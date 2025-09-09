Un pasajero de un micro de larga distancia traficaba 20 kilos de droga ocultos en su valija rumbo a Córdoba

Gendarmería secuestró 20 kilos de droga en una valija y una mochila de un pasajero que viajaba de Formosa a Córdoba (El Doce.tv)

Un control vial de rutina en la provincia de Formosa permitió a las fuerzas de seguridad incautar más de 20 kilos de marihuana que se encontraban ocultos en el equipaje de un pasajero de colectivo.

El procedimiento, realizado en el marco de operativos habituales de prevención y control, derivó en la detención de un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia Federal, según confirmaron fuentes de Gendarmería Nacional.

El operativo se desarrolló sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Lucio V. Mansilla.

El transporte de larga distancia había partido desde Clorinda y tenía como destino final Villa Carlos Paz.

De esta manera, al detener el micro, el personal del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” de Gendarmería Nacional procedió a la inspección de los equipajes utilizando un escáner especial, equipo que permite detectar la presencia de elementos inusuales o sospechosos en valijas y mochilas transportadas en la bodega del colectivo.

Según informó el portal El Doce.tv, los efectivos contaron con la colaboración del perro antinarcóticos “Jumbo”, entrenado para olfatear estupefacientes.

El can reaccionó activamente frente a las maletas en cuestión, señalando con precisión la presencia de drogas. De inmediato, se identificó al dueño del equipaje, un hombre mayor de edad, que fue convocado por los efectivos para constatar que era el dueño de la valija.

Cumpliendo las normas de procedimiento y en presencia de testigos, los gendarmes abrieron su equipaje y encontraron 24 paquetes envueltos en bolsas de nylon transparente, con una sustancia vegetal compactada en su interior. Tras realizar las pruebas preliminares de campo orientadas a detectar cannabis sativa, se confirmó que el contenido se trataba de marihuana.

El pesaje total arrojó 20 kilos 195 gramos de la sustancia ilegal, una cantidad considerada significativa por las autoridades policiales y judiciales.

Los estupefacientes secuestrados por la Gendarmería (El Doce.tv)

Tras constatar el delito, los uniformados dieron intervención al Juzgado Federal N.º 2 de Formosa, que dispuso de inmediato el secuestro de los 24 paquetes de marihuana y la detención del portador.

El recorrido del colectivo y la documentación recuperada forman parte de los elementos analizados por los investigadores encargados del caso.

Los peritos del área de narcocriminalidad realizarán las pruebas toxicológicas completas sobre la sustancia y cotejarán los datos del pasajero detenido para identificar posibles nexos con redes de tráfico o antecedentes penales vinculados a ese tipo de delitos.

Detuvieron a una mujer que transportaba drogas en dos valijas en Salta

Días atrás, Gendarmería capturó a una mujer que traficaba droga oculta en dos valijas, bajo la excusa de que viajaba en un tour de compras. Había salido de Orán, Salta, y su destino final era el barrio de Liniers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Los efectivos de Gendarmería durante el procedimiento realizado en el micro en Santiago del Estero (GNA)

La intervención se realizó en el puesto de Urutaú, a la altura del kilómetro 471, de la Ruta Nacional Nº 16, en Santiago del Estero, donde los efectivos del Escuadrón 59 inspeccionaron un micro de larga distancia.

Así, procedieron a la revisión habitual de los equipajes y pasajeros del vehículo.

Durante el procedimiento, Jasi, uno de los perros antinarcóticos de la GNA, se detuvo de manera repentina junto a dos valijas. La reacción del animal permitió identificar la posible presencia de sustancias prohibidas y focalizó la atención de los gendarmes en ese equipaje.

El paso siguiente fue la identificación de la propietaria de los bultos, una mujer de nacionalidad boliviana que viajaba como pasajera. Los efectivos de la fuerza profundizaron la inspección y localizaron un doble fondo en ambas valijas. Ocultos dentro del compartimiento, hallaron cinco paquetes rectangulares, que fueron retirados y sometidos a los procedimientos de pesaje y test orientativo correspondientes.

Tras extraer el contenido, personal especializado verificó que se trataba de cocaína, con un peso total de 8 kilos 480 gramos.

El caso fue reportado de inmediato al Juzgado Federal Nº 2, que dispuso la detención inmediata de la mujer implicada y el secuestro de los paquetes de cocaína. Tanto la sospechosa como el material incautado fueron trasladados de manera preventiva a una dependencia de la fuerza para continuar con los trámites de rigor y la investigación correspondiente.