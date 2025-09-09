Detuvieron a un hombre que viajaba armado en la línea C del subte: tenía una pistola, una navaja y “actitud nerviosa”

Detuvieron en el subte C a un hombre armado

Un hombre de 37 años fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad cuando viajaba en la línea C del subte con un arma blanca y una pistola calibre 22. La aprehensión se dio en el marco de un operativo de rutina realizado durante tareas preventivas en la estación Retiro, donde personal policial observó la actitud nerviosa del sospechoso al descender de una formación y pidió que se identifique.

Según fuentes policiales, durante el procedimiento los agentes revisaron el morral negro que el hombre llevaba consigo. En su interior, descubrieron que el hombre transportaba dinero en efectivo, dos billeteras, dos teléfonos celulares y una navaja. ç

La mayor sorpresa se la llevaron luego, cuando al revisar una campera que llevaba sobre el hombro, los agentes hallaron una pistola Bersa Thunder calibre 22 con numeración suprimida, cargada con seis cartuchos y un cartucho en recámara, además de un segundo cargador con cinco municiones. También incautaron un cuchillo y una manopla, lo que sumó preocupación sobre la potencial peligrosidad del equipamiento.

El sospechoso detenido en el subte

Según informaron, el detenido contaba con antecedentes por amenazas coactivas con arma de fuego y abuso de arma de fuego. La cantidad de dinero incautado ascendió a 1.876.000 pesos argentinos y 110 dólares estadounidenses, suma que el hombre no pudo justificar en el momento de la detención, motivo por el cual todos los objetos, armas y documentación fueron secuestrados y puestos a disposición judicial.

En el procedimiento intervino también personal de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 8, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 8 y la Unidad Fiscal de Línea Aérea (UFLA) Este, a cargo de Alejandro Pelicoli, quienes continúan con la investigación para determinar la procedencia de los elementos y el posible vínculo del acusado con otros hechos delictivos.

En este sentido, las fuerzas de seguridad destacaron que la identificación se logró durante un trabajo conjunto de la división de líneas C, D, E, H y Premetro del subte.

Los elementos incautados

Semanas atrás, otro hecho similar captó la atención del subte A, donde detuvieron a un hombre acusado de hostigamiento y amenazas por trabajadoras y pasajeras. Se trata de la persona en situación de calle, que, según las denuncias, insultaba a las mujeres y las perseguía con martillos en varias estaciones de la línea.

La captura se produjo en la estación Río de Janeiro de la mencionada línea de subterráneos, donde los agentes visualizaron al sospechoso y lo interceptaron. Lo identificaron luego como J.P.N., argentino de 31 años, indocumentado y en situación de calle, también acusado de tentativa de robo.

Según supo este medio, los agentes a cargo del operativo observaron que, al detenerse la formación con destino a Plaza de Mayo, varios pasajeros señalaron al imputado, quien los habría estado amenazando con un elemento punzante para exigirles dinero.

El caso quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N.º 6, a cargo de María Alejandra Provitola, quien ordenó varias medidas al respecto. Entre ellas, realizar un informe interdisciplinario y tomar declaración al personal interviniente.