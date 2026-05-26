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Los seis partidos de Copa Argentina que se jugarán antes del Mundial 2026: el cronograma de los 16avos de final

La organización confirmó los días, horarios y sedes de los cruces

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Racing vs Defensa y Justicia
Racing se enfrentará a Defensa y Justicia en Jujuy por los 16avos de final de la Copa Argentina

La Copa Argentina continuará con otros seis partidos que fueron confirmados antes del comienzo del Mundial 2026. Los duelos son correspondientes a los 16avos de final del certamen nacional y ya tienen definidos el día, el horario y la sede.

El sábado 30 de mayo, en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero, el campeón del Torneo Apertura, Belgrano de Córdoba, se enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy a partir de las 15.30. El ganador de este encuentro se medirá ante Racing o Defensa y Justicia, que se medirán el domingo 31 de mayo, a las 19.00, en el estadio 23 de Agosto de Jujuy.

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Por su parte, Instituto chocará ante Lanús el 30/5, a las 18, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. El vencedor de este duelo se enfrentará en los octavos de final ante Platense, que venía de eliminar a San Martín de San Juan en los penales.

Los partidos confirmados de Copa Argentina antes del Mundial (@Copa_Argentina)
Los partidos confirmados de Copa Argentina antes del Mundial (@Copa_Argentina)

El domingo 31 de mayo también tendrá lugar el duelo entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central. El partido comenzará a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el que gane tendrá como rival de octavos de final a Barracas Central o Huracán, que se medirán el martes 2 de junio a las 21.10 en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí.

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Por otra parte, la organización de la Copa Argentina confirmó un cambio de fecha, sede y horario del enfrentamiento entre San Lorenzo y Deportivo Riestra. El Ciclón y el Malevo jugarán el miércoles 3 de junio, a las 21.10 en el estadio Nuevo Francisco Urbano del Deportivo Morón. Del otro lado del cuadro espera Gimnasia y Esgrima La Plata que eliminó previamente a Acassuso.

El cuadro de los cruces de la Copa Argentina (@Copa_Argentina)
El cuadro de los cruces de la Copa Argentina (@Copa_Argentina)

LA AGENDA DE LOS 16AVOS DE FINAL DE LA COPA ARGENTINA

- Miércoles 22 de abril

  • Acassuso 0-3 Gimnasia y Esgrima La Plata
  • Deportivo Morón 1-2 Midland

- Jueves 30 de abril

  • Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro de Salta

- Viernes 8 de mayo

  • Banfield 1 (5)-1 (6) San Martín de Tucumán

- Miércoles 13 de mayo

  • Platense 0 (4)-0 (3) San Martín de San Juan

- Miércoles 20 de mayo

  • Talleres 0-3 Atlético Tucumán

- Viernes 22 de mayo

  • Independiente 2-0 Unión de Santa Fe

- Sábado 30 de mayo

  • 15.00: Gimnasia de Jujuy vs Belgrano
  • 18.00: Instituto vs Lanús

- Domingo 31 de mayo

  • 15.30: Rosario Central vs Estudiantes de La Plata
  • 19.00: Racing vs Defensa y Justicia

- Martes 2 de junio

  • 21.10: Huracán vs Barracas Central

- Miércoles 3 de junio

  • 21.10: San Lorenzo vs Deportivo Riestra

Los cruces que aún no tienen fecha programada

  • Independiente Rivadavia vs Tigre
  • River Plate vs Aldosivi
  • Boca Juniors vs Sarmiento

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