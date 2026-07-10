Crimen y Justicia

Sigue la ola de asaltos a policías: un agente de la Federal mató a un ladrón tras un intento de robo en Moreno

Ocurrió este viernes por la mañana, cuando el efectivo estaba de franco. Ante la situación, la víctima sacó su arma reglamentaria y se defendió del hecho. Una cámara de seguridad grabó la secuencia

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Sigue la ola de asaltos a policías: un agente de la Federal mató a un ladrón tras un intento de robo en Moreno

Un efectivo de la Policía Federal Argentina que se encontraba de franco disparó contra un grupo de cuatro sospechosos que intentaron asaltarlo durante la mañana de este viernes en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. Según supo Infobae de fuentes policiales, el agente se defendió a tiros y uno de los atacantes perdió la vida en el lugar.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Ituzaingó y Alem, minutos después de las 7. De acuerdo con los datos recabados por este medio, el policía, identificado como William Alejandro Zurita, caminaba hacia su domicilio vestido de civil cuando fue interceptado por cuatro ladrones que circulaban a pie. Dos de ellos portaban armas y amenazaron al cabo con la frase: “Estás robado”.

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Ante la situación, Zurita extrajo su arma reglamentaria, una pistola Bersa de 9 milímetros, y realizó un disparo que impactó en uno de los agresores. El herido quedó tendido sobre la calzada mientras los otros tres se dieron a la fuga sin disparar y sin lograr sustraer pertenencias del efectivo.

Sigue la ola de asaltos a policías: un agente de la Federal mató a un ladrón tras un intento de robo en Moreno
Una captura del video de la cámara de seguridad

Tras el episodio, personal del Comando Patrullas de Moreno y de la Comisaría 1ra se presentó en el lugar junto con emergencias médicas del SAME, que constató el fallecimiento del asaltante.

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La víctima del intento de robo, Zurita, no resultó herida y prestó declaración testimonial ante la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 4 de Moreno. De acuerdo con las fuentes policiales consultadas por Infobae, el arma del agente fue secuestrada de manera preventiva, aunque hasta el momento no se adoptaron medidas procesales en su contra.

Intervienen en la causa los fiscales Martín Borgnia y Rebeca Patiño, quienes ordenaron preservar la escena, tomar testimonios y realizar la autopsia al fallecido. El caso quedó caratulado como “averiguaciones de ilícito y robo en grado de tentativa”.

El caso se suma a la seguidila de enfrentamientos entre policías y ladrones que tuvo lugar en las últimas horas en la provincia de Buenos Aires. Entre el martes y el miércoles, hubo al menos tres violentos episodios de inseguridad que terminaron con un resultado trágico: cuatro delincuentes muertos y un agente que pelea por su vida después de ser herido.

El primero ocurrió el martes en la localidad bonaerense de La Reja, partido de Moreno, donde Rodolfo Samuel Camaratta, un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA), abatió a dos ladrones que habían asaltado a una familia, aunque en el medio del enfrentamiento recibió tres balazos; uno de ellos en la cara.

El miércoles, un agente de la Policía Federal Argentina se defendió a los tiros de un intento de robo por parte de motochorros y mató a uno de los dos delincuentes que lo asaltaron. Su cómplice resultó herido y fue trasladado a un hospital local.

El tercero tuvo como víctima a un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA), que mató también este miércoles a un motochorro que lo asaltó a punta de pistola junto a un cómplice, cuando regresaba a su domicilio en la localidad Gerli.

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