30, en la intersección de California y Río Limay, donde una mujer de 46 años denunció que cinco delincuentes armados la abordaron y le sustrajeron su camioneta Chevrolet Tracker blanca.

Tras el asalto, los delincuentes escaparon por la calle Magaldi rumbo a Iriarte. Inmediatamente, se irradió la alerta y comenzó una persecución por parte de móviles policiales. En medio del operativo, un patrullero chocó con un colectivo de línea en la intersección de Iriarte y Vélez Sársfield.

Uno de los detenidos se escondió en una empresa de transporte de la zona de Barracas

Finalmente, los oficiales hallaron el vehículo frente a la terminal de la Línea 60, en Santa Elena 1168, y lograron detener a dos de los sospechosos, mientras que la víctima resultó ilesa.

Uno de los aprehendidos fue identificado como Facundo Figueredo, de 18 años, domiciliado en el barrio de La Boca. Según registros oficiales, acumulaba cuatro causas: tenencia de estupefacientes para consumo personal (julio de 2025), y tres robos cometidos entre mayo y octubre de 2024. Además, figuraban medidas vigentes por causas de robo bajo la órbita de los Juzgados de Menores N°7 y N°1 de la Capital Federal.

El otro detenido fue Franco De Pierro, de 21 años, domiciliado en Barracas. Su historial resultó más amplio: siete causas en la Ciudad que incluían múltiples robos entre 2021 y 2024, así como infracciones por “cuidar coches sin autorización”. Sin embargo, la situación más grave era un pedido de captura vigente desde el 30 de abril de 2025 por homicidio simple, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7.

El robo

Entre los dos detenidos suman 16 antecedentes penales

De acuerdo con la reconstrucción policial, la damnificada había tomado un viaje con dos aparentes pasajeros en la intersección de Herrera y Aristóbulo del Valle. Luego de recorrer unas 20 cuadras, uno de ellos sacó un arma de fuego y la obligó a entregar el vehículo.

Tras el asalto, la mujer acudió a la Comisaría Vecinal 4D y dio aviso a los oficiales, lo que activó el despliegue inmediato de móviles en la zona.

El operativo permitió interceptar a los sospechosos a una cuadra de donde apareció el rodado, en la intersección de Luján y Santa Elena, mientras que otro de los aprehendidos fue localizado escondido dentro de una sede de la empresa Chevallier, ubicada en Pedro de Luján 2625.

Los detenidos quedaron imputados y fueron trasladados bajo custodia, a disposición de los tribunales competentes.