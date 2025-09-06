La Plata: se disfrazaron de policías, entraron a una casa y le robaron $4 millones y una camioneta a una familia

El lugar del asalto

Al grito de “policía, policía”, un grupo de tres delincuentes armados y disfrazados de agentes de la fuerza Bonaerense ingresó esta madrugada en una casa de la localidad platense de Lisandro Olmos y se llevó un botín de gran valor: más de cuatro millones de pesos y una camioneta.

Según informaron medios locales, el asalto ocurrió poco después de la cuatro en una vivienda ubicada sobre la avenida 44, entre 169 y 170. Allí, de acuerdo con los primeros datos, los delincuentes ingresaron a través de un baldío, treparon hasta la terraza y forzaron la puerta de acceso mientras gritaban.

Dentro de la vivienda se encontraba una mujer de 35 años, su hermano de 28 y un niño de 4 años, quienes fueron maniatados con cintas adhesivas y encañonados por los asaltantes.

De acuerdo con el relato de las víctimas, los ladrones exigieron la entrega de dinero efectivo e incluso amenazaron con llevarse al menor si no lo conseguían. Finalmente, hallaron cerca de cuatro millones de pesos en efectivo ocultos en la propiedad y también se llevaron una camioneta perteneciente a la familia.

No fue lo único. Según el diario El Día de La Plata, la vivienda de la familia se encuentra ubicada en la planta del supermercado “Hiper Maxi”, propiedad de las víctimas.

Durante el asalto, los delincuentes revisaron el comercio, de donde sustrajeron mercadería como cigarrillos y carne vacuna, así como el sistema de videograbación de seguridad (DVR). Tras cargar el botín en la camioneta estacionada en la casa, huyeron con dirección a la localidad Florencio Varela, localidad donde se sospecha que continuaron su fuga.

La mujer logró liberarse después de la huida, contactó al 911, aunque denunció que “el móvil nunca llegó”. Hasta el momento, la Justicia mantiene abierta la investigación del caso y rastrea la camioneta sustraída para localizar a los responsables.

Otro violento asalto en La Plata

La Policía Bonaerense continúa con la búsqueda de dos delincuentes que irrumpieron en la casa de una jubilada de 62 años en Los Hornos, partido de La Plata, durante la madrugada del miércoles. La víctima quedó herida y conmocionada, debido a que los agresores la atacaron mientras dormía.

El hecho ocurrió cerca de las 3:20 de la mañana de ayer, cuando dos individuos armados y vestidos de negro irrumpieron en la vivienda situada en 62 entre 140 y 141. Según constó en la denuncia, los asaltantes forzaron una ventana para ingresar y sorprendieron a la mujer mientras descansaba en su habitación.

De acuerdo con el relato de la víctima, ambos estaban con el rostro cubierto, por lo que no pudo identificar los rasgos de los agresores. Incluso, contó que, apenas la vieron, la redujeron mediante golpes en la cabeza y la amenazaron con un arma de fuego.

Mientras la víctima permanecía inmovilizada, los delincuentes recorrieron distintos ambientes de la casa, revisaron muebles y cajones, y se apoderaron de dinero en efectivo, anillos de oro y otros objetos personales. Tras obtener el botín, abandonaron el lugar sin dejar rastros, y hasta el momento no se ha determinado la ruta de fuga utilizada.

Según la información publicada por el medio platense 0221, la investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía en turno de La Plata, que dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad en la zona y la toma de testimonio a la víctima como parte de las medidas para esclarecer el caso.

De la misma manera, las autoridades calificaron al hecho como robo agravado. No obstante, informaron que todavía no habría detenidos ni personas identificadas por haber perpetrado la entradera y posterior ataque a la jubilada.