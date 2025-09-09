“Un amigo incondicional y un papá increíble”: quién era el hombre que murió atropellado por un chofer de aplicación en José C. Paz

Cristian Granado encaraba su típica tarde de lunes cuando la muerte lo encontró a la vuelta de una esquina de José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tras una mañana atareada, había decidido pasar por la casa de su mamá para almorzar y luego continuar su día. Como eran pocas cuadras, aprovechó para ir en su bicicleta. Antes de volver a trabajar, planeaba guardarla en su vivienda e ir caminando hacia su taller, donde fabricaba y vendía muebles. Era por un tema de seguridad, ya que volvía tarde y tenía miedo que algún día lo asaltaran para robársela.

Sin embargo, en medio del corto tramo que tenía desde lo de su madre hasta su hogar, donde vivía con su mujer y su hijo de 3 años, un auto que circulaba en contramano lo atropelló. El conductor era un chofer de aplicación que en ese momento tenía a bordo a una pasajera, testigo del impacto que dejó a Cristian tendido en el asfalto y gravemente herido.

La reacción del chofer fue desconsiderada: se bajó de su vehículo, un Ford Fiesta color gris plata, corrió a la víctima hacia un lado de la calle y aceleró. Pocos minutos después, producto de las graves lesiones que le provocó el choque por la espalda, el ciclista de 34 años murió.

José C. Paz: un automovilista atropelló y mató a un ciclista, y se dio a la fuga

Su inesperado, injusto y triste fallecimiento lo lloran todos en el barrio donde la víctima atravesó toda su vida. Es que sus días pasaban entre las cuadras de la mencionada localidad bonaerense, donde trabajaba, vivía y paseaba con sus amigos y familia.

Este fin de semana, solo horas antes del trágico episodio donde lo mataron, Cristian había pasado una tarde con sus hermanos que quedó inmortalizada en una foto. En la imagen, que subieron a sus redes sociales, se ve a todos caminando y a él con su bicicleta, la misma que terminó rota en la calle y tirada al lado de él hasta que los vecinos lo auxiliaron.

El posteo de esa fotografía, donde se ve a los cuatro hermanos sonrientes, dio lugar después a una catarata de mensajes de despedida para Cristian. “No lo puedo creer hermano, te vi ayer con tu familia”, escribió uno de sus amigos lamentándose la pérdida. Los comentarios se multiplicaron: “Qué tristeza, no lo puedo creer”, “Ojalá fuera un mal sueño”, “El mejor de todos siempre, un amigo incondicional y un papá increíble”, lo describió otro.

La foto de Cristian con sus hermanos el fin de semana antes del hecho

Según recordaron desde su entorno, Cristian era una persona familiera, de muchos amigos y atento con sus vecinos. Trabajaba en una mueblería llamada “Muebles populares”, de José C Paz, donde fabricaba distintas piezas y las vendía. Además, estaba en pareja hace 14 años y hace tres había sido papá de su primer hijo.

El trágico accidente en el que lo atropellaron y mataron quedó grabado por cámaras de seguridad y sus conocidos piden testigos que se acerquen a aportar datos para esclarecer la secuencia.

Cristian con su pareja y su hijo

El conductor de aplicación, a pesar de su intento de fuga, fue identificado como J.L.G., de 40 años, y finalmente interceptado y aprehendido en avenida Remigio López al 4.700, a unos 5 kilómetros del lugar del hecho. Allí, los agentes también incautaron el Ford Fiesta con el que momentos antes había atropellado a la víctima.

Fuentes del caso señalaron a este medio que luego de embestir al ciclista, J.L.G. no dejó descender de su auto a la pasajera que trasladaba al momento del accidente y recién la liberó cuatro cuadras más adelante. “Se entregó cuando supo que lo andaban siguiendo”, agregaron.

La investigación avanza bajo la carátula de homicidio culposo agravado, con intervención de la fiscal Gloria Reguan, de la UFI N° 4 del Departamento Judicial San Martín. El acusado permanece detenido a la espera de la audiencia de indagatoria y análisis de las pruebas obtenidas, mientras la familia de la víctima reclama justicia por la trágica muerte de Granado.