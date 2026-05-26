Los seis partidos de Copa Argentina que se jugarán antes del Mundial 2026: el cronograma de los 16avos de final

La Copa Argentina continuará con otros seis partidos que fueron confirmados antes del comienzo del Mundial 2026. Los duelos son correspondientes a los 16avos de final del certamen nacional y ya tienen definidos el día, el horario y la sede.
El sábado 30 de mayo, en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero, el campeón del Torneo Apertura, Belgrano de Córdoba, se enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy a partir de las 15.30. El ganador de este encuentro se medirá ante Racing o Defensa y Justicia, que se medirán el domingo 31 de mayo, a las 19.00, en el estadio 23 de Agosto de Jujuy.
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Por su parte, Instituto chocará ante Lanús el 30/5, a las 18, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. El vencedor de este duelo se enfrentará en los octavos de final ante Platense, que venía de eliminar a San Martín de San Juan en los penales.
El domingo 31 de mayo también tendrá lugar el duelo entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central. El partido comenzará a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el que gane tendrá como rival de octavos de final a Barracas Central o Huracán, que se medirán el martes 2 de junio a las 21.10 en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí.
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Por otra parte, la organización de la Copa Argentina confirmó un cambio de fecha, sede y horario del enfrentamiento entre San Lorenzo y Deportivo Riestra. El Ciclón y el Malevo jugarán el miércoles 3 de junio, a las 21.10 en el estadio Nuevo Francisco Urbano del Deportivo Morón. Del otro lado del cuadro espera Gimnasia y Esgrima La Plata que eliminó previamente a Acassuso.
LA AGENDA DE LOS 16AVOS DE FINAL DE LA COPA ARGENTINA
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- Miércoles 22 de abril
- Acassuso 0-3 Gimnasia y Esgrima La Plata
- Deportivo Morón 1-2 Midland
- Jueves 30 de abril
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- Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro de Salta
- Viernes 8 de mayo
- Banfield 1 (5)-1 (6) San Martín de Tucumán
- Miércoles 13 de mayo
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- Platense 0 (4)-0 (3) San Martín de San Juan
- Miércoles 20 de mayo
- Talleres 0-3 Atlético Tucumán
- Viernes 22 de mayo
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- Independiente 2-0 Unión de Santa Fe
- Sábado 30 de mayo
- 15.00: Gimnasia de Jujuy vs Belgrano
- 18.00: Instituto vs Lanús
- Domingo 31 de mayo
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- 15.30: Rosario Central vs Estudiantes de La Plata
- 19.00: Racing vs Defensa y Justicia
- Martes 2 de junio
- 21.10: Huracán vs Barracas Central
- Miércoles 3 de junio
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- 21.10: San Lorenzo vs Deportivo Riestra
Los cruces que aún no tienen fecha programada
- Independiente Rivadavia vs Tigre
- River Plate vs Aldosivi
- Boca Juniors vs Sarmiento
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