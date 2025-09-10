Crimen y Justicia

Reclamaron justicia por la joven que fue encontrada muerta en un ropero en Córdoba: “Nadie merece morir de esa manera”

Milagros Basto había sido denunciada como desaparecida en 2024, sin embargo, no fue hasta agosto de este año que pudieron identificar sus restos en el departamento del ex policía Horacio Grasso

Milagros estaba desaparecida desde el año pasado y era madre de un nene

A casi un mes de haberse confirmado que el cuerpo sin vida que fue encontrado dentro de un ropero en un departamento de Córdoba pertenecía a una joven llamada Milagros Micaela Basto (22), su familia reiteró su pedido Justicia. “Ningún ser humano se merece morir de esa manera”, sentenció su madre, Mauricia, quien espera que le entreguen sus restos.

El caso cobró notoriedad a comienzos de julio, cuando varios albañiles que trabajaban en un edificio de la calle Buenos Aires al 300 alertaron a la Policía sobre la presencia de un mueble que emanaba un olor intenso. Apenas arribaron los agentes policiales, descubrieron una puerta tapiada en uno de los departamentos del complejo.

Luego de que los efectivos abrieran la habitación, en ella encontraron un armario que estaba sellado con cemento. Tras romper la estructura, en el interior hallaron el cuerpo de una mujer, envuelto en mantas, atado con un cable y en posición sentada.

Semanas después, el 14 de agosto, la Justicia confirmó que los restos correspondían a Milagros Micaela Basto, una joven de 22 años que había sido reportada como desaparecida desde mediados de 2024. Desde el inicio de la investigación, los restos de la víctima permanecen bajo la custodia de la Justicia.

El edificio donde fueron encontrados los restos de la joven

“Estamos a la espera de que nos den los restos de Milagros así podemos sepultarla”, relató la madre de la joven, en diálogo con El Doce.tv, para luego volver a reclamar justicia por su hija. “Queremos que se haga justicia por su muerte, creo que ningún ser humano merece morir de esa forma”, aseveró.

En línea con esto, la mujer señaló que los forenses continúan analizando las muestras recolectadas, con el objetivo de determinar si es posible identificar algún rastro de ADN que permita establecer la identidad del responsable del crimen. De esta manera, deberán esperar a que terminen de realizar las pericias.

“Pasamos con ella muchos momentos lindos. Como familia queremos justicia por ella porque es muy triste de la forma en la que terminó”, manifestó Mauricia, tras recordar que la vida de su hija estuvo marcada por dificultades y también por instantes felices. Pues, la familia se hizo cargo de Milagros cuando tenía apenas tres meses, hasta que a los 14 años la joven decidió irse de la casa, según la información publicada por el medio local La Nueva Mañana.

Aunque la búsqueda de material genético en los restos que pudieran derivar a la identificación del responsable sería clave para continuar con la investigación, la Justicia mantendría las sospechas sobre Horacio Antonio Grasso, un ex policía condenado a 27 años de prisión por el asesinato de Facundo Novillo Cancinos, y su hermano Javier Grasso.

Horacio Grasso, el ex policía señalado como el presunto autor del crimen de Milagros Basto

Las acusaciones surgieron a partir de que el cuerpo fue encontrado en el departamento que el ex agente alquilaba y en donde cumplió parte de su condena bajo un régimen domiciliario. De hecho, habitó el lugar hasta días antes de que fuera encontrado el cadáver, debido a que volvió a la cárcel de Bouwer al comprobarse que había incumplido con las condiciones impuestas por la Justicia.

Por este motivo, el ex policía fue imputado por el delito de homicidio en el marco de violencia de género, ya que sería el principal acusado ante la mirada del fiscal José Bringas. Asimismo, su hermano fue acusado por presunto encubrimiento agravado, situación que se agravaría por haber sido declarado en estado de rebeldía.

De acuerdo con el testimonio de los trabajadores que encontraron el ropero, Javier habría sido el responsable de contratarlos para limpiar el departamento. No obstante, desde ese momento, que no se tiene conocimiento de su paradero. Por esto, se activó un pedido de captura en su contra tanto a nivel nacional como internacional, ya que existe la posibilidad de que hubiera cruzado la frontera para escapar.

