Video: delincuentes armados le robaron el auto a una familia y luego volvieron por más

Ladrones le robaron el auto a una familia y volvieron para arrebatarles los celulares

Fueron 40 segundos de terror para una familia de la localidad bonaerense de Villa Raffo, en el partido de Tres de Febrero. La escena quedó marcada por un gesto: una niña bajó del auto con los brazos en alto y un globo en la mano, mientras cuatro delincuentes armados rodeaban a sus padres y les sacaban todo lo que llevaban encima.

El hecho ocurrió este domingo y tuvo otra circunstancia llamativa: los asaltantes robaron el auto, pero cuando parecía que iban a emprender la fuga, regresaron hacia las víctimas para despojarlos de otras cosas.

El episodio completo quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes circularon en redes sociales, difundidas por vecinos de la localidad de Villa Raffo.

En las imágenes se observa cómo la familia llega a su casa alrededor de las 3:30 del domingo y estaciona el coche. No llegaron a bajar del vehículo cuando apareció otro auto en la escena: de ahí descendieron cuatro sospechosos armados.

Tres de ellos llevan pistolas y les apuntaron a las víctimas. La mujer bajó apurada e inmediatamente abrió la puerta trasera para que salga la nena, que entendía lo que estaba pasando y bajó despacio con los brazos levantados y sosteniendo el globo.

Nadie se resistió. Al hombre le revisaron los bolsillos y le sacaron lo que tenía encima. En cuestión de segundos, tres de los asaltantes subieron al auto familiar y el restante volvió al coche donde lo esperaba el quinto cómplice.

La familia quedó sobre la vereda, shockeada. El robo pacería haber terminado ahí, pero no. Los ladrones avanzaron unos metros con el vehículo robado y detuvieron la marcha. Fue entonces que uno de ellos, que llevaba capucha, descendió y regresó a buscar más pertenencias.

Otra vez apuntándole a las víctimas, el asaltante se acercó a la madre y le arrebató la cartera y un celular antes de volver a escapar junto a los demás.

Toda la secuencia duró menos de un minuto.

Robo, tiroteo y un muerto en Laferrere

Los hechos de inseguridad en el conurbano bonaerense tuvieron otro capítulo el jueves pasado en la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, donde un grupo de cuatro asaltantes cruzó a un sargento de la Policía Bonaerense e intentó robarle el auto, un Chevrolet Corsa.

Aquel asalto tuvo desenlace fatal: el policía, de 36 años, desenfundó su arma y se produjo un tiroteo. Como resultado del enfrentamiento, uno de los delincuentes, Cristian Alejandro Jiménez, de 25 años, murió en el acto. Sus cómplices, en tanto, escaparon, dejando su cuerpo en el lugar.

El ataque ocurrió en la esquina de Russo y Calderón de la Barca. Las cámaras de seguridad captaron la secuencia completa, lo que permitió que el personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría de Laferrere identificara la patente del Chevrolet Onix usado por los atacantes. Los investigadores comprobaron que ese vehículo había sido robado en la zona de Dorrego por una banda similar tres días antes.

Días más tarde, el GTO detuvo a un sospechoso por el hecho: Gustavo Fabián Pérez, de 28 años y electricista, domiciliado en González Catán.

El caso quedó en manos del fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien imputó a Pérez por los delitos de robo agravado en poblado y en banda con uso de arma, tentativa de homicidio y encubrimiento.