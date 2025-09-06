Crimen y Justicia

La Policía de la Ciudad desalojó un inmueble usurpado en Villa Crespo y detuvo a dos personas

Ocurrió en la avenida Juan B. Justo al 1965. “En la Ciudad, el orden no se negocia”, dijo el jefe de gobierno Jorge Macri tras el operativo

Guardar
desalojo en villa crespo

La Policía de la Ciudad recuperó un inmueble usurpado en la intersección de la avenida Juan B. Justo 1965, a la altura de la calle Jufré, en el barrio de Villa Crespo, y detuvo a dos hombres por resistencia a la autoridad.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el desalojo respondió a reiteradas denuncias de vecinos que señalaban la propiedad como foco de venta de drogas, hechos de violencia, daños a comercios y robos a vehículos, según fuentes oficiales.

El inmueble se encontraba ocupado de forma ilegal y presentaba un avanzado estado de deterioro, lo que generaba peligro de derrumbe. La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias procedió a su clausura “por razones de seguridad y/o constructiva”.

Imágenes del operativo
Imágenes del operativo

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, declaró luego del operativo: “Liberamos una propiedad usurpada en Villa Crespo. Los vecinos denunciaron que alteraba la seguridad y convivencia en el barrio y que funcionaba como punto de venta de drogas. Dos personas fueron detenidas. En la Ciudad, el orden no se negocia”.

El procedimiento integra una serie de acciones impulsadas por la Ciudad para reforzar el cumplimiento de la ley, mejorar la seguridad y recuperar espacios públicos.

Según datos oficiales, ya se han realizado más de 400 operativos para restituir propiedades usurpadas a sus dueños y se efectuaron 10 megaoperativos para desalojar manteros y desmantelar ferias ilegales en zonas como Once, Flores, Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios, Constitución, Retiro, el aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y Congreso.

uno de los detenidos
uno de los detenidos

Las autoridades informaron que con estas medidas se liberaron veredas y plazas que eran ocupadas por comercio de mercadería de origen desconocido, lo que afectaba la libre circulación y suponía competencia desleal para los comerciantes registrados.

Además, se intensificaron los controles sobre los “trapitos”, en especial antes de partidos masivos como el de Argentina y Venezuela, y se envió a la Legislatura un proyecto de ley para endurecer las penas contra quienes extorsionan y amenazan a conductores en la vía pública.

El operativo se llevó a
El operativo se llevó a cabo hoy

Desalojo en Palermo

A finales de julio, la Policía de la Ciudad, junto con equipos de los ministerios de Espacio Público y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desalojaron un predio ubicado detrás del Mercado Bonpland, en el barrio porteño de Palermo.

Según fuentes del Gobierno porteño, el terreno, ubicado en Bonpland 1660, había sido otorgado en 2001 bajo un “permiso de uso precario para el funcionamiento de un comedor comunitario“.

Con el paso de los años, agregaron desde GCBA, el espacio se transformó y comenzó a utilizarse para actividades no autorizadas, como el alquiler para eventos y bailes, lo que generó denuncias de vecinos y motivó sucesivas clausuras. En el lugar, además, funcionaban un almacén, una verdulería, venta de artesanías y un centro cultural donde se realizaban charlas y eventos políticos.

El operativo incluyó la detención de un empleado del predio, un hombre de 52 años, que registraba una orden de captura por rebeldía en una causa por lesiones vinculadas a violencia de género.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 8:20, cuando personal de la Comisaría Vecinal 14B, acompañaba al equipo de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad en cumplimiento de una orden judicial de desalojo.

En ese contexto, un hombre que se encontraba en el lugar refirió ser empleado del comedor “Casa del Pueblo”, que funcionaba en el inmueble. Al identificarlo, los oficiales constataron que sobre él pesaba una captura vigente dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°4, a cargo de Ivana Bloch, por una causa de lesiones en el marco de violencia de género.

Temas Relacionados

Villa CrespoPolicía de la Ciudaddesalojoúltimas noticias

Últimas Noticias

El calvario de una docente en Mendoza: fue presa por tener material pedófilo en su celular, pero era su nieta que se grababa bailando

La menor había usado un teléfono en desuso de su abuela para filmar un reto viral. Cuando intentó publicarlo en Youtube, bloquearon su cuenta y alertaron a las autoridades. El caso

El calvario de una docente

Cayó un prófugo buscado por el violento asalto a un jubilado en Junín

El sospechoso tiene 23 años y se entregó en la ciudad de Lincoln. Había cometido una entradera en la casa de un señor de 84. Su cómplice ya había sido detenido

Cayó un prófugo buscado por

La Plata: se disfrazaron de policías, entraron a una casa y le robaron $4 millones y una camioneta a una familia

Ocurrió en la localidad de Lisandro Olmos. La vivienda se encuentra en la planta alta de un supermercado. Se llevaron también carne y cigarrillos

La Plata: se disfrazaron de

Se entregó uno de los sospechosos de haber participado del tiroteo que organizó una mujer contra su propia casa

La Justicia había emitido un pedido de captura, luego de que encontraran elementos probatorios sobre la presunta planificación del autoatentado

Se entregó uno de los

El presunto asesino serial de Jujuy fue sometido a nuevas pericias psiquiátricas tras hallarse a otras dos víctimas

Esta semana se confirmó la presencia de los ADN de otros dos hombres. Sin embargo, el fiscal Beller señaló que todavía quedarían otras 300 muestras genéticas por analizar

El presunto asesino serial de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caos en la General Paz:

Caos en la General Paz: un choque en cadena dejó tres heridos

Piden a ciudadanos argentinos que devuelvan miles de pasaportes por una falla de seguridad en su fabricación

La historia de la autora argentina Victoria Szpunberg: del exilio al Premio de Literatura Dramática en España

El calvario de una docente en Mendoza: fue presa por tener material pedófilo en su celular, pero era su nieta que se grababa bailando

Cayó un prófugo buscado por el violento asalto a un jubilado en Junín

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en el Pacífico: buques

Tensión en el Pacífico: buques de guerra de Australia y Canadá cruzaron el estrecho de Taiwán y el régimen chino desplegó un operativo de vigilancia

La historia de la autora argentina Victoria Szpunberg: del exilio al Premio de Literatura Dramática en España

Emmanuel Macron y Narendra Modi coincidieron en la importancia de alcanzar “una paz justa y duradera en Ucrania”

Paul Lecocq, un joven prodigio francés del piano, conquistó el Premio Clara Haskil 2025

Cartel de los Soles: cómo la red criminal de Maduro convirtió a Venezuela en puente del narcotráfico

TELESHOW
El fuerte ida y vuelta

El fuerte ida y vuelta entre Brenda Asnicar y Mario Pergolini: “Vos sabrás de maldad”

La intensa y larga noche de Wanda Nara con su auto nuevo: recorrida con Zaira y amanecer en el aeropuerto

El recuerdo de Valeria Mazza en el último adiós a Giorgio Armani desde Milán: “Todo fue organizado por él”

La incómoda pregunta de Pampita a Evangelina Anderson en Los 8 Escalones: ¿Vos sos suegra mala?”

Joaquín Martínez, de La Voz: “Dejé la comodidad de mi hogar para realizar mis sueños”