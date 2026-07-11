Aduanas dominicanas logran ingresos históricos, superan meta pese a desafíos globales

La Dirección General de Aduanas reportó una suba frente a 2025 pese a las tensiones geopolíticas que afectaron el comercio exterior.(Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

La Dirección General de Aduanas (DGA) de República Dominicana reportó un incremento en sus ingresos durante los primeros seis meses de 2026, alcanzando RD$129.236 millones (USD 2,209 millones), lo que representa un aumento absoluto de RD$3,290 millones (USD 56.2 millones) respecto al mismo periodo del año anterior.

Este desempeño se produce en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas que han impactado el comercio exterior, según detalló la entidad recaudadora.

De acuerdo con la información oficial de la DGA, los resultados de junio muestran un nivel de cumplimiento de 100.9% en sus metas de recaudación, con un superávit de RD$218 millones (USD 3.73 millones).

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En ese mes, la institución registró ingresos por RD$24,162 millones (US$413 millones), lo que equivale a un crecimiento interanual de 15.4%, es decir, RD$3,225 millones (USD 55.2 millones) adicionales en comparación con junio de 2025. Esta cifra marca un avance relevante para la gestión aduanera dominicana.

Un dato destacado por la institución es que durante el periodo analizado se registró el día de mayor recaudación en la historia de la entidad, con RD$1,880.91 millones (USD 32.1 millones), superando el récord anterior de RD$1,853.72 millones (US$31.7 millones) alcanzado en 2022. Este hecho refuerza la tendencia positiva de los ingresos aduaneros en el país caribeño.

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Nelson Arroyo, titular de la DGA, atribuyó la mejora de la recaudación al despacho de mercancías en puertos y aeropuertos de República Dominicana. (Cortesía: Dirección General de Aduanas)

Avances en la recaudación y gestión aduanera reportados por la DGA

El director de la DGA, Nelson Arroyo, atribuyó estos resultados al compromiso de impulsar medidas para facilitar y agilizar el despacho de mercancías en los principales puertos y aeropuertos del país. Según sus palabras, “este aumento en las recaudaciones de la entidad que dirige es producto del compromiso que asumimos de continuar impulsando iniciativas dirigidas a facilitar y agilizar el despacho de mercancías en los puertos y aeropuertos del país”.

Arroyo precisó que, entre enero y junio de 2026, los contenedores importados bajo el régimen de consumo aumentaron en 1.5% respecto al mismo periodo del año anterior, una variación que consideró relevante dadas las condiciones internacionales adversas.

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Por su parte, según la DGA, las tensiones geopolíticas internacionales han condicionado el desempeño del comercio exterior dominicano durante este semestre. A pesar de dicho entorno desafiante, la DGA sostuvo su capacidad recaudatoria y mantuvo la eficiencia en el control aduanero, según las declaraciones recogidas en la comunicación oficial.

Los contenedores importados bajo régimen de consumo aumentaron 1,5% entre enero y junio de 2026, según la autoridad aduanera. (Cortesía: Dirección general de Aduanas)

La entidad aduanera también enfatizó la importancia de las estrategias implementadas para mejorar la gestión y el control tributario en las fronteras, aspecto que contribuyó a sostener y elevar los niveles de recaudación. El balance presentado por la institución indica que las metas propuestas para el semestre no solo se cumplieron, sino que se superaron, lo cual refuerza la confianza en los procesos internos adoptados por la administración actual.

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Los datos publicados por la DGA reflejan, además, el impacto que las decisiones administrativas y operativas han tenido sobre el flujo de mercancías y el ingreso fiscal. El incremento en la entrada de contenedores, aunque moderado, se percibe como un resultado positivo dadas las circunstancias internacionales que afectan el comercio global. Las autoridades aduaneras han reiterado su intención de seguir fortaleciendo los mecanismos de supervisión y facilitación del comercio, con el propósito de mantener el ritmo de crecimiento observado hasta la fecha.