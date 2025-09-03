Atraparon a una mujer que traficaba droga oculta en dos valijas desde Salta a Liniers

Los efectivos de Gendarmería durante el procedimiento realizado en el micro en Santiago del Estero (GNA)

Gendarmería capturó a una mujer que traficaba droga oculta en dos valijas, bajo la excusa de que viajaba en un tour de compras. Había salido de Orán, Salta, y su destino final era el barrio de Liniers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La intervención se realizó en el puesto de Urutaú, a la altura del kilómetro 471, de la Ruta Nacional Nº 16, en Santiago del Estero, donde los efectivos del Escuadrón 59 inspeccionaron un micro de larga distancia.

Así, procedieron a la revisión habitual de los equipajes y pasajeros del vehículo, según informó el portal del diario El Tribuno.

Durante el procedimiento, Jasi, uno de los perros antinarcóticos de la GNA, se detuvo de manera repentina junto a dos valijas. La reacción del animal permitió identificar la posible presencia de sustancias prohibidas y focalizó la atención de los gendarmes en ese equipaje.

El paso siguiente fue la identificación de la propietaria de los bultos, una mujer de nacionalidad boliviana que viajaba como pasajera. Los efectivos de la fuerza profundizaron la inspección y localizaron un doble fondo en ambas valijas. Ocultos dentro del compartimiento, hallaron cinco paquetes rectangulares, que fueron retirados y sometidos a los procedimientos de pesaje y test orientativo correspondientes.

Tras extraer el contenido, personal especializado verificó que se trataba de cocaína, con un peso total de 8 kilos 480 gramos.

El caso fue reportado de inmediato al Juzgado Federal Nº 2, que dispuso la detención inmediata de la mujer implicada y el secuestro de los paquetes de cocaína. Tanto la sospechosa como el material incautado fueron trasladados de manera preventiva a una dependencia de la fuerza para continuar con los trámites de rigor y la investigación correspondiente.

La mujer detenida y las dos valijas donde se encontró la droga oculta (GNA)

Detuvieron a un hombre que traficaba cocaína escondida entre kilos de maíz

Hace unas semanas, arrestaron a un camionero que transportaba 44,6 kilos de cocaína ocultos entre granos de maíz, en un procedimiento realizado en la provincia de Santiago del Estero.

La intervención de GNA, junto con el trabajo de perros adiestrados, permitió interceptar la carga ilícita que tenía como destino final la ciudad de Rosario, en el sur de Santa Fe.

El procedimiento se llevó a cabo en la misma posta donde fue ahora detenida la mujer de nacionalidad boliviana. Allí, el vehículo, proveniente de Aguaray (Salta) y con destino final en Rosario, fue sometido a un control de rutina.

De acuerdo con información obtenida por Rosario3, una perra antinarcóticos alertó a los agentes sobre la posible presencia de estupefacientes, lo que condujo a una inspección minuciosa en la que se hallaron 44,6 kilos de cocaína entre los granos de maíz. Al mismo tiempo, en la cabina del camión, se encontró una carabina calibre .22 y 30 cartuchos, elementos que también quedaron bajo custodia judicial.

El conductor, residente de Pérez (Santa Fe) y empleado de una empresa de transporte local, fue arrestado tras confirmarse el hallazgo. Se cree que el cargamento, que oficialmente trasladaba maíz, tenía como presunto destino uno de los puertos de Rosario, cruzando previamente varias provincias y controles viales.

El Juzgado Federal Nº 2 de Santiago del Estero ordenó la incomunicación del detenido, el secuestro del camión y la realización de pericias sobre tanto la droga como el arma confiscada, dando continuidad a la causa bajo estricta jurisdicción federal.