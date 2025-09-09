Crimen y Justicia

Video: un conductor de apps atropelló a un ciclista, bajó del auto y corrió el cuerpo para escapar con una pasajera a bordo

Ocurrió este lunes por la tarde en el barrio Villa Iglesias, de José C. Paz. La víctima, identificada como Cristian Alejandro Granado, de 34 años, murió por las graves heridas sufridas. IMÁGENES SENSIBLES

José C. Paz: un automovilista atropelló y mató a un ciclista, y se dio a la fuga. Gentileza: Diario Efecto

Este lunes por la tarde, un ciclista murió tras ser atropellado por un automovilista que escapó de la escena en el partido de José C. Paz, al noroeste del conurbano bonaerense. Las cámaras de seguridad de casas vecinas a la escena del hecho captaron el momento del impacto, que terminó con la vida de Cristian Alejandro Granado, de 34 años.

Las fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió pasadas las 15 en la intersección de las calles Girondo y Félix Iglesias, en el barrio Villa Iglesias y a dos cuadras de la RN 197, por donde Granado, la víctima, circulaba en bicicleta rumbo a su domicilio. Sin embargo, en medio de su regreso a casa, un Ford Fiesta color gris plata lo embistió por la espalda y el conductor, chofer de una aplicación de viajes, lo abandonó en el lugar.

Las imágenes que encabezan esta nota, filmadas por la cámara de seguridad de un vecino, muestran la secuencia completa de los hechos. Granado recién había salido de la casa de su madre y fue embestido por detrás por el automovilista, que viajaba en dirección incorrecta y transportaba a una pasajera.

J.L.G. embistió por la espalda
J.L.G. embistió por la espalda a Granado, que quedó tendido sobre el asfalto y murió poco después del hecho.

Tras la colisión, en el video se observa que el chofer descendió del vehículo para observar el estado de la víctima, que en ese momento se retorcía del dolor sobre el asfalto. No obstante, el conductor solo atinó a correr a Granado, que había quedado debajo del neumático trasero izquierdo, se subió al auto y siguió su camino, a pesar de que dos vecinas intentaron impedirle el paso.

Al recibir el alerta del hecho, personal de la Comisaría 1a de José C. Paz se presentó en el lugar y constató que Granado, padre de un nene de 3 años, se encontraba sin signos vitales. Por su parte, testigos le comentaron a los uniformados que el responsable del hecho se había dado a la fuga sin asistir al damnificado.

Granado fue abandonado por el
Granado fue abandonado por el chofer de la app de viajes y murió a causa de las graves heridas sufridas por el impacto.

Tras un operativo desplegado por la zona, el sospechoso fue identificado como J.L.G., de 40 años, quien finalmente fue interceptado y aprehendido en avenida Remigio López al 4.700, a unos 5 kilómetros del lugar del hecho. Allí, los agentes también incautaron el Ford Fiesta con el que momentos antes había atropellado a la víctima.

Fuentes del caso señalaron a este medio que luego de embestir al ciclista, J.L.G. no dejó descender de su auto a la pasajera que trasladaba al momento del accidente y recién la liberó cuatro cuadras más adelante. “Se entregó cuando supo que lo andaban siguiendo”, agregaron.

La investigación avanza bajo la carátula de homicidio culposo agravado, con intervención del fiscal Rubén Moreno, titular de la UFI N° 4 del Departamento Judicial San Martín. El acusado permanece detenido a la espera de la audiencia de indagatoria y análisis de las pruebas obtenidas, mientras la familia de la víctima reclama justicia por la trágica muerte de Granado.

Fuentes policiales informaron que tanto el automóvil implicado como la documentación del conductor fueron secuestrados y puestos a disposición de la fiscalía interviniente. Diario Efecto detalló que las pesquisas se apoyan en los registros de video y en el testimonio de las personas que circulaban por el lugar.

