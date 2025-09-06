Trágica muerte en Neuquén: atropellaron y mataron a una mujer en la ruta 237 mientras hacía dedo

El conductor de la camioneta involucrada quedó en estado de shock y la víctima falleció camino al hospital de Bariloche (Diario Río Negro)

Una mujer de 56 años murió en la madrugada de este sábado tras ser atropellada mientras hacía dedo en la Ruta 237 -provincia de Neuquén-, a unos 10 kilómetros del cruce con la Ruta Nacional 40.

El episodio se desencadenó cerca de la medianoche cuando personal del Destacamento Nahuel Huapi fue alertado por un transeúnte sobre la presencia de una mujer solicitando transporte en plena cinta asfáltica, a la altura del kilómetro 1628.

El móvil policial que acudió encontró una camioneta Toyota Hilux estacionada sobre la banquina, con visibles daños en la parte delantera.

Según publicó el Diario Río Negro, el conductor, en estado de shock tras el impacto, relató a los efectivos que, mientras manejaba, “observó unas luces delanteras que le hacían seña de frente y cuando levantó la vista sintió un impacto”. La mujer yacía consciente en la banquina cuando llegaron los agentes, quienes solicitaron asistencia médica de inmediato.

En diálogo con el Diario Río Negro, Marcos Oviedo, jefe de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, comentó que la víctima solía ser vista haciendo dedo entre dos localidades rionegrinas: Villa Llanquín y Bariloche, ciudad donde vivía.

Durante los minutos previos al arribo de la ambulancia, los policías lograron identificarla como oriunda de esa ciudad e intentaron recoger datos sobre lo ocurrido. Fue trasladada de urgencia, aunque desde el hospital de Bariloche confirmaron su fallecimiento mientras era derivada al centro de salud.

La zona donde se produjo el choque presenta una recta, carente de iluminación y flanqueada por árboles. Personal policial y peritos trabajaron por la mañana en la recolección de indicios, tomando fotografías e inspeccionando el lugar.

La carátula judicial se estableció inicialmente como “muerte dudosa” y la justicia ordenó la realización de una autopsia para esclarecer las circunstancias.

Las investigaciones continúan con el objetivo de reconstruir la mecánica del siniestro. La visibilidad deficiente en el sector y la disposición de la vía son algunos de los factores que se consideran relevantes en el avance de las actuaciones encargadas a las autoridades.

Otro accidente fatal en la misma ruta

Horas después del hecho que terminó con la vida de la mujer oriunda de Bariloche, otro suceso trágico sacudió la Ruta 237. Cerca de las 8 de la mañana de este mismo sábado, una camioneta Volkswagen Amarok volcó en el kilómetro 1440, en la denominada Bajada de los Álamos, una curva cerrada a la altura de Piedra del Águila.

El vuelco se produjo por la velocidad y la dificultad de la curva, desplazando el vehículo 30 metros fuera del asfalto (Diario Río Negro/Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila)

De acuerdo con la información del Diario Río Negro, en el vehículo viajaban cinco personas, dos hombres y tres mujeres, quienes se dirigían desde Neuquén hacia Bariloche con planes de pasar el fin de semana.

Equipos de los Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila explicaron que, producto de la velocidad y la dificultad de la curva, la camioneta “mordió la banquina, perdió el control y chocó contra el guardarraíl”, lo que provocó que quedara desplazada unos 30 metros fuera del asfalto, al pie de un barranco. El impacto ocasionó la muerte de una mujer de 76 años y lesiones de gravedad en otras dos personas.

Tanto la víctima fatal como los heridos utilizaban el cinturón de seguridad. Tras el siniestro, se movilizaron bomberos, personal de salud y efectivos policiales para retirar el cuerpo de la mujer fallecida y asistir a los heridos, quienes fueron derivados al hospital local y permanecen estables.

Durante varias horas, el tránsito estuvo interrumpido debido a las tareas de rescate y peritaje. El informe de los bomberos destacó que hubo que extremar precauciones en el lugar, anticipando posibles desvíos y demoras para quienes necesitaban circular por el trayecto.

Vialidad Nacional emitió una advertencia para que los conductores desplacen con precaución por la zona, puntualmente en ese sector de la ruta que presenta curvas cerradas y condiciones de circulación exigentes.