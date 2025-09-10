Una adolescente apuñaló y mató a una vecina en medio de una disputa entre familias en Entre Ríos

El conflicto, de larga data, terminó con la muerte de una mujer tras una puñalada (Video: Concordia Policiales)

Este martes por la tarde, en el barrio Llamarada de Concordia, un episodio de extrema violencia culminó con la muerte de una joven y la detención de nueve personas, en su mayoría mujeres, tras una disputa entre dos familias vecinas. El autor del crimen fue una menor de 14 años.

Según relató el jefe Departamental de la Policía de Concordia, José María Rosatelli, al medio local El Once, el conflicto, que llevaba años gestándose, escaló de insultos y amenazas verbales a una confrontación física con palos y cuchillos, dejando como saldo el fallecimiento de Jésica Noemí Bravo, de 26 años.

El enfrentamiento, que involucró a integrantes de las familias P. y S., por las iniciales de sus apellidos, se desató alrededor de las 17:15 en una vivienda de la calle Lieberman.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos brindada por Rosatelli a El Once, la pelea comenzó entre varias mujeres y hombres, y rápidamente derivó en agresiones físicas. En ese contexto, una adolescente de 14 años, identificada como A. E. P., atacó a su vecina, Bravo, con un cuchillo, provocándole una herida en el pecho que alcanzó el corazón.

Gravemente herida, Bravo fue trasladada de urgencia por un vecino al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después, pese a los intentos por salvarle la vida.

La intervención policial fue inmediata. Efectivos de la Comisaría Cuarta y de la Jefatura Departamental Concordia acudieron al lugar, logrando restablecer el orden tras la violenta confrontación. Trasladaron a la sede policial a nueve personas, casi todas mujeres, entre las que se encontraban dos adolescentes de 14 años y una de 16 años.

“Entre los detenidos, hay menores y mayores, con edades que van desde los 14 a los 40 años, y la gran mayoría de los demorados son mujeres”, detalló el comisario.

El funcionario policial también precisó que, aunque existían denuncias previas entre ambas familias, estas se referían a amenazas verbales e insultos, sin que se hubieran registrado amenazas con armas de fuego. “Ambas partes han realizado denuncias por el conflicto, que ya tiene varios años”, indicó Rosatelli.

Un elemento clave para la investigación fue la existencia de imágenes captadas por la cámara de seguridad domiciliaria de la víctima, que registraron el momento del ataque en la vía pública. Estas grabaciones ya están en poder de las autoridades.

El caso quedó bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar los pasos a seguir, dado que la presunta autora del homicidio es menor de edad y, por lo tanto, inimputable según la legislación vigente. “Fiscalía, el juez de Garantías y el juez de Menores, definirán cómo se procede con las personas demoradas”, explicó Rosatelli.

En el lugar del hecho trabajaron el fiscal Martín Núñez, la fiscal Natalia Conti y personal policial.

Una adolescente apuñaló en el pecho con una tijera a un compañero en un colegio de Catamarca

Este martes también trascendió un hecho similar, donde un adolescente de 16 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado en el pecho con una tijera por una compañera de 15 dentro de una escuela secundaria de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Según informaron medios locales catamarqueños, el violento ataque ocurrió en la Escuela Secundaria N.º 89, ubicada en el barrio 920 Viviendas de la zona alta de la capital provincial.

Tras el ataque, la vicedirectora del establecimiento convocó a la Policía, que solicitó la intervención del SAME. El estudiante fue asistido inicialmente en la escuela y, debido a la gravedad de la lesión —la tijera atravesó la membrana torácica cerca de la tetilla derecha—, fue trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde se le practicó una intervención quirúrgica de urgencia, informó el diario El Esquiú.

La madre del joven relató que, según el testimonio de su hijo y de los compañeros que fueron testigos del ataque, la agresora se apoderó de una tijera de otra estudiante y se la clavó en el pecho de la víctima.

Fuentes judiciales indicaron al medio que la Fiscalía Penal Juvenil, a cargo del fiscal Guillermo Narváez, tomó intervención inmediata en el caso. La joven es inimputable ante la Ley, por lo cual no se dispusieron medidas penales en su contra.