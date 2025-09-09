Una adolescente apuñaló en el pecho con una tijera a un compañero en un colegio de Catamarca

La escuela donde ocurrió el ataque

Un adolescente de 16 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado en el pecho con una tijera por una compañera de 15 dentro de una escuela secundaria de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Según informaron medios locales catamarqueños, el violento ataque ocurrió el miércoles 3 de septiembre pasado en la Escuela Secundaria N°89, ubicada en el barrio 920 Viviendas de la zona alta de la capital provincial. De acuerdo con los primeros datos, sucedió a las 18 horas aproximadamente cuando todavía estaban en horario de clases.

Tras el ataque, la vicedirectora del establecimiento convocó a la Policía, que solicitó la intervención del SAME. El estudiante fue asistido inicialmente en la escuela y, debido a la gravedad de la lesión —la tijera atravesó la membrana torácica cerca de la tetilla derecha—, fue trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde se le practicó una intervención quirúrgica de urgencia, informó el diario El Esquiú.

Anabel, la madre del joven, relató a la prensa local que, según el testimonio de su hijo y de los compañeros que fueron testigos del ataque, la agresora se apoderó de una tijera de otra estudiante y se la clavó en el pecho de la víctima.

“Esta chica le sacó la tijera a otra compañera y se la clavó en el pecho a mi hijo. Ella le dijo a la vicedirectora que ella estaba jugando con otro compañero y que mi hijo se metió y fue ahí que lo hirió, pero eso no es así. Ella apuñaló a mi hijo y casi le cuesta la vida”, comentó la mamá.

Anabel criticó también a las autoridades tanto del colegio como del Ministerio de Educación de la provincia. En ese sentido, manifestó su descontento porque la presunta agresora continúa asistiendo a clases mientras su hijo permanece en recuperación en su domicilio tras la cirugía. Indicó que las autoridades le comunicaron que “se está siguiendo el protocolo”, aunque cree que no se tomaron medidas disciplinarias contra la autora del hecho.

Según explicó, le dijeron “que están siguiendo el protocolo, pero ella –por la agresora- continúa concurriendo a la escuela como si nada hubiera hecho. No la suspendieron y a mí hijo lo tuvieron que operar y ahora está en cama recuperándose y no es justo”.

Fuentes judiciales indicaron al medio que la Fiscalía Penal Juvenil, a cargo del fiscal Guillermo Narváez, tomó intervención inmediata en el caso. La joven es inimputable ante la Ley, por lo cual no se dispusieron medidas penales en su contra.

Ataque en Mendoza

A finales de agosto, una adolescente de 15 años fue apuñalada a la salida del colegio por otra menor de la misma edad en Mendoza.

El hecho ocurrió a las 18:10 del miércoles 2o, cuando un llamado al 911 reportó una pelea en la intersección de El Algarrobo y Alfonsín, dentro del barrio La Favorita.

Personal de la Policía de Mendoza se desplazó rápidamente y encontró a una joven tendida en el suelo, con una herida de arma blanca y sangrado abdominal.

La joven herida había salido minutos antes de un establecimiento educativo cercano, acompañada por amigas, y se dirigía a otro domicilio a buscar algunos objetos personales. En el trayecto, otra adolescente la interceptó y la agredió con un arma blanca en las costillas.

Ambas involucradas tienen la misma edad. Las autoridades tomaron testimonio a testigos y resguardaron la zona para garantizar la intervención del sistema de salud y la recolección de pruebas.

Los primeros auxilios se realizaron en el Centro de Salud 300 del mismo barrio, donde los profesionales estabilizaron a la víctima y evaluaron la gravedad de la herida. Frente al diagnóstico de lesión cortopunzante en el abdomen del lado derecho, se determinó su derivación inmediata al Hospital Humberto Notti, centro de referencia pediátrica en la capital provincial.

Una vez en el hospital, los médicos asistieron y dejaron internada a la adolescente para un seguimiento clínico estricto. La paciente permanece bajo observación y recibe contención de equipos interdisciplinarios, así como el acompañamiento familiar. De acuerdo con el último parte, su cuadro de salud es estable.

Frente a esto, la Policía de Mendoza inició una investigación judicial para determinar las motivaciones y responsabilidades en el caso. La presunta agresora fue identificada, y los equipos de Niñez y Adolescencia de la provincia tomaron intervención.