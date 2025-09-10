Crimen y Justicia

Cuatro menores con antecedentes fueron detenidos tras intentar robar una camioneta en Recoleta

Son tres varones y una mujer de entre 15 y 17 años. Llevaban destornilladores y varios celulares cuando los interceptó la Policía de la Ciudad

Detuvieron a cuatro menores con antecedentes que intentaron robar objetos de una camioneta

Cuatro adolescentes, todos con antecedentes por robo, fueron detenidos en las calles del barrio porteño de Recoleta cuando intentaban sustraer pertenencias de una camioneta.

Si bien el hecho se conoció en las últimas horas, ocurrió durante la noche del lunes de la semana pasada en el cruce de Arenales y Junín, en medio de un patrullaje por la zona y tras un llamado al 911.

La intervención policial se produjo cerca de la medianoche, cuando personal de la División Investigaciones Comunal 2 de la Policía de la Ciudad observó a los sospechosos merodeando vehículos estacionados en la zona.

Los agentes no los perdieron de vista y comenzaron a seguirlos hasta que los interceptaron en la mencionada esquina. En ese instante, recibieron una alerta radial que reportaba sobre un grupo de jóvenes que momentos antes había intentado forzar una Toyota Hilux gris estacionada a unas cuatro cuadras, en la intersección de Arenales y Rodríguez Peña.

Los cuatro menores detenidos
Los cuatro menores detenidos

Desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), además, les informaron a los policías que las cámaras de seguridad verificaron que los sospechosos habían sido registrados forzando la camioneta Hilux, que resultó ser propiedad de un vecino de la zona.

Los oficiales, entonces, detuvieron a los menores. Entre sus pertenencias encontraron tres destornilladores y cuatro teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, objetos que fueron secuestrados.

Según informaron fuentes policiales, dos de los detenidos tienen 16 años, el menor tiene 15 y el restante, 17. Todos poseen frondosos antecedentes por delitos contra la propiedad, situación que fue verificada en el sistema POC. Ya han sido arrestados en otras ocasiones por casos de robo y robo automotor.

En el caso intervino el Juzgado de Menores N°6 que conduce el juez Carlos Cociancich y la Secretaría N°17 a cargo de Lucía Soldati. Las autoridades judiciales dispusieron el traslado de los adolescentes al Instituto Inchausti.

Los elementos que llevaban los
Los elementos que llevaban los adolescentes

Detención en el subte

Otro caso reciente tuvo lugar en la línea C del subte, donde la Policía de la Ciudad arrestó a un hombre armado durante un control en la estación Retiro.

El detenido, de 37 años, circulaba por el andén cuando los policías advirtieron una actitud sospechosa y lo demoraron para identificarlo. Los agentes revisaron un morral negro que llevaba consigo y hallaron dos billeteras, dos celulares, una navaja, una pistola calibre 22 con numeración limada y municiones, además de una manopla y un cuchillo.

Al igual que los adolescentes detenidos en Recoleta, el hombre ya contaba con antecedentes penales, aunque en su caso por amenazas coactivas con arma y abuso de arma de fuego.

Durante el procedimiento también se requisó una importante suma de dinero: 1.876.000 pesos en efectivo y 110 dólares estadounidenses. El arrestado no supo explicar el origen de los billetes ni la razón por la cual llevaba tanto dinero en el transporte público. Todo el material fue secuestrado.

Intervinieron la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº8, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº8 y la Unidad Fiscal de Línea Aérea Este, que ahora investigan la procedencia de los objetos y si el hombre puede estar vinculado con otros hechos delictivos.

