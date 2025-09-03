Crimen y Justicia

Atraparon a una mujer que traficaba droga oculta en dos valijas desde Salta a Liniers

El procedimiento se realizó en un micro sobre la Ruta 16 en Santiago del Estero. La ahora detenida viajaba en un tour de compras, como fachada

Guardar
Los efectivos de Gendarmería durante
Los efectivos de Gendarmería durante el procedimiento realizado en el micro en Santiago del Estero (GNA)

Gendarmería capturó a una mujer que traficaba droga oculta en dos valijas, bajo la excusa de que viajaba en un tour de compras. Había salido de Orán, Salta, y su destino final era el barrio de Liniers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La intervención se realizó en el puesto de Urutaú, a la altura del kilómetro 471, de la Ruta Nacional Nº 16, en Santiago del Estero, donde los efectivos del Escuadrón 59 inspeccionaron un micro de larga distancia.

Así, procedieron a la revisión habitual de los equipajes y pasajeros del vehículo, según informó el portal del diario El Tribuno.

Durante el procedimiento, Jasi, uno de los perros antinarcóticos de la GNA, se detuvo de manera repentina junto a dos valijas. La reacción del animal permitió identificar la posible presencia de sustancias prohibidas y focalizó la atención de los gendarmes en ese equipaje.

El paso siguiente fue la identificación de la propietaria de los bultos, una mujer de nacionalidad boliviana que viajaba como pasajera. Los efectivos de la fuerza profundizaron la inspección y localizaron un doble fondo en ambas valijas. Ocultos dentro del compartimiento, hallaron cinco paquetes rectangulares, que fueron retirados y sometidos a los procedimientos de pesaje y test orientativo correspondientes.

Tras extraer el contenido, personal especializado verificó que se trataba de cocaína, con un peso total de 8 kilos 480 gramos.

El caso fue reportado de inmediato al Juzgado Federal Nº 2, que dispuso la detención inmediata de la mujer implicada y el secuestro de los paquetes de cocaína. Tanto la sospechosa como el material incautado fueron trasladados de manera preventiva a una dependencia de la fuerza para continuar con los trámites de rigor y la investigación correspondiente.

La mujer detenida y las
La mujer detenida y las dos valijas donde se encontró la droga oculta (GNA)

Detuvieron a un hombre que traficaba cocaína escondida entre kilos de maíz

Hace unas semanas, arrestaron a un camionero que transportaba 44,6 kilos de cocaína ocultos entre granos de maíz, en un procedimiento realizado en la provincia de Santiago del Estero.

La intervención de GNA, junto con el trabajo de perros adiestrados, permitió interceptar la carga ilícita que tenía como destino final la ciudad de Rosario, en el sur de Santa Fe.

El procedimiento se llevó a cabo en la misma posta donde fue ahora detenida la mujer de nacionalidad boliviana. Allí, el vehículo, proveniente de Aguaray (Salta) y con destino final en Rosario, fue sometido a un control de rutina.

De acuerdo con información obtenida por Rosario3, una perra antinarcóticos alertó a los agentes sobre la posible presencia de estupefacientes, lo que condujo a una inspección minuciosa en la que se hallaron 44,6 kilos de cocaína entre los granos de maíz. Al mismo tiempo, en la cabina del camión, se encontró una carabina calibre .22 y 30 cartuchos, elementos que también quedaron bajo custodia judicial.

El conductor, residente de Pérez (Santa Fe) y empleado de una empresa de transporte local, fue arrestado tras confirmarse el hallazgo. Se cree que el cargamento, que oficialmente trasladaba maíz, tenía como presunto destino uno de los puertos de Rosario, cruzando previamente varias provincias y controles viales.

El Juzgado Federal Nº 2 de Santiago del Estero ordenó la incomunicación del detenido, el secuestro del camión y la realización de pericias sobre tanto la droga como el arma confiscada, dando continuidad a la causa bajo estricta jurisdicción federal.

Temas Relacionados

Gendarmería Nacionalmujerdetenidadrogavalijatour de comprasLiniersSantiago del Estero

Últimas Noticias

Desbarataron una banda que pedía viajes falsos para robarle a choferes de aplicación en Laferrere

Hay dos mayores detenidos y dos menores de edad que fueron notificados y continúa en libertad a la espera de nuevas medidas judiciales

Desbarataron una banda que pedía

Declaró la médica que atendió a Leonel Francia y dijo que el relato de la madre acusada por el crimen era confuso

Declararon también una vecina y una trabajadora social en una nueva audiencia por la muerte de Leonel Francia

Declaró la médica que atendió

Recapturaron a un preso que es familiar de Miguel Torrén y se había fugado de una comisaría en Rosario

Francisco, sobrino del futbolista, se había escapado de la seccional 21ª de Rosario junto a otros tres detenidos. No es el primer familiar de Torrén con problemas con la ley: cuatro hermanos fallecieron tras episodios violentos

Recapturaron a un preso que

Detuvieron a tres personas en Rosario con cerca de 800 dosis de droga listas para vender

En el allanamiento realizado en la calle Pasco al 7700, la Policía de Investigaciones incautó también marihuana, celulares y dinero en efectivo

Detuvieron a tres personas en

Solicitaron nuevos rastrillajes por el femicidio de Brenda Torres luego de que los detenidos se negaran a declarar

Se trató de un pedido por parte de la querella, tras señalarse que existiría la posibilidad de que hubiera restos de la joven sin localizar

Solicitaron nuevos rastrillajes por el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desbarataron una banda que pedía

Desbarataron una banda que pedía viajes falsos para robarle a choferes de aplicación en Laferrere

Declaró la médica que atendió a Leonel Francia y dijo que el relato de la madre acusada por el crimen era confuso

Tras el rechazo del Congreso, el Gobierno restituyó las normas que habían sido eliminadas mediante decretos delegados

Recapturaron a un preso que es familiar de Miguel Torrén y se había fugado de una comisaría en Rosario

Solicitaron nuevos rastrillajes por el femicidio de Brenda Torres luego de que los detenidos se negaran a declarar

INFOBAE AMÉRICA
Tras la operación de EEUU

Tras la operación de EEUU en el Caribe, María Corina Machado aseguró que el régimen de Maduro está al borde del colapso

Xi Jinping elevó la tensión con Occidente y advirtió que el mundo debe elegir entre “paz o guerra”

El regreso de Oasis estimula el poder de la música como ritual colectivo de varias generaciones

Guzmán Paz, en un pequeño mundo caótico de voluntades perdidas

Todos los Camus posibles: novelista, romántico e ¿influencer?

TELESHOW
Se estrena Verano Trippin: Zoe

Se estrena Verano Trippin: Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna en un viaje iniciático y la pérdida de la inocencia

Natalia Oreiro presentó su película La mujer de la fila: el deslumbrante look que eligió y la compañía de Ricardo Mollo

Un triple empate sorprendió en La Voz Argentina y dejó fuera a un participante del Team Luck Ra

La Tora Villar se quebró en llanto al hablar de su separación de Maxi Kilates: “No quiero llorar”

La respuesta de Carmen Barbieri ante los rumores de romance entre Fede Bal y Evelyn Botto