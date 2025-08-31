Volvía de trabajar y un hombre borracho la agarró de los pelos y abusó de ella en un baldío de Mariano Acosta (Primer Plano On line)

Una cámara de seguridad se volvió clave en la causa por la violación de una mujer en la localidad de Mariano Acosta. Las imágenes que encabezan esta nota, previas al ataque sexual, muestran al presunto abusador caminando y tambaleándose producto de su estado de ebriedad. Detrás de él va la víctima, que volvía de trabajar y llevaba una bolsa en una de sus manos sin saber que el infierno la esperaba en una esquina cercana: el agresor la tomaría de los pelos y la llevaría a un terreno baldío para abusar de ella.

El sospechoso es intensamente buscado por la Policía Bonaerense.

La víctima tiene 26 años y regresaba a su casa caminando después de su jornada laborar. Había pasado media hora de las 20 de este viernes y en el cruce de Belén y Amado Nervo fue captada por el agresor, de unos 30 años y totalmente borracho. Le faltaban sólo seis cuadras para llegar a su vivienda.

El sospechoso vestía una campera deportiva roja y jeans oscuros, según diría la víctima a las autoridades tras el ataque, y en base a información consignada por el portal Primer Plano. También en el video se logra distinguir parte de su vestimenta.

Según el testimonio de la víctima, se cruzó con su agresor, quien primero comenzó a decirle obscenidades. En ese momento, la chica decidió llamar por teléfono a su mamá. La mujer escuchó gritar a su hija y que le tapaban la boca.

Para ese entonces, el agresor la había sujetado y la llevó bajo amenaza hasta a un descampado cercano, ubicado en el cruce de Tilcara y Gavilán, apenas a unos metros de donde la había interceptado.

“Una vez en el descampado, la siguió arrastrando de los cabellos, le arrancó el pantalón y le bajó su ropa interior", reza parte de la información oficial del caso. La mujer sólo atinaría a agregar que vio las luces de los autos al pasar mientras era violada.

Luego, el abusador escapó del lugar y ella quedó tirada en el terreno baldío. Fueron los vecinos de esa zona quienes la auxiliaron, incluso una mujer le entregó unos pantalones para que se vistiera. Así, fue trasladada al hospital Luis Lagomarsino, de Mariano Acosta, donde recibió los cuidados de profilaxis propios en este tipo de caso, además de contención psicológica.

La denuncia fue radicada en la comisaría 6ª de Merlo y la causa quedó en manos del fiscal Javier Ghesi, de la UFI N°1 del departamento judicial de Morón, como abuso sexual con acceso carnal.

La mujer describió a su violador como un hombre robusto, de 1.70 metros de altura, cabello corto de corte tipo militar, y de unos 30 años, pero a quien no logró visualizar con precisión.

